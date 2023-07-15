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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bu anlayışla reform olur mu?

Faruk ÇAKIR
15 Temmuz 2023, Cumartesi
Türkiye’yi idare edenlerin en belirgin özelliği ‘çelişki’ içinde olmalarıdır.

Sözlerine bakında hak, hukuk ve adaletten bahsederler; ama iş icraata gelince adalet hak getire. Aynı şekilde konuştuklarında israfın kötü olduğundan bahsederler, ama devletin imkânlarını israf etmekten geri kalmazlar. Hatta ve hatta, “İtibardan tasarruf mu edilir?” demek suretiyle itibar adına israf etmeyi savunurlar.

Çelişki yaşanan konulardan biri de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik tartışmalarıdır. T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin yayınladığı “Türkiye’de Siyasi Reform / Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler” (Ankara, Haziran 2007) kitapçığında sekiz farklı ‘Uyum paketi”nden bahsediliyor. O tarihlerde açılan paketler ve yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye’nin AB üyeliği ‘bugün değilse yarın’ kadar yakın görülüyordu. Sonra ne olduysa oldu, idarecilerin ‘çelişki’si tuttu ve “Bize ne ‘Kopenhag Kriterleri’nden. Bize Ankara Kriterleri yeter” demeye başladılar. Aradan yıllar geçti ve şimdi yine “Avrupa ülkeleri AB üyeliği için yolumuzu açsınla, bize destek olsunlar” anlamında açıklamalar yapılmaya başlandı. 

Elbette daha önce yapıldığı gibi yeniden “AB uyum paketleri” hazırlamak teknik olarak mümkündür. Zaten bu anlamda paketler hazırlanmadan Türkiye’nin mevcut anlayışıyla AB’ye üye olması mümkün değil. Ancak şöyle bir mesele var ki, idareciler bugünkü durumu anlatırken “Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil” diyorlar. 2023 yılında söylenen bu söz, Türkiye’nin durumunu doğru olarak anlatmış olur mu? Bunca haksızlık, bunca hukuksuzluk, bunda adaletsizlik varken “eksik olan hiçbir şey söz konusu değil” denilirse yeni “uyum paketleri”nin hazırlanması mümkün olur mu?

Değişik dönemlerde görev yapan Adalet Bakanları dahi “Hukuk ve adalet noktasında atılması gereken adımlar var” derken; bu konularda “eksik olan hiçbir şey söz konusu değil” denilmesi, Türkiye’nin AB üyelik yolunu tıkamaz mı?

Hastalıkları tedavi etmenin ilk yolu onu kabul etmekle başlamaz mı? Hem AB üyesi olmak istemek hem de AB üyeliği için gerekli olan şartları, ‘uyum paketlerini’ hazırlamamak büyük bir çelişki değil mi?

Türkiye’nin uzun dönemdeki menfaati; AB üyesi olmaktan geçiyor. Velev ki üye olmasın, üye olabilecek ekonomik ve siyasi seviyeye ulaşması icap eder. Bu da; kısaca ‘hak, hukuk ve adalet yolu’ olarak tarif edilebilir. 

Bazıları, hak, hukuk ve adalet noktasında Avrupa’nın de eksiği olduğuna dikkat çekiyor. Mümkündür ve doğrudur. Ancak bu bahaneye sığınarak “Bizdeki adaletsizlik devam etsin” denilemez. Madem hak, hukuk ve adalet noktasında AB’yi bile beğenmiyoruz; daha iyisini yapalım! “Onlarda adalet yok, bizde de olmasın” diyerek mi bu sıkıntıları aşacağız?

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