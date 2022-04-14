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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Böyle ‘dost ülke’ olur mu?

Faruk ÇAKIR
14 Nisan 2022, Perşembe
Devletler arasındaki ilişkiler günlük değil, uzun yıllar düşünülerek yürütülür.

Mümkün olduğu kadar çok ülke ile dost olmak da her ülkenin menfaatine olan bir durumdur. Ancak ‘dost ülke’ olmanın da bazı kriterleri vardır. Bir yandan ‘düşman’lık yaparak bir yandan ‘dost’luk kurmak her halde kalıcı olmaz.

Diplomasi ile uğraşanlar, siyasetçilerden biraz daha farklı davranır ‘diplomatik dil’ kullanır. Çoğu zaman da siyasetçilerin bozduğu ilişkileri diplomatlar tamir etmeye çalışır.

Ülkemizin dış politikası da maalesef bir bakıma ekonomi gibi istikrarlı değildir. Herkesin hatırlayacağı üzere mesela, 20 yıl önce ‘dost’ olduğumuz çoğu ülke ile artık ‘dost’ değiliz. Bunun yerine yine eskiden dost bilmediğimiz ülkeler son zamanlarda ‘dost ülke’ listesinde yer alıyor. Elbette bu listeler siyasetçilerin tavırlarına göre şekillenen listelerdir. Bu ülkelerle ilgili olarak millet nezdinde aynı değerlendirmelerin yapıldığını söylemek kolay değil. Yani, siyasetçilerin ‘dost’ ilan ettiği ülkeler millet nezdinde ‘düşman’ bilinebilir.

Son zamanlarda idareci ve siyasetçiler nezdinde ‘dost’luk listesine yazılmaya çalışılan ülkelerden biri de İsrail. Bu ülkedeki idarecilerin Filistinlilere yaptığı haksızlık ve zulüm ortada iken bu yeni ‘liste’ işi nasıl olacak? Hemen her gün keyfi şekilde Filistinlilere zulmeden bir ülke idarecileriyle uzun süreli ‘dost’luk kurulabilir mi? 

İsrail ile ilişkilerde ülkemizin ‘zarar’ ettiği pek çok konu var. En çarpıcı olanlardan biri “Mavi Marmara” hadisesidir. Hatırlanacağı üzere İstanbul’dan yola çıkan ve Gazze’ye insani yardım götüren bu gemi, “uluslararası sular”da İsrail’in saldırısına maruz kalmış ve 9 yardım gönüllüsü hayatını kaybedip, 50’den fazla gönüllü de yaralanmıştı. Başından vurulan bir kişinin 4 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra vefat etmesiyle de saldırı sonucu ölenlerin sayısı 10’a yükselmişti. Bu hadisede İsrail’in suçlu olduğu mahkemelerce de tespit edildi, fakat devreye ‘siyasetçiler’ girdi ve tazminat karşılığı ‘suç’lar temizlendi. Elbette millet nezdinde bu kararlar kabul görmedi. Siyasetçiler de yaptıkları yanlışı gönül huzuruyla savunamamakla beraber, İsrail’le ‘dost’ olmaya karar verdiler. Neticede uzun bir aradan sonra İsrailli idareciler Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirdi ve bu ziyaretlerin devamının geleceği de ilan edilmiş durumda.

Bir yandan bu adımlar atılırken öte yandan da İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. İlgili haber şöyle: Batı Şeria’nın El-Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti. İsrail güçleri gerçek mermilerle Filistinli bir kadına ateş açtı ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktı. İsrail güçleri ayrıca bölgeyi “kapalı askeri bölge” ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engelledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El-Halil’de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edildi. (AA, 10 Nisan 2022)

Böyle zulümlere imza atanlarla ‘dost’luk kurulur mu?

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