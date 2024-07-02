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2 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

BM, aldığı kararı unuttu mu?

Faruk ÇAKIR
02 Temmuz 2024, Salı
En kısa zamanda sona ermesi gereken İsrail zulmü, Birleşmiş Milletler’in aldığı karara rağmen maalesef devam ediyor.

Filistin genelinde ve Gazze özelindeki İsrail zulmünün bir gün dahi olsa devam etmesi demek; onlarca ve belki de binlerce masum insanın, çocukların ve kadınların ölmesi anlamına gelmiyor mu? Bu sebeple savaşın, daha doğrusu İsrail zulmünün bir gün dahi beklemeden sora ermesi icap eder.

Filistin, BM’ye çağrı yaparak Gazze’de ateşkes için derhal harekete geçmesi gerektiğini hatırlatmış. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK’nın haziran ayı başkanlığını yapan Güney Kore ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis’e mektup(lar) göndermiş.

Mansur söz konusu mektupta, BMGK’dan, Gazze’de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının korunması ve uluslararası kurallara riayet edilmesini garanti altına almak için acilen harekete geçmesini istemiş. “İşgalci güç İsrail, Gazze’de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor ve amansızca zulüm işliyor. Bu da daha fazla sivil ölümlerine ve yıkıma neden oluyor” ifadesini kullanan Mansur, BMGK’nın yaklaşık 3 hafta önce aldığı 2735 sayılı karardan (Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik karar) bu yana en az 2 bin 616 kişinin öldüğüne dikkati çekmiş. Mansur, Gazze’de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğuna, bunun yanı sıra yaklaşık 17 bin çocuğun da yetim kaldığına işaret etmiş.

Mektubunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e de değinen Mansur, “İsrail, kent, kasaba, köy ve mülteci kamplarına saldırılarını, gözaltıları, çocuklar da dahil olmak üzere sivillere işkence etmeyi sürdürüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 136’sı çocuk olmak üzere 553 Filistinli hayatını kaybetti. Gaspçı İsrailliler, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını, mülklerini yağmalama ve kundaklamayı, Filistinli aileleri evsiz bırakmayı sürdürüyor” demiş. (AA, 29 Haziran 2024)

Gerçekten de Birleşmiş Milletler 3 hafta önce aldığı 2735 sayılı kararı (Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik karar) neden uygulamıyor? BM’nin aldığı bu doğru kararı unutmuş olma ihtimali var mıdır?

İsrail zulmünün büyüklüğünü daha iyi anlamak için rakamları iyi okumak icap eder. Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’un hatırlattığı üzere “Savaş sona ersin, İsrail zulmü bitsin” şeklindeki karardan sonra bile 2 bin 616 kişinin öldürülmüş olması zulmün büyüklüğünü göstermiyor mu?

İsrail zulmü neticesi Gazze’de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğu ve bunun yanı sıra yaklaşık 17 bin çocuğun da yetim kaldığı bilgisi dünyanın, BM’nin ve insanlığın uyanmasına yetmiyor mu?

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