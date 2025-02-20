Bir güzel haber de Portekiz’den

Can sıkıcı ve üzücü haberler arasında hele hele yabancı ülkelerden “güzel haber”ler duymak çok daha anlamlı oluyor. “Güzel haber” bu defa Portekiz’den gelmiş.

Habere göre Portekiz’in popüler şehri Albufeira’da turistler ‘giyinik kalmaları’ için uyarılıyormuş. Bu uyarıya uymayanları da para cezası bekliyor.

Albufeira, turistlerin “uygunsuz” kıyafetler dolaşmalarını engellemek için yeni kanunlar teklif eden son Avrupa şehri olmuş. Demek ki Avrupa’da böyle başka şehirler de var.

Güzel haber şöyle özetlenebilir: Portekiz’deki Albufeira’yı ziyaret edenlerin, belediye meclisi tarafından önerilen yeni turist davranış kuralları çerçevesinde popüler sahil kentinde dolaşırken ‘giyinik’ olmaları gerekecek. Yeni önerilen kurallar tatil beldesinde mayolarıyla dolaşan turistlerin tespit edilmesi halinde 1.500 euro’dan (56.975 TL) fazla para cezası kesilebileceği anlamına geliyor. Albufeira, Avrupa’da ‘bikini yasağı’ olarak adlandırılan uygulamayı benimseyen popüler turizm merkezlerinin sonuncusu oldu. Albufeira Belediye Başkanı José Carlos Martins Rolo, kamuya açık alanlarda turist davranışlarına ilişkin yeni kurallar konusunda bir kamuoyu istişaresi başlattı. Güney Algarve sahilinde yer alan şehirde plajda bir gün geçiren turistlerin ‘kısmen çıplak’ dolaşması şehrin aile dostu imajı açısından ‘dert’ olarak görülüyormuş. (Bazı) istisnalar dışında ‘açık saçık’ giyinen herkes 1.500 euro’ya kadar ağır para cezasına çarptırılabilir. Albufeira güzel plajları, eğlenceli su parkları ve golf sahaları ile aileler için popüler bir tatil merkezi olarak tarif ediliyor.

Belediye tarafından önerilen belgede özellikle geçen yıl bazı turistlerin uygunsuz kıyafetlerle tespit edilmesinin ardından, turistlerin uygunsuz davranışlarıyla mücadele etmek için ‘acil’ bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş. Bu kapsamda cezaların ‘önleyici bir tedbir’ olarak işe yarayacağı umuluyor. Daha önce de Barselona ve Mallorca gibi İspanya’nın bazı bölgelerinde, yerel mağaza ve restoranlarda mayo giyemeyeceğinizi belirten kurallar bulunuyormuş. (tr.euronews.com, 17 Şubat 2025)

Bazıları diyebilir ki “Onların uygun ve giyinik kabul ettikleri kıyafetler de ‘müstehcen’dir. O halde bu ‘haber’ pek de ‘güzel haber’ sayılmaz.” Böyle bile olsa, özü itibarıyla ‘en çirkin giyim’den ‘daha az müstehcen giyim’e teşvik edilmesi niçin ‘güzel haber’ olmasın?

Dikkat edilirse belediye başkanı bu kararı almak için “kamuoyu istişaresi” başlatmış. Bu bile bir İslâmî tavır değil mi?

Her zaman olduğu gibi bu defa da “dünyanın her yerinden güzel haberler gelmesi” için dua edelim...