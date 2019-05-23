Böyle idareciler bizde de olsun

Dünyanın değişik ülkelerinde sürpriz seçim neticelerine şahit olunuyor.

Bazı ülkelerde zengin iş adamları devlet başkanı olurken başka bazı ülkelerde şarkıcılar, şovmenler ya da daha önce siyasette adı geçmeyen kişiler sandıktan başarıyla çıkıyor.

Bu anlamda bir sürpriz de Ukrayna’da yaşandı. Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı olan Vladimir Zelenskiy eski bir sinema aktörü. Medyada yer alan bilgilere göre Vladimir Zelenskiy 1978 yılında Ukrayna’nın Krivoy Rog şehrinde dünyaya gelmiş. Yüksek tahsilini hukuk üzerine yapsa da 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi olmuş. “Kvartal 95” ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol almış. Sonrasında rol aldığı bir diziden yola çıkarak “Halkın Hizmetkârı” partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş.

Rakibi karşısında yüzde 73.22 oy olan eski komedyen yeni devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoda yemin (20 Mayıs 2019) ederek resmen göreve başlamış durumda. Bu arada tartışmalı kararlara da imza atmış. İlk icraatı erken seçimlere gidilmesi için parlamentoyu feshetmek olmuş.

Zelenskiy, törenin yapıldığı ‘Yüksek Rada’ya (parlamento binası) yürüyerek gitmiş.

Yemin töreninde konuşan Zelenskiy “Bu benim değil, hepimizin zaferi. Her birimiz Anayasa’ya elimizi koyup Ukrayna’ya bağlılık yemini ettik. Hepimiz Ukraynalıyız. Birleşmeliyiz, çünkü ancak o zaman güçlüyüz” şeklinde konuşmuş.

Zelenskiy konuşmasında şunları da dile getirmiş:

* Avrupa yolunu seçtik, (başını göstererek) Avrupa burada bir yerlerde. O burada olduğu sürece, Ukrayna’da da olacak.

* İlk görevimiz Donbass’taki çatışmaların (Donbass Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silâhlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014’ten beri Ukrayna’nın Donbass bölgesinde sürmekte olan savaştır.) durdurulması. Bana çatışmaların durdurulması uğruna nelere hazır olduğumu sordular. Tuhaf bir soru. Siz Ukraynalılar, yakınlarınızın hayatları uğruna nelere hazırsınız? Topraklarımızı kaybetmeyerek, barışın gelmesi için kamuoyunda tutulmamaya, reytinglerimi, makamımı kaybetmeye hazırım. (tr.sputniknews.com, 20 Mayıs 2019)

Eski komedyen yeni devlet başkanı Zelenskiy’in belki de en çarpıcı ve “Müslüman idareciler”e örnek olan, olması gereken uygulaması ise, ‘makam odaları’na fotoğrafının asılmasını yasaklamış olmasıdır.

Zelenskiy şöyle demiş: “Odalarınızda benim resmimin olmasını istemiyorum. Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir. Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafını asın ve ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın.”

Resimleri makam odalarında asmayı yasaklamak en önce Müslüman idarecilerin işi olması gerekmez mi?

Niçin “İslâm ülkeleri”nin idarecileri resimlerini makam odalarında astırmak için yarışa girer? Doğru olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in tavrı değil mi? “Müslüman idareciler” makam odalarıyla da iktifa etmeyip sokak ve caddeleri de kendi fotoğraflarıyla doldurma yarışına giriyor. Çok yazık...