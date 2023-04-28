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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Biri sorumlu ama kim?

Faruk ÇAKIR
28 Nisan 2023, Cuma
Market ve pazarlardaki fiyat artışları durmak bilmeden artmaya devam ediyor.

Nedense, fiyat artışları devam ederken, Türkiye’yi idare edenler bu tablo sebebiyle üzerlerine sorumluluk almak istemiyor. Onlara göre bütün kabahat başkasında. Ortada bir sorumlu var, ama bunun kim olduğuna millet karar verir ya da verecek.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Nisan 2023 sonuçlarını açıklamış. Mutlaka itiraz edenler çıkabilir, fakat bu araştırmaya göre tablo özetle şöyle: Gıda fiyatlarında Nisan ayında yüzde 7.1 nispetinde artış olmuş. Aynı şekilde, dünyadaki gıda fiyatları azalırken Türkiye’de artmaya devam etmiş ve son dört aylık dönemde bu artış yüzde 28’e yükselmiş. En fazla tüketilen 64 gıda maddesinin ortalama fiyatı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, geçen yıla kıyasla fiyatlar yüzde 100’den fazla artmış. Yüksek enflasyon sürecine girilen Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl Nisan ayında (2023) 428 TL ödemek gerekiyormuş. (birlesikkamuis.org.tr, 25 Nisan 2023)

Türkiye’de yapılan propagandaya göre gıda fiyatları bütün dünyada artmaya devam ediyor. Oysa gerçekler farklı. İşte, dünyadaki tabloyu gösteren bir haber: “Birleşmiş Milletler (BM) gıda dairesi dünya gıda fiyat endeksinin Mart ayında (2023) da gerileyerek 12 ay art arda düştüğünü açıkladı. Böylece gıda fiyat endeksi geçen yıl aynı dönemki rekor seviyesinden yüzde 20,5 düşmüş oldu. Küresel düzeyde ticareti en çok yapılan ürünleri takip eden Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) fiyat endeksi Şubat ayındaki 129,7 puanın ardından geçen ay ortalama 126,9 puan oldu. Bu, endeksin 2021 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi. (...) FAO tahıl fiyat endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 5,6, buğday yüzde 7,1, mısır yüzde 4,6 ve pirinç yüzde 3,2 düştü. Bitkisel yağlar yüzde 3,0 düşerek endeksin 2022 yılının Mart ayındaki seviyesinden yaklaşık yüzde 47,7 düştü.” (voaturkce.com/, 7 Nisan 2023)

Her şeyi bir yana bırakalım ve şu soruya cevap arayalım: Gıda fiyatları dünya genelinde düşerken, Türkiye’de niçin düşmüyor? 

FAO’nin açıklamasını görüp de, “Yok, dünyada da gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor” diyen çıkar mı? (Kanaatim: Çıkar. Çünkü belli TV kanallarından başka bir şey dinlemeyenler sadece ‘resmi’ açıklamalara inanan insanlar var.) 

O halde gıda fiyatları başka ülkelerde düşerken ülkemizde yükselmesini kim nasıl izah edecek? Daha doğrusu bu tablodan kimi sorumlu tutmak icap eder? Meseleye sadece ‘soğan, patates’ diyerek bakıp; insanlarla alay etmekle çözüm bulunabilir mi?

Maalesef idarecilerimizin tavrı çok sathi ve sorumluluklarının farkında değiller. Onları Allah’a havale edip işimize bakalım vesselam.

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