Birinci Avrupa’nın sesi

Umumî kabul gören bir tesbite göre, Ortadoğu’ya barış gelmeden dünyaya barış gelmez.

Ortadoğu’ya barışın gelmesi de Filistin’de barış sağlanması, daha doğrusu İsrail’in hür dünya tarafından dizginlenmesiyle mümkün olur.

Bu noktada Birleşmiş Milletler ve tabiî ki ‘beş daimî üye’nin sorumluluğu vardır. İsrail aleyhinde BM’de kabul edilen pek çok karar, İsrail’i destekleyen ‘daimî üye’lerce reddedildiği için barış yolunda kalıcı adımlar atılamıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri bu noktada daha tutarlı, ama netice henüz değişmiş değil.

Bu noktada Avrupalı eski devlet başkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bir grubun yayımladıkları mektup önemli. Avrupa Birliği’ni ABD’nin açıklamaya hazırlandığı yeni’ Orta Doğu Planı’nı reddetmeye çağıran liderler dikkat çekici mesajlar vermişler.

İngiliz The Guardian gazetesinde ortak mektup yayımlayan 37 eski devlet başkanı, başbakan ve bakan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin konusundaki tek yanlı politikasını kınamış durumda.

Mektupta Avrupa’nın İsrail’in yanı sıra bir Filistin devleti kurulmadan ve Kudüs’ü ortak başşehir yapmayan her planı reddetmesi gerektiği ifade edilmiş.

“Avrupa’nın, AB’nin, İsrail-Filistin çatışmasına çözüme dönük olarak üzerinde anlaşılmış parametrelerini yansıtan uluslar arası hukukun temel ilkelerine saygı gösteren bir planı teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesi kullanılan mektupta, bölgede kalıcı barış için 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devletinin kurulması ve Filistinli mülteciler sorununa adil bir çözüm getirilmesi de istenmiş.

Mektupta şu noktaya da dikkat çekilmiş: “Avrupa bu standartları karşılamayan her planı reddetmelidir.

Filistin devletini egemenliği, toprak sürekliliği ve ekonomik yaşayabilirliği olmayan bir varlığa indirgemek daha önce başarısızlığa uğrayan barış çabalarını tamamen yıkacaktır, iki devletli çözüm seçeneğinin çöküşünü hızlandıracaktır ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış dâvâsına ölümcül zarar verecektir.” (AA, 15 Nisan 2019)

Avrupalı eski liderlerin bu çağrısı inşallah dikkate alınır ve Amerika’nın Ortadoğu’da yapmak istediği yanlışlar devam etmez. İmzacıların ‘eski lider’ mektubun ehemmiyeti ortadan kaldırmaz. Keşke bu mahiyette bir mektup daha geniş imza ile hazırlansa ve BM’den ABD’ye, Filistin meselesinde etkili olan bütün kuruluş ve liderlere gönderilse. Böyle geniş katılımlı bir

mektupta mutlaka Türkiye’den de imzalar olmalı. Hatta siyasetçilerin haricinde sivil toplum kuruluşları ve aydınlarca da ayrı ve farklı bir imza kampanyası da açılabilir.

Dünyadaki bütün ‘iyi’lerin bir araya geldiği ve imzaladığı bir bildiri, bir kampanya mutlaka İsrail’in durdurulmasında işe yarar. Avrupa’dan yükselen bu ses, “Birinci Avrupa”yı temsil ediyor olabilir. Dünya çapında açılacak böyle bir kampanyaya ABD Başkanlarının da ilgisiz kalması mümkün olmaz. Mutlaka kulak vermek durumunda kalır. Tek şart, çok geniş katılımlı, her mesleğe mensup, hür dünya ülkelerini içine alan etkili bir kampanyanın açılmasıdır.

Madem bu mektupla birlikte bu işe Avrupa öncülük etti, devamını da “Avrupa Birliği” yapsın ki ABD’nin yeni planı neticesiz kalsın. Aksi durum Filistin’de akan göz yazlarını dindirmeye yetmez.

Bu ses duyulması, bu mektup dikkate alınmalı vesselâm.