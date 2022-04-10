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10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Böyle mi olacaktı?

Faruk ÇAKIR
10 Nisan 2022, Pazar
Yassıada’da yapılan ‘otel’in zarar ettiği için devredileceğiyle ilgili haberler duyulunca, her halde ekseriyet üzülmüştür. Bu üzüntü bir otelin zarar edip el değiştirmesi ile ilgili değil, haksızlığa ve zulme şahitlik etmiş bir yerin bir bakıma ‘ibret müzesi olma durumundan’ çıkması anlamına gelmez mi?

Önce ilgili haberdeki bilgileri özetleyerek görelim: Çehresi değiştirilerek törenle açılan Yassıada’da kurulan Katre Island Hotel, zarar ettiği için devrediliyor. (İlgili müdür) “İşletme hakkını kamuya devretmek için görüşmeler başladı” demiş. Yap-İşlet-devret projesi kapsamında 2018 yılında hizmete açılan otel, 4 yıl sonra kapılarını müşteriye kapattı. Otele telefonla ulaşarak rezervasyon yaptırmak isteyenlere “Tadilatta olduğumuz için kapalıyız” cevabı verilerek oda satışı yapılmıyor. Katre Island Otel, açıldığı günden bu yana çoğunlukla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ona bağlı kurumların etkinlik, toplantı ve konaklamaları için kullanıldı. Yassıada’nın çehresini tamamen değiştiren inşaata ekseriyetle itiraz edilmiş, ama Türkiye’yi idare edenler başka konularda olduğu gibi bu konuda da itirazları dikkate almamıştı. (gazeteduvar.com.tr, 8 Nisan 2022)

Bir 27 Mayıs yıldönününde yeni şekliyle hizmete açılan ‘otel ve ada’yla ilgili, açılıştan bir gün sonraki haber ise şöyleydi: “Proje, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada’daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla hayata geçirildi. Bu projeyle eski günlerini geride bırakan Yassıada, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. (...) İşletmeciliğini TOBB’un üstlendiği, günübirlik ziyaretlere de açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın iki temel işlevi olacak. Öncelikle, Türkiye’nin demokrasi ve siyasi tarihinin utanç vesikaları olan darbe, tutuklamalar ve yargılamalar ülkenin genç nesillerine öğretilerek, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun aziz hatıraları yaşatılacak. İkinci olarak ada, ulusal ve uluslararası demokrasi ve insan hakları toplantılarına ev sahipliği yaparak, bu alandaki tarihi tecrübe küresel düzeyde paylaşılacak.” (AA, 28 Mayıs 2020)

Arşivden çok kısa bir hatırlatma daha: “27 Mayıs 1960 askeri darbesinin zulmüne uğrayan Demokrat Partili 592 siyasetçinin, 15 ay boyunca hücre ve zindanlarda tutulduğu Yassıada’nın ismi 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.” (tr.euronews.com, 27 Mayıs 2020)

Peki, nasıl bir plan ve proje ki bu kadar kısa zamanda neticesiz kaldı ya da kalıyor? Demek ki isimlerin ve resimlerin değişmesiyle hakikat değişmiyor. 

Esasında “Yassıada” gerçek anlamıyla bir demokrasi ve hukuk adası olabilir ve olmalıdır. Bunun için iş ehline verilmeli ve çok geniş bir fikir teatisiyle orada neler yapılabileceği konuşulmalı, tartışılmalı. Sonra ortaya çıkan neticeye göre işler görülmeli ki, büyük bir zulme sahne olan Yassıada, benzer zulümlerin önünün kesilmesine hizmet edebilsin...

Bakalım bundan sonra bu maksada hizmet edebilecek programlar yapılabilecek mi?

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