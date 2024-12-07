Böyle ilim adamlarına can feda!

Sanatçı, ilim adamı, sporcu ya da cemiyetin önde gelen insanları ‘sade vatandaş’a nispetle hadiseler karşısında daha ilgili, daha aktif ve daha kararlı olmak durumundadır. Bu durum, ‘meşhur’ olmanın getirdiği ek bir yüktür.

Hiç kimse “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” diyemez; ama böyle dememek ‘meşhur’lar için çok daha önemli bir vazifedir.

Çok azı müstesna, Türkiye’deki ‘meşhur’ların gerek ülkemiz ve gerekse dünyadaki hadiseler karşısında aktif tavır almadığı ve ekseriyetle ‘seyirci’ kaldığı üzücü bir gerçektir. Gazze konusunda bile büyük çoğunluğun sessiz kaldığı, bir bakıma seyirci olduğu söylenebilir. Aynı şekilde ülkemizde can yakıcı bir hal alan ‘haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik’ konusunda da yine benzer şekilde ‘görmedim, duymadım, bilmiyorum’ tavrı sergilenmesi dikkat çekici. Cemiyetin önünde olan ‘meşhur’ kişilerin, ülkemizin can alıcı dertleri konusunda suskun kalmaları hayra alamet değil, ama maalesef vak’a bu.

Neyse ki dünyadaki ‘meşhur’lar Türkiye’deki kadar sessiz ve ilgisiz değiller. Bir habere göre “Binden fazla bilim insanı Gazze ve Lübnan’da ateşkes istemiş.”

Haber kısaca şöyle: “Aralarında Nobel ödülü sahiplerinin de olduğu dünyanın farklı yerlerinden binden fazla bilim insanı Gazze ve Lübnan’da âcil ateşkes için uluslararası topluma çağrı yaptı. Çoğunluğu psikolog ve sinir bilimcilerinden oluşan bilim insanları imzaladıkları açık mektupta, Orta Doğu’daki “nefret, ölüm ve yıkım sarmalını” kınadı. Nobel Tıp Ödülü sahipleri Norveçli May-Britt Moser ve Edvard Moser (2014), Japon Susumu Tonegawa’nın (1987) da aralarında olduğu bilim insanları, İsrail’in Gazze ve Batış Şeria’daki işgallerine son vermesini, İsrail ve Hamas’ın tüm rehineleri ve haksız yere hapsedilen tüm sivilleri serbest bırakmasını istedi. İsrail hükümetinden insanî hukuka ve uluslararası insan haklarına saygı duymasını talep eden bilim insanları, İsrail’in saldırılarının “Uluslararası Adalet Divanı’nın Ocak 2024’ten bu yana belirttiği üzere, Filistin halkına onarılamaz zararlar verdiğini ve İsrail hükümetinin kendi halkının güvenliğini de tehlikeye attığını” vurguladı.

“Maalesef, ılımlıların sessizliği, aşırıların sayılarının olduğundan daha fazla olduğu izlenimini verebiliyor ve bu da onların siyasi güçlenmesine, grupların kutuplaşmasına, kamuoyunun manipülasyonuna ve iletişim eksikliğine zemin hazırlıyor” ifadesi kullanılan mektupta, “Uluslararası baskı olmadığında, iktidardaki aşırılar kendilerini daha güçlü hissediyor ve ölümcül niyetlerini yerine getirerek bir nefret, şiddet ve kızgınlık sarmalı başlatıyor. Bu, sürekli devam eden, bizi adaletten ve barıştan uzaklaştıran bir süreç. Biz İsrail halkına karşı değiliz; İsrailli, Filistinli, Lübnanlı tüm halklardan yanayız.” (AA, 4 Aralık 2024)

Bu mesajı yayınlayan ilim adamlarına “Eliniz dert görmesin” demek icap etmez mi? Belki bazıları, “Mesaj yayınlamakla mesele hallolmuyor” diyebilir. Bir yönüyle doğru olsa da, “bir şey” olabilmesi biraz da bu ‘mesaj’ların yayınlanmasına bağlıdır. Hiç değilse “Haklının yanında, zalimin karşısında” olunduğun herkes ilân etmeli. Zalime ve zulme meyletmek çok can yakıcı olur vesselâm.