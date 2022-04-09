Bir tablo her şeyi anlatır

Acaba, Türkiye’yi idare edenler milleti yanıltarak iş görme alışkanlığında niçin ısrar eder? “Yanıltarak iş görüyorlar” denildiğin de bu tespitten alınan ‘taraftarlar’ oluyor.

Peki, gerçekten de millet yanıltılmaya çalışılmıyor mu?

Herkesin bildiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Nisan başında açıklanan rakamlara göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 61,14’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Tekrar edelim: Bu ay itibarıyla Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 61,14’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Peki, bu rakamlar ve ortaya çıkan bu tablo; Türkiye’yi idare edenler bir anlam ifade ediyor mu? Sanki başka ülkenin enflasyonu rekor kırmış ve Türkiye’de enflasyon kontrol altına alınmış gibi mesajlar verilmiyor mu? Hani neredeyse, “Avrupa yüksek enflasyondan kırılıyor. En azından Avrupa’daki gurbetçilerimize yardım kampanyası açalım” diyecekler? Böyle bir durum olmadığına göre, niçin bu sözler sarf ediliyor?

Elbette Avrupa’da, Asya ve Amerika’da da yüksek enflasyon var. Fakat onların neredeyse yıllık enflasyonu bizde aylık olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda ‘kötü’ durumda olan biz mi oluruz, yoksa ‘yabancı’lar mı?

Aradaki fark şu: ‘Yabancı’ ülkelerdeki idareciler vatandaşına ekseriyetle, en azından bu konularda doğru bilgiler veriyorlar. Hatta, yakınlarda Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yükselen enflasyon rakamları sebebiyle ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söylemişti. (t24.com.tr, 2 Nisan 2022) Yani yükselen enflasyon rakamlarını gizlememiş, aksine halkı belki de daha tedbirli olmaya davet için uyarıp ikaz etmiş. “Bizdeki enflasyon yüksek değil, siz esas yıllık enflasyonu yüzde 100’lere yaklaşan ülkelere bakın” diyebilirdi belki, ama dememiş. Gerçi Avrupa ülkelerinde halkı ‘yanıltan’ siyasetçilerin iktidarda kalma imkânları pek olmaz.

Netice olarak karşı karşıya olduğumuz bu enflasyon tablosu ciddi bir problem değil mi? Bu meseleyi ciddiyetle alıp çareler aramak icap ederken, “Bizde kriz yok. En sağlam ekonomi bizde. Dünya mahvoldu. Avrupa’da marketlerde raflar boş” benzeri sözler Türkiye’yi idare edenlere yakışan sözler midir? Hem ne zamandan beri yüzde 61 nispetindeki bir enflasyon ‘normal’ kabul edilmeye başlandı?

Bütün bunları ifade ederken, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğu herkesin bildiğinin de farkında olmak lazım. Akaryakıt başta olmak üzere temel mal ve hizmeteler gelen yüksek nispetteki zamların çarşı pazara yansımaması her halde beklenemez. Dolayısı ile bu mesele ciddiye alınmalı ve gerçek çareler bulunmalı.

Her şey bir yana bırakılsa bile, bu ay itibarıyla Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 61,14’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olması Türkiye’yi idare edenlerin büyük bir yanlış içinde olduğunu göstermez mi?