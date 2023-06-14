Borç kamburu

Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fazla ‘borç batağı’na saplanıyor olması acaba hayra alamet sayılabilir mi?

Her ne kadar “Borç, yiğidin kamçısıdır” denmiş olsa da; şu andaki tablo çok daha farklı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın dış borcundaki devasa artışa dikkat çekip idarecileri uyarmış. Dikkate alın olur mu bilemeyiz ama durum iyi değil.

“Eskiden Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunun eksi olması ulusal güvenlik açısından çok büyük sorun olarak görülmezdi çünkü borcun hemen hepsi yurtiçi bankalaraydı” diyen Kara, son yıllarda ise dış borcun hızla artarak 45 milyar doları geçmesinin yeniden ela alınması gerektiğini ifade etmiş. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara’nın dikkat çektiği Merkez Bankası’nın 2017 yılında yabancı merkez bankalarına swap (başka ülkelerden vade sonunda faiziyle ödenmek üzere alınan döviz) borcu 0,6 milyar dolardı. O tarihte Merkez’in dış bankalara depo borcu ise yoktu. Günümüzde Merkez Bankası’nın yabancı Merkez Bankaları’na swap borcu 23,7 milyar dolara, depo borcu ise 22,6 milyar dolara yükseldi. Bu da demek oluyor ki, Merkez Bankası’nın dış borcu son 6 yılda 77 kat arttı” tespitinde bulunmuş. (@ali_hakan_kara, 10 Haziran 2023)

31 Mar 2023 tarihli resmi açıklamaya göre, Türkiye’nin Dış Borcu 459 Milyar Dolar olmuş. Stokun milli gelire oranı yüzde 50,7 olurken aynı tarihte net dış borç stoku 235,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş.

Tabii ki dış borç miktarı her gün değişebilir. Ancak bu değişimin olumsuz yönde olduğu, yani borcumuzun her geçen gün biraz daha arttığı hal ve gidişten belli. Önemli bir nokta daha var: Acaba bu borçlarla ne yaptık ya da ne yapıyoruz? Borçların yiğitler için ‘kamçı’ olması, yani faydalı olması için iyi yerlerde kullanılması icap eder. Türkiye’yi idare edenlerin, devlet adına aldıkları borçları faydalı yerlerde kullandıklarını söylemek mümkün değil. Borç alıp, borç faizi ödeyen bir sistemin sonunda düzlüğe çıkması mümkün olur mu? Alınan borçları sanayi ve teknolojinin gelişmesi için kullandığımız da söylenemez. Eğer öyle olmuş olsaydı Türkiye’nin baştan sona sanayi yatırımlarıyla, fabrikalarla dolu olmuş olması icap ederdi.

Ne yazık ki alınan borçlar umumiyetle ‘boş iş’lere harcandı ve gösteriş için sarf edildi. İdarecilerin borç alarak lüks makam arabalarıyla ‘hava atması’ ülkemize pahalı mal oluyor vesselam.