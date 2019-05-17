Böyle bir şey olabilir mi?

Tam da ‘duy da inanma’ denilecek bir haber var, ama bu haberi ‘büyük gazeteler’de bulmak ve okumak kolay değil.

Habere göre Gümüşhane’de 4 yıl önce bir hastane yapılmış, ama bu hastane hizmete açılamamış.

Yeni yapılan bir hastane sizce neden hizmete açılamamış olabilir? “Henüz açılış töreni yapılmadığından” ya da benzeri kısa süreli bahaneler olabilir. Fakat Gümüşhane’de farklı bir hadise var. Yapılması tamamlanan hastanenin zemini kayıyormuş, bu sebeple hastane hizmete açılamamış. Düşünün, bir hastane yapılıyor ve ‘zemini sakat’ diye hizmete açılamıyor.

Konu ile ilgili haberlerde ise hadisenin bu yönü neredeyse gizlenmiş. İlgili haber ekseriyetle şu başlıkla okuyuculara duyurulmuş: “Heyelan tehdidi altındaki hastane binası güçlendirilecek” (www.haberturk.com, 15 Mayıs 2019)

İyi güzel de, haber bu şekilde duyurulduğunda daha önemli olan bir bilgi gizlenmiş olmuyor mu? Sanki hizmet veren bir hastane var da sonrasında sel olmuş, heyelan olmuş, tabiî afet olmuş ve bu hastaneyi sağlama almak için güçlendirme projesi hazırlanıyor... Burada o kadar açık bir ihmal var ki dünya âlem toplansa savunmasını yapamaz. Bugünkü imkânlarda bir yerin, bir zeminin sağlam olup olmadığı, oraya böyle bir bina yapılıp yapılamayacağı tesbit edilemez mi? Kim ve niçin bu işleri en başta yapmayıp tüyü bitmedik yetimlerin, devletin, milletin 51 milyonu (eski parayla 51 trilyon) çöpe attı? Bu yanlışı yapanlara hukuk önünde en büyük cezayı vermek icap etmez mi? Ve daha da önemlisi bundan sonra böyle hataların yapılmayacağının bir garantisi var mı?

Haberde şu bilgiler yer almış: “Gümüşhane’de yapımı tamamlanan ve zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamayan yeni devlet hastanesi için güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. Kuzey ve güney cephesinde ağırlık yapan yamaçta molozlar temizlenecek, 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülerek hastanenin zemin kayma riski ortadan kaldırılacak.

(...) Yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015’te tamamlandı.

Yamaç araziden elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane, zemindeki kayma riski nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamadı.”

Mevcut ‘eski’ hastanede doktor eksikliği olduğunu söyleyen bir vatandaş da, “Biz bir MR için farklı şehirlere gidiyoruz. Doktor ve cihaz olmadıktan sonra binalar hiçbir işe yaramaz” demiş.

Bu vesile ile Rize’nin Çayeli ilçesindeki doktor ihtiyacını da hatırlatmış olalım. Bazı köy muhtarlarının Cumhurbaşkanlığına yazdığı yeni tarihli dilekçede şöyle denilmiş: “Rize ili Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’nde sadece Genel Cerrah ile Üroloji doktoru olup başka branşların yani, 1- Çocuk doktoru, 2- Kadın doğum doktoru, 3- Dahiliye doktoru, 4- Göğüs hastalıkları doktoru, 5- Ortopedi doktoru, 6- Kulak burun boğaz doktoru, 7- Psikiyatri doktoru bulunmamaktadır. (...) Vatandaşlarımız ciddî anlamda maddî ve manevî sıkıntı çekmektedirler. (...) Mağduriyetimizin giderilmesi için hastanemizde eksik olan branşların acilen giderilmesi talebindeyiz. 14.5.2019 Mehmet Ali Şark, Çayeli Muhtarları Dernek Başkanı.” (Not: Dilekçenin fotoğrafı facebook sayfalarında var.)

Bir ilçe hastanesinde ‘dahiliye doktoru’ olmaz mı? Yeni yapılan bir hastane 4 yıl kapalı kalır mı? Moda tabiriyle, “Böyle bir şey olabilir mi?”