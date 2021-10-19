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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Böyle hukuksuzluk da görülmedi

Faruk ÇAKIR
19 Ekim 2021, Salı
Türkiye’yi idare edenler “Böyle iyi işler, böyle güzel idareler, böyle zenginlik, böyle büyüme görmedik” mealinde beyanlarda bulunsa da, Türkiye’de yaşayan milyonlar farklı görüyor ve farklı konuşuyor.

Vatandaş zaten eskiden beri çektiği sıkıntıları dile getiriyordu. Haberlere bakılırsa artık sanayici ve iş adamları da sıkıntının kendilerine ulaştığını ifade ve itiraf eder duruma geldi. Nitekim Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Pandemi döneminde hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik” demiş. (Anka, 17 Ekim 2021)

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önce madalyonun ön yüzünü anlatmış:

“OSB’ler hayata geçince inşallah Yalova yeni bir sıçrama daha yapacak, inşallah milyar dolarlık yatırımları Yalova’ya çekecek. Her ay bir gemiyi suya indiriyoruz. Dünyanın gemi üretim merkezlerine, şehirlerine gemi satıyormuşuz. Bu işin uzmanlaşmış ülkesi Norveç’e, İskoçya’ya gemi satıyormuşuz. Bu ayrı bir girişimcilik, ayrı bir başarıdır.”

Hisarcıklıoğlu, sonra da madalyonun diğer yüzüne ayna tutmuş: “Tabiî sıkıntılarımız yok mu? Var. Enflasyon, girdi maliyetlerinin artışı, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor. Pandemi döneminde hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik. 100 yıl önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bu dönem, ama en iyi şekilde adapte olabilmek için 365 oda ve borsa başkanım sizlerin bütün dertlerini günlük, anlık aktarıyorlardı. Ben de ilgili bakanlara gece saat ikide hatta üçte bizzat aktarıyordum. (...) Sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkâna da ülke olarak sahibiz. Yeter ki burada olduğu gibi birlik ve beraberlik olsun. Birlik, beraberlik olursa çözülemeyecek bir şey yok. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Farklı olabiliriz, farklı da olmalıyız zaten. Sizden ricam; birbirinizi ötekileştirmeyin. Etnik kökeni, mezhebi, dini, farklı siyasî görüşünden dolayı tekilleştirmeyin. Farklılıklarımız aslında zenginliğimiz. O farklılıkları bir araya getirebilirsek ne mutlu bize.”

Tabiî ki TOBB Başkanı haklı olarak hadiseye öncelikle ekonomi penceresinden bakmış. “Böyle bir kriz görmedik” tesbiti haklı ve doğru. Fakat buna “Böyle hukuksuzluk da görülmedi” tesbitini de bizim eklememiz haksızlık mı olur? Ayrıca, “Böyle bir kriz görülmemiş olması”nın bir ve asıl sebebi de “Böyle hukuksuzluk görülmemiş olması” değil midir? Şunu da unutmamak icap eder ki, böyle hukuksuzluklar görülmeye devam ederse, böyle krizler de görülmeye devam eder. 

Yine ayrıca “Sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkâna da ülke olarak sahibiz” ancak aynı irade ve imkâna, idareciler sahip mi? Bu irade için birlik ve beraberlik şart olduğuna göre, idarecilerdeki “benim gibi düşünenler baş tacı, muhalif olanlar ‘düşman’ gibi” anlayışı birlik ve beraberliği temin edebilir mi?

Evet, ekonomi ile meşgul olanlar “Böyle kriz görmedik” dedikleri gibi; hukuk ve adaletle meşgul olanlar da “Böyle hukuksuzluk görmedik” demelidir. Ki, Türkiye’yi idare edenler belki uyanır. Yok, bu ikazlarla uyanmak istemezlerse ilk sandıktan uyanmaları mukadder görünüyor.

Evet bu krizi aşarız ve inşallah aşacağız; ama hak, hukuk ve adalet yolundan yürümeyi tercih edersek...

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