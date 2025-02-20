"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Bir güzel haber de Portekiz’den

Faruk ÇAKIR
20 Şubat 2025, Perşembe
Can sıkıcı ve üzücü haberler arasında hele hele yabancı ülkelerden “güzel haber”ler duymak çok daha anlamlı oluyor. “Güzel haber” bu defa Portekiz’den gelmiş.

Habere göre Portekiz’in popüler şehri Albufeira’da turistler ‘giyinik kalmaları’ için uyarılıyormuş. Bu uyarıya uymayanları da para cezası bekliyor. 

Albufeira, turistlerin “uygunsuz” kıyafetler dolaşmalarını engellemek için yeni kanunlar teklif eden son Avrupa şehri olmuş. Demek ki Avrupa’da böyle başka şehirler de var. 

Güzel haber şöyle özetlenebilir: Portekiz’deki Albufeira’yı ziyaret edenlerin, belediye meclisi tarafından önerilen yeni turist davranış kuralları çerçevesinde popüler sahil kentinde dolaşırken ‘giyinik’ olmaları gerekecek. Yeni önerilen kurallar tatil beldesinde mayolarıyla dolaşan turistlerin tespit edilmesi halinde 1.500 euro’dan (56.975 TL) fazla para cezası kesilebileceği anlamına geliyor. Albufeira, Avrupa’da ‘bikini yasağı’ olarak adlandırılan uygulamayı benimseyen popüler turizm merkezlerinin sonuncusu oldu. Albufeira Belediye Başkanı José Carlos Martins Rolo, kamuya açık alanlarda turist davranışlarına ilişkin yeni kurallar konusunda bir kamuoyu istişaresi başlattı. Güney Algarve sahilinde yer alan şehirde plajda bir gün geçiren turistlerin ‘kısmen çıplak’ dolaşması şehrin aile dostu imajı açısından ‘dert’ olarak görülüyormuş. (Bazı) istisnalar dışında ‘açık saçık’ giyinen herkes 1.500 euro’ya kadar ağır para cezasına çarptırılabilir. Albufeira güzel plajları, eğlenceli su parkları ve golf sahaları ile aileler için popüler bir tatil merkezi olarak tarif ediliyor.

Belediye tarafından önerilen belgede özellikle geçen yıl bazı turistlerin uygunsuz kıyafetlerle tespit edilmesinin ardından, turistlerin uygunsuz davranışlarıyla mücadele etmek için ‘acil’ bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş. Bu kapsamda cezaların ‘önleyici bir tedbir’ olarak işe yarayacağı umuluyor. Daha önce de Barselona ve Mallorca gibi İspanya’nın bazı bölgelerinde, yerel mağaza ve restoranlarda mayo giyemeyeceğinizi belirten kurallar bulunuyormuş. (tr.euronews.com, 17 Şubat 2025)

Bazıları diyebilir ki “Onların uygun ve giyinik kabul ettikleri kıyafetler de ‘müstehcen’dir. O halde bu ‘haber’ pek de ‘güzel haber’ sayılmaz.” Böyle bile olsa, özü itibarıyla ‘en çirkin giyim’den ‘daha az müstehcen giyim’e teşvik edilmesi niçin ‘güzel haber’ olmasın?

Dikkat edilirse belediye başkanı bu kararı almak için “kamuoyu istişaresi” başlatmış. Bu bile bir İslâmî tavır değil mi?

Her zaman olduğu gibi bu defa da “dünyanın her yerinden güzel haberler gelmesi” için dua edelim...

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Zelenskiy berbat bir iş çıkardı

    Putin-Trump görüşmesi ay sonuna kadar gerçekleşebilir

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden ABD yönetimine ''Gazze'' davası açıldı

    Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısı "üzücü"

    Kanada'dan Avrupa'ya ''Trump'' çağrısı: "Uyanın"

    Karlı havada nasıl araba kullanılmalıdır?

    ABD ile Rusya normalleşiyor

    ASKİ: Ankara'ya 9 ay yetecek su var

    Donald Trump Jr hakkında İtalya'da yasa dışı av soruşturması

    İstanbul'a 3 gün sürecek kuvvetli kar uyarısı

    İspanya: Trump'ın Gazze planı ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır

    İstanbul'da eğitime kar arası

    Elon Musk "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacak

    Gazze sizin olmayacak

    Mülâkat mağduru öğretmenler için ek atama talebinde bulunuldu

    Ekonomik krizin faturası çocuklara

    Bediüzzaman doğuya meşrutiyeti öğretti

    BM’den Haluk Levent’e ‘Gazze’ teşekkürü

    Trump Almanya seçimlerine de el attı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve ahlâk
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Köprü ile gazetenin temeli aynı gün atıldı
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarı “dindar!” diye överseniz!..
    Cevher İLHAN

    “Militanlaştırılan yargı”yla siyasî operasyonlar
    Sami CEBECİ

    Siyonist İsrail devleti neden çabuk tokat yemiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Yüzünü gören Cennetlik midir?
    Ahmet BATTAL

    TUSAF da takke düşürdü!
    Faruk ÇAKIR

    Bir güzel haber de Portekiz’den
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kardeşliğinin inkişafına iki vesile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.