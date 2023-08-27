Bilmediğine düşman olanlara çağrı

Avrupa’da ortaya çıkan “İslamofobi/ İslamdan korku”nun bir göstergesi de bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleridir.

Bu çirkin eylemler muhtemeldir ki ‘ifsat şebekeleri’ tarafından destekleniyor ve yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu provokasyonlara en iyi cevap, siyasi ve diplomatik çalışmaların yanında; “İslamı doğru şekilde anlatmak”la mümkün.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) himayesi altında faaliyet gösteren uzman bir kuruluş olan İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı “anlamak için okuyun” temasıyla yeni ve çok önemli bir girişim başlatmış. (AA, 25 Ağustos 2023)

ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta çok sayıda akademisyen ve İslam üniversitesi rektörünün katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenmiş. ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara karşı “Anlamak için okuyun” girişimi başlattıklarını duyurmuş. Girişimin, Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleriyle mücadele için “olumlu” bir tepki olarak başlatıldığına işaret eden Malik, İslam’ın doğru bir şekilde anlatılması için ortak çalışmalarda bulunulması gerektiğini hatırlatmış.

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ise konferansta, “Cehalet, maddiyat, nefret ve ideolojiler, insanları faydasız işlere itmektedir” ifadesini kullanmış.

Hatırlanacağı üzere İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi de bütün dünyadan tepki çekmişti.

Rabat’taki konferansta dile getirilen iki konu gerçekten önemli. Biri, bu provokasyonların temelinde ‘cehalet’in olduğu gerçeği. Diğeri de insanların bilmedikleri şeylere düşmanlık yaptığının dile getirilmiş olması.

İslam dünyasından ilim adamlarının bir araya geldiği bir toplantıda, ‘cehalet düşmanı’na işaret edilmesi ile ‘bilmedikleri için düşmanlık yapanlar’a dikkat çekilmesi hakikaten bir dönüm noktası sayılabilir. Hatırlanacağı üzere bu meseleler Risale-i Nur eserlerinde dile getirilen meseleler arasındadır. Bediüzzaman, “Evet, insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi, eli yetişmediği veyahut tutamadığı şeylerin adâvetkârâne kusurlarını arar, adeta düşmanlık etmek ister” demiştir. (Lem’alar, Otuzuncu Lem’a, s. 348)

Aynı şekilde, “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” prensibi de Risale-i Nur eserlerinde yer alır. Madem ‘düşman’lar ve ‘çare’ler belli, o halde telaşa gerek yok. İslamiyeti doğru şekilde bütün dünyaya anlatarak bu problemleri devre dışı bırakabiliriz. Hem de ‘güzel örnek’ler ortaya koyup Kur’an hakikatlerini hayatımızda yaşayarak...