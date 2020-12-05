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5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Birlik çok mu zor?

Faruk ÇAKIR
05 Aralık 2020, Cumartesi
Dünyanın her yerinden "bir ve beraber olmak lazım" diyen siyasetçi ve idareciler olduğu halde ne hikmetse arzu edilen 'birlik' ekseriyetle sağlanamaz.

 

Hele hele İslam alemi bu hususta çok yaralı. 50'den fazla 'İslam ülkesi' var ve bunlar bir araya gelip ortak menfaatler için ortak kararlar alamıyor. Elbette bu birliği temin etmek için bazı 'üst kuruluş'lar var ama arzu edilen nispette bir kaynaşma sağlanabilmiş değil.

'İslam ülkeleri' ittihad edip bir araya gelemediği gibi, bu ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları da ortak hareket ediyordu. En çarpıcı olanlardan biri de Filistin'de yaşananlar. Filistin başlı başına bir mesele. İslam alemi bu hususta büyük çoğunlukla ortak hareket ediyordu. Hatta İslam ülkelerini bir araya getiren 'üst kuruluş'lardan olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu da yine Filistin meselesine sahip çıkmayı hedeflemiştir. Maalesef son gelişmeler, Filistin meselesinin de birlik için yetmez hale geldiğini gösteriyor. Hemen her gün Filistin'e ve Filistinlere zulmeden İsrail ile 'anlaşma'lar yapan ülkelerin 'İslam ülkeleri' olması tesadüf müdür? 

Dikkat edilirse bu ülkelerin İsrail ile yaptığı anlaşmaya 'Normalleşme Anlaşması' adı verilmiş. Ne demek 'normalleşme'? Şimdiye kadar 'normal olmayan' neydi ki şimdi normalleşme tercih ediliyor? Bu meselede Filistin'in haklı ve İsrail'in yüzde yüz haksız olduğunu dünya da kabul etmiş ve bu hususta onlarca Birleşmiş Milletler kararı vardır.  Her haberde tekrarlandığı üzere İsrail'in yeni yerleşim yerleri kurması BM kararlarına da aykırı. Buna rağmen İsrail keyfi hareket etmeye devam ediyor ve İslam ülkeleri 'kural tanımaz bir ülke' olan İsrail ile anlaşmalar için sıraya girmiş durumda. Bu yapılanı 'normalleşme' olarak isimlendirmek bile en büyük hatalardan biri.

Peki, neredeyse 100 yıl birbiriyle savaşmış Avrupa ülkelerin "Avrupa Birliği" altında bir araya gelmesi mümkün oluyor da büyük ölçüde birbiriyle dost olan İslam ülkeleri niçin benzer bir birlik kuramıyor? Belki soru da cevabı da çetin. Ancak bazı uzmanlar bunu 'tarafların menfaati'ne bağlıyor. 

Fetih ile Hamas arasındaki ihtilafı değerlendiren İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Arap Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eymen Yusuf, “Göstergeler, uzlaşma dosyasının yerinde saydığına ve bu bölünmüşlüğün Filistin siyasi arenasında kalıcı hale geldiğine işaret ediyor" demiş. 

Bu durumun, taraflar arasındaki güven eksikliği başta olmak üzere birkaç sebepten kaynaklandığını da belirten Yusuf, ayrıca, Fetih ve Hamas'ın siyasi bölünmüşlük durumundan faydalandığını ve bu durumun devam etmesini istediklerine dikkat çekmiş. (AA, 4 Aralık 2020)

Evet, 'güven' kaybedildikten sonra birlik kurmanın kolay olduğunu hiç kimse iddia edemez. Doğru olmasını istemeyiz ama tarafların "bu durumun devam etmesini istedikleri"ne inanılıyorsa kriz çok derin demektir. 

Sadece Filistin'de değil, bütün İslam aleminde ittihada ve güvene ihtiyaç var vesselam.

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