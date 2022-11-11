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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Böyle mi mücadele edilecek?

Faruk ÇAKIR
11 Kasım 2022, Cuma
Türkiye’yi idare edenlerin de, muhalefetin de, vatandaşın da üzerinde ittifak ettiği bir mesele varsa, o da ‘kötü alışkanlıklar’ın çocukları, gençleri ve dolayası ile aileleri tehdit ettiğidir.

Bu konuda bir ihtilaf olmamakla birlikte, bu kötü alışkanlıklarla mücadele yolu noktasında ortak bir karar henüz yok sayılır.

İdareciler bir yandan bu alışkanlıklarla ‘kararlı bir şekilde’ mücadele edildiğini ifade ederken; açıklanan rakamlar bu mücadelenin ‘önleyici ve engelleyici’ olmadığını akla getiriyor. Yakın zamanda, ‘Günde beş bin kişi bu sebeple yakalanıyor’ anlamına gelen beyanı başka türlü nasıl yorumlayabiliriz?

Bazı muhalefet partilerinin “Türkiye’de madde bağımlığının araştırılması için verdiği önergenin görüşülmesinin öne alınması teklifi” TBMM’deki iktidar milletvekillerince reddedilmiş. Peki, böyle büyük ve ciddi bir problem varsa bunun araştırılmasının ‘ertelenmesi’ ne anlama gelir? 

İktidar mensupları ara sıra yaptıkları açıklamalarda, “Ülkemizde hiç mi iyi iş yapılmıyor? Muhalafet niçin ‘iyi iş’ler destek olmuyor?” diye haklı olarak soruyor. Elbette kim yaparsa yapsın ‘iyi iş’lere destek olmak icap eder. Peki, aynı soru iktidar cenahına müteveccihen sorulamaz mı? İktidar niçin muhalefetin gündeme taşıdığı hemen hiç bir teklif ve öneriye destek vermiyor, ‘haklısınız’ demiyor? ‘Kötü alışkanlıklar’la mücadele için de illa teklifi yine iktidar cenahı mı yapması gerekir? Bu tavrın bir anlamı da, “Siz hiç bir işe karışmayın. Her şeyi biz biliriz. Bir iş yapılacaksa biz yaparız” demek değil mi? Böyle bir tavır bekli iktidar mensuplarına ve taraftarların kulağına hoş gelebilir; fakat esasta doğru bir tavır değildir. Madem kötü alışkanlıklarla mücadele Türkiye’nin öncelikli meselelerinden biridir ve öyle olmalıdır; o halde bu yöndeki teklif kimden gelirse gelsin desteklenmeli ve alkışlanmalı. ‘İyi’ bir teklifi reddetmek, geri çevirmek ve “Gerekirse bu teklifi de biz yaparız” tavrı haklı olabilir mi? Böyle yapanlar, “Muhalefet iyi şeylere de itiraz ediyor” dediklerinde inandırıcılıkları olur mu?

Konu ile ilgili olarak TBMM’de yapılan konuşmalarda muhalefet partisine mensup bir vekil, uyuşturucunun gençleri ve çocukları mahvettiğine dikkat çekerek, Meclis’in daha önce bu konuyu konuştuğunu ve rapor hazırladığını belirtmiş. Konuşmacı ayrıca, rapordaki tespitlere ilişkin “Siz gelin bunlardan hangilerinin yapıldığını anlatın” demiş. 

Bir başka vekil ise, şunları belirtmiş: “Emniyetin verilerinde Türkiye’de 2021 yılında tespit edilen uyuşturucu suçu 2020’ye oranla yüzde 35,5 artışla 215 bin 771 olmuştur. 2015 yılında 54 ilin sokaklarında yakalanan metamfetamin maddesi bugün 81 ile yayılmıştır. (Bu kötü alışkanlıklar) Netice fuhuştan adam öldürmeye, soyguna kadar uzanan sonuçlar doğurmaktadır. Bütün yıkıcı etkilerine karşın madde kullanımının önüne geçmede yeterli performans gösterilemediğine inanıyoruz. Uyuşturucuyla toplum bazında mücadele edilmesi gerekir.” (ANKA, 8 Kasım 2022)

Kötü alışkanlıklarla hep birlikte ve kararlı bir mücadele şart, vesselam.

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