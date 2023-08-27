"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Bilmediğine düşman olanlara çağrı

Faruk ÇAKIR
27 Ağustos 2023, Pazar
Avrupa’da ortaya çıkan “İslamofobi/ İslamdan korku”nun bir göstergesi de bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleridir.

Bu çirkin eylemler muhtemeldir ki ‘ifsat şebekeleri’ tarafından destekleniyor ve yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu provokasyonlara en iyi cevap, siyasi ve diplomatik çalışmaların yanında; “İslamı doğru şekilde anlatmak”la mümkün. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) himayesi altında faaliyet gösteren uzman bir kuruluş olan İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı “anlamak için okuyun” temasıyla yeni ve çok önemli bir girişim başlatmış. (AA, 25 Ağustos 2023)

ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta çok sayıda akademisyen ve İslam üniversitesi rektörünün katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenmiş. ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara karşı “Anlamak için okuyun” girişimi başlattıklarını duyurmuş. Girişimin, Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleriyle mücadele için “olumlu” bir tepki olarak başlatıldığına işaret eden Malik, İslam’ın doğru bir şekilde anlatılması için ortak çalışmalarda bulunulması gerektiğini hatırlatmış.

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ise konferansta, “Cehalet, maddiyat, nefret ve ideolojiler, insanları faydasız işlere itmektedir” ifadesini kullanmış.

Hatırlanacağı üzere İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi de bütün dünyadan tepki çekmişti.

Rabat’taki konferansta dile getirilen iki konu gerçekten önemli. Biri, bu provokasyonların temelinde ‘cehalet’in olduğu gerçeği. Diğeri de insanların bilmedikleri şeylere düşmanlık yaptığının dile getirilmiş olması. 

İslam dünyasından ilim adamlarının bir araya geldiği bir toplantıda, ‘cehalet düşmanı’na işaret edilmesi ile ‘bilmedikleri için düşmanlık yapanlar’a dikkat çekilmesi hakikaten bir dönüm noktası sayılabilir. Hatırlanacağı üzere bu meseleler Risale-i Nur eserlerinde dile getirilen meseleler arasındadır. Bediüzzaman, “Evet, insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi, eli yetişmediği veyahut tutamadığı şeylerin adâvetkârâne kusurlarını arar, adeta düşmanlık etmek ister” demiştir. (Lem’alar, Otuzuncu Lem’a, s. 348)

Aynı şekilde, “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” prensibi de Risale-i Nur eserlerinde yer alır. Madem ‘düşman’lar ve ‘çare’ler belli, o halde telaşa gerek yok. İslamiyeti doğru şekilde bütün dünyaya anlatarak bu problemleri devre dışı bırakabiliriz. Hem de ‘güzel örnek’ler ortaya koyup Kur’an hakikatlerini hayatımızda yaşayarak...

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversiteliler: Çalışmak zorundayız

    Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat

    Esnaf hiç bu kadar perişan olmamıştı

    Demokrasi olmadan ekonomi düzelir mi?

    10 kiracıdan 9’u taşınmak zorunda

    Yurt genelinde 3 günlük serinlik hissedilecek

    Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Selçuk, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanmıştı

    Fukuşima'dan tahliye edilen radyoaktif suya UAEA'dan açıklama

    İSKİ’den “su tasarrufu” çağrısı

    Su kıtlığı kapıda

    Yunanistan 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

    9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

    Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

    Vatandaş kartla geçiniyor

    KKM saatli bomba gibi

    Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

    Yakma, anlamak için oku

    Rusya: Düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

    Nijer'den Fransız Büyükelçisine 48 saat süre

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Siz Tanrı’yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan’ın gizlediği vesika
    Ahmet BATTAL

    Beni asmayın da …
    Rifat OKYAY

    Bursa’da hastanelere işiniz düşmesin
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’dan Ceylan Çalışkan’a tavsiyeler
    Adnan NACİR

    KKM, faiz ve ekonomi
    Faruk ÇAKIR

    Bilmediğine düşman olanlara çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâf ediyor?
    Halil ELİTOK

    İmanı tazelemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.