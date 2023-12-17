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17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Bizim yapmamız gerekeni başkası yaptı

Faruk ÇAKIR
17 Aralık 2023, Pazar
Türkiye’nin kendi menfaatine olan yolu tercih etmeyip başka yollar araması ‘millet ve memleket menfaati’ ile izah edilebilir mi? İdareciler çeşitli bahanelerle ‘doğru olan yol’dan uzaklaşırken; başka ülkelerin idarecileri ülkelerini “AB üyelik yolu”na yaklaştırıyorlar.

Avrupa Birliği (AB) Macaristan’ın itirazına rağmen Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlatma kararı almış. Hatırlanacağı üzere Türkiye çok daha önce bu yola girmiş, ancak idarecilerin yanlış tercihleri sebebiyle bu yol tıkanmıştı. Dünün ‘demir perde’ ülkelerinin birbiri ardından Avrupa Birliği üyesi olması ve Türkiye’nin bu yolculuktan uzaklaşması çarpıcı bir durum değil mi?

Üstelik diğer bir komşumuz olan Gürcistan’a da ‘aday statüsü’ verilmiş. Gürcistan, Rusya’nın boyunduruğundan kurtulduktan sonra her geçen yıl biraz daha zenginleşti. Elbette çok ciddi iç karışıklıklar yaşandı ve bu sıkıntılar bugün de kısmen devam ediyor. Fakat ‘doğru yol’ tercih edildikten sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olur. 

10 ya da 20 sene önce Gürcistan’dan insanlar Türkiye’ye, Rize’ye ‘çay işçisi’ olarak geliyordu. O zamanlar Türkiye ‘zengin’ Gürcistan ise ‘fakir’di. Aradan yıllar geçti ve artık ‘zengin’lik ve ‘fakir’lik yer değiştirmek üzere. Son bir iki yıldır artık Gürcistan’dan daha az işçi Rize’ye geliyor. Bu budum böyle devam ederse Türkiye’den Gürcistan’a çalışmaya gidenlerin olduğunu duyabiliriz. 

Elbette bu sebeple kimse Gürcistan’ı kanayamaz. Çalışanların kazanması tabiidir. Türkiye’nin çok daha iyi yerlerde olma imkânı varken yanlış tercihlerle ‘geri’ye götürülmesinin elbette bir siyasi faturası çıkar.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel’deki liderler zirvesinden çıkan bu sonuçla ilgili “Bu çok güçlü bir siyasi sinyal, çok güçlü bir siyasi karar” demiş. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de kararı “Ukrayna için bir zafer. Tüm Avrupa için bir zafer” olarak nitelendirmiş. 

Bu arada AB, Bosna Hersek ile “üyelik kriterlerine gerekli uyum derecesine ulaşıldığında” müzakerelere başlayacağını da duyurmuş. Avrupa Komisyonu’nun bir sonraki adımlara karar vermek için Balkan ülkesinin kaydettiği ilerleme hakkında mart ayına kadar rapor vermesi bekleniyormuş.

Türkiye’den çok sonra bu yola girmiş ülkelerin üyelik yolunda hızla ilerlemesi her halde idarecilerimize bir mesaj vermiştir. Bizin çok önceden başladığımız bu AB üyelik yolculuğunu şimdiye katar bitirmemiz icap etmez miydi? Bizim yapmamız gerekenleri, dünün ‘demir perde’ ülkelerinin yapması Türkiye’nin yanlış tercihler ve yollar aradığını göstermez mi?

Her şeye rağmen bizi ‘kağnı’ arabalarıyla geçenleri bizim ‘balon’larla yetişip geçeceğimize inanıyoruz. “Siyasette bir gün uzun” ve aynı zamanda “Gün doğmadan neler doğar” diyelim...

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