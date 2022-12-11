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11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Bize de örnek olamaz mı?

Faruk ÇAKIR
11 Aralık 2022, Pazar
Bu defaki güzel haber Afrika’dan geldi. Gerçi bazıları bunu ‘güzel haber’ olarak görmeyebilir; fakat kanaatimizce bu haber güzeldir ve bize de örnek olmasını temenni ederiz.

Tanzanya’tan gelen haber özetle şöyle: “Tanzanya’nın ilk kadın lideri Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal etti: Para engelli çocuklar için harcanacak. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nin ilk kadın lideri Samia Suluhu Hassan, 9 Aralık Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal ederek, buraya ayrılan 960 milyon Tanzanya Şilini’nin (412 bin ABD Doları) özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için kullanılmasına karar verdi. Tanzanya’daki günlük gazete Daily News, ülkenin Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümünde şölen ve ziyafetler yerine kalkınma konulu konferans ve söyleşiler düzenleneceğini duyurdu. Kutlamalara ayrılan parayla, 8 yurt binası inşa edilecek ve özel eğitim veren kurumlara kaynak sağlanacak.

“Tanzanya Eğitim Ağı’ndan pedagog Nicodemus Shauri, gazeteye 7 Aralık’ta yaptığı açıklamada, ‘Bağımsızlığı kutlamanın önemli olduğu doğru ama eğitim de önemli’ diyerek kararı destekledi. Engelli Kişiler Konfederasyonu Genel Sekreteri Jonas Lubag da, hareket kabiliyeti kısıtlı çocukların genellikle okula yazdırılmadığına dikkat çekerek, karardan sevinç duyduklarını belir(tip) şöyle dedi: ‘Bu adımla çocuklarımızın eğitime ulaşması sağlanabilir çünkü okulda kalabilecekler ve temel ihtiyaçları karşılanacak.’ Eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 2015’teki kutlamaları iptal ederek buraya ayrılan bütçenin yol inşaatına, 2018 ve 2020’deki bütçelerinse sağlık hizmetlerine harcanmasına karar vermişti. Samia Suluhu Hassan, geçen hafta Zanzibar özerk bölgesinde Afrikalı Kadın Liderler Ağı (AWLN) toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın ve Afrika kıtasının Kovid-19 ve gıda krizi gibi büyük sorunlar yaşadığı bir dönemde, eğitim merkezlerinin çoğaltılıp kadınların üzerindeki çocuk bakma yükünün azaltılmasıyla ekonomik kazanım sağlanacağını vurgulamıştı.” (Şarku’l Avsat, 8 Aralık 2022)

Karşılama, uğurlama ve kutlama törenlerine ayrılan paranın tam olarak kaç lira olduğunu biliyor muyuz? Kayıtlı ya da kayıtsız olarak bu işlere harcanan paralar ile kaç kişinin karnı doyar, kaç kişiye el uzatılır? Mesela, ekonomik kriz vesile edilerek bir yıl boyunca karşılama, uğurlama ve kutlamaların yapılmayacağı ilan edilse bundan milletten ve memleketin bir kaybı olur mu? Bu karşıma, uğurlama ve kutlamalar gerçekten bir işe yarıyor mu?

Tanzanya bunu yapmışsa biz de yapabiliriz. Bu yolla bazı ihtiyaçlar karşılanır ve yaralar sarılabilir. “Yok, biz itibardan tasarruf yapamayız” diyenler varsa onlara da insaf ve iz’an dilemek lazım. Çünkü Türkiye’nin israf edeceği bir tek lirası yoktur ve olmamalı. Türkiye’de uğurlama, karşılama ve kutlamalar için ayrılan paraların daha faydalı işlere ayrılmasını talep ediyoruz vesselam.

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