Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde düzenlenen Uluslararası Yaz Okulu Programı’nın 11’incisi, 18-19 Eylül’de Ankara’da yapılmış. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yüce Divan Salonu’nda yaptığı kapanış konuşmasında (19 Eylül 2023), yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine dikkati çeken mühim bir konuşma yapmış.

Esasında bu konuşma üzerinde ciddiyetle durulmalı ve gereği de mutlaka yapılmalıdır. Ne var ki konuşmanın yetirince gündem olduğunu söyleyemeyiz.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın tespitlerinin bir kısmı şöyle: “Programa (25 ülkeden) 52 temsilci katılım sağlamıştır. Bu yılki konuyu da ‘Adil Yargılanma Hakkının Bir Güvencesi Olarak Yargı Bağımsızlığı’ olarak belirledik. Bu başlık bizi yanıltmasın. Yargı bağımsızlığı sadece adil yargılanma hakkının bir güvencesi değildir. (...) Bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan bırakın hukuk devletini aslında devlet bile olmaz. (...) Hukukun kişilerin adaleti tesis ederek hak ve özgürlükleri koruyacak şekilde uygulanması da bağımsız yargının varlığına bağlıdır.

“Öte yandan, yargı bağımsızlığı sadece hukuk devletinin değil, kuvvetler ayrılığı ilkesinin de zorunlu bir sonucudur. Kuvvetler ayrılığı, yargının yasama ve yürütmenin müdahalesinden uzak olmasını gerektirmektedir. Yargının diğer devlet erklerinin kontrolü altında olması hak ve özgürlüklerin sonu olur. Öncelikle yargı bağımsızlığı yargı tarafsızlığını temine yönelik olarak, hâkimlerin hiçbir etki altında kalmadan vicdani kanaatlerine göre karar vermesini ifade eder. (...) Hâkimin tarafsız olduğu konusunda taraflarda bir kanaatin oluşması çok önemlidir. Bunun için hâkimin çok dikkatli olması, elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutması gerekir. Buna göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz. (...) Buna göre yasama, yürütme ve idare makamları mahkeme kararlarını değiştirmeden ve geciktirmeden uygulamak zorundadır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda algı da çok önemlidir. Mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsız ve tarafsız olmaları yetmez, öyle olduklarının da bilinmesi gerekir. Bu nedenle hukuk devleti yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı görünümüne zarar verecek davranışlardan kaçınmayı gerektirmektedir. Bu kuşkusuz kolay değildir, zira hiçbirimiz steril bir dünyada yaşamıyoruz. Ne var ki, hakimlik tam da böyle bir ortamda ter temiz bir vicdanla adaleti tesis etmeyi gerektiren bir meslektir.” (https://www.anayasa.gov.tr/, 19 Eylül 2023)

AYM Başkanının bu konuşmasını duyup da ‘duymamış gibi yapanlar’a acaba ne demeli? Hukuk devletini tesis etmek, adaletli davranmak, yargı bağımsızlığını temin için ‘para’ya ihtiyaç var mı? Niçin milletin hakkı olan millete verilmiyor?

Bu mesele Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasına girmeli, günlerce, belki haftalarda TV’lerde tartışılmalı ki yargı bağımsızlığı temin edilsin. Bu konuşmalar yok sayılamaz, mutlaka gereği yapılmalıdır. “Bırakın hukuk devletini aslında devlet bile olmaz” tesbiti hakkında idareceler ne düşünüyor acaba?