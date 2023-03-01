Biraz ‘algı’ yapalım mı?

Farklı şekillerde tarifi yapılsa da, ‘insanları yanıltma ya da kandırma’ya çalışanların yaptığı iş, ‘algı yapmak’ olarak isimlendirilebilir. Gerçekleri ters yüz etmek isteyenler bu şekilde itiraz edilir ve ‘milleti yanıltma’ denilir.

Geçen gün sosyal medyada paylaştığımız bir fotoğraf, bazılarında ‘algı yapmak’ olarak yorumlandı ve itiraz edildi. Peki, ortada bir ‘algı’ var mıydı?

Cuma günü (24 Şubat 2023) semt pazarına çıktık ve her zaman olduğu gibi alış veriş yaptık. Bu esnada kuru soğanın kilo fiyatının 20 TL olması dikkatimizi çekti. Bir tezgâhtaki fiyat tabelasının fotoğrafını çektik ve “Cuma pazarının gülü” notuyla paylaştık. Caddenin sonundaki markette de soğanın fiyatı 19.90 olarak yazılmıştı. “Soğan niçin bu kadar pahalı?” diye sorduğumuz satıcılar da “Yapacak bir şey yok” mealinde açıklamalar yaptılar.

Aradan bir kaç saat geçtikten sonra gördük ki, bu fotoğrafın altına yapılan yorumlarda “algı yapmak”la suçlanıyoruz. İtiraz edenler özetle, “(Rize’de) Bizin evin karşısındaki filan markette 9 liradan satılıyor. Niyetiniz ne” ve benzeri yorumlar ve değerlendirmeler yapılmış. “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” demekten başka çare var mı?

Biz bu fotoğrafı paylaşmakla “Bütün Türkiye’de soğan fiyatı 20 TL oldu” mu dedik? Ya da bu sebeple her hangi bir siyasi ve ticari bir yorum mu yapmış olduk? (Ki, yapılabilir o ayrı bir mesele.) Her hangi bir gıda maddesi bir ilde pahalı, bir başka ilde ucuz olamaz mı? Herkesin bildiği ve gördüğü bir ‘fiyat tabelası’nı inkâr anlamına gelen bir yorum yapmak ve zihin okumak anlamına gelen şekilde itham etmek doğru olur mu?

Tabii ki ‘kapı komşumuz’ sayılabilecek bazı yorumcular da, “Orası pazar tezgâhına benzemiyor. O yazıyı/fiyatı siz yazdınız” anlamına gelecek kadar iddialı yorumlar da yaptı. Elbette bu yorumların tamamına en susturucu şekilde cevap vermek mümkün ama insanları kırmaya, dökmeye gerek var mı? Çare olarak bir not yazarak sosyal medyadaki bu paylaşımı yorumlara kapatmayı tercih ettik.

Hakikaten nasıl olup da insanların bu hale geldiğini düşünmek icap eder. Bu anlayışla ülkemizin iyi bir yere gitmesi mümkün olur mu? Neredeyse, “Pahalılık var” demek bazı ‘taraftar’ları rahatsız eder hale gelmiş. Pahalılık yok mu? “Pahalılık var ama kabahati filanındır” demek ayrı; başlı başına “Pahalılık olduğunu inkar etmek” ayrı.

Netice olarak asıl ‘algı yapan’ların Türkiye’yi idare edenler olduğunu ve bunu da ellerindeki ‘kontrollü medya’ gücü ile yaptığını görelim. İnanın, ‘algı yapanlar” yarın bir gün “Aslında deprem bile olmadı” deseler bu ‘algı’ya inanan kitleler olabilir.

Lakin, ne olursa olsun; sular tersine akamaz ki!