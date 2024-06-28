"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Bu çağrılar niçin duyulmaz?

Faruk ÇAKIR
28 Haziran 2024, Cuma
Ülkemizin büyük dertleri olduğu doğrudur. Fakat bu dertlerin çareleri de vardır. Esasında bunu Türkiye’yi idare edenler de bilir. Ne var ki bu ‘bilgi’ işlerine gelmediği için görmez, duymaz ve işitmez rolü oynarlar.

Misal olması bakımından, Daha İyi Yargı Derneği hadiselere hukuki açıdan bakarak krizlere çözüm için idarecilere çağrılarda bulunuyor. Türkiye’yi idare edenler ise başka pek çok haklı ve doğru çağrıları duymadıkları için bu çağrıları da duymuyorlar.

Daha İyi Yargı Derneği’nin, 25 Haziran 2024 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirdiği toplantıda konuşan dernek başkanı Av. Mehmet Gün, şu tespitleri yapmış: “(...) Yargının hukuk kurallarını herkese karşı her zaman, bağımsız ve tarafsız olarak işletebilmesi, yani görevini yapacağına dair güven oluşturması ve itibar kazanması gerekir. Ekonomik itibar, bağımsız yargı ile kazanılır. Yolsuzluk olan yerde refah azalır. Yargının görevini yapamadığı, yönetici kesime hesap soramadığı ülkelerde hukukun üstünlüğü aksar. Hukukun üstünlüğü ve adalet aksadığında, ülkeye yolsuzluk hâkim olur. Üretim azalır, ekonomi kötüleşir ve milli gelir düşer.”

“İş dünyası önünü göremiyor, uzun vadeli hesap ve yatırım yapamıyor. Yurtiçinde yerleşikler bile uzun vadeli yatırımlarını başka ülkelere kaydırıyor. Ne yönetimin dünyanın en pahalı ekonomik deneyini yapmasına engel olabildik ne de ekonomi yönetimindeki ve yargıdaki görevini ihmal ve ihlal eden görevlilere hesap sorabiliyoruz! (...) Yöneticilere hesap soramayan yargı, kendi mensuplarına da hesap soramıyor. Yargı siyasetin bir enstrümanı haline gelmiş, siyasallaşmış ve siyasi saiklerle karar verebilir, siyasiler yargılamalara etki edebilir hale geldi. (...) Eğer yargı, (...) yönetici kesime özgürce hesap sorabilir olsaydı, yöneticiler keyfi ve hatalı kararlar alamazlardı! Yargı, doğal görevini yapabilseydi bu günlerde acısını çektiğimiz ekonomik sorunlar ortaya çıkmazdı.”

“(Gündeme getirilen tekliflere atıf yaparak) Bu çözümler gerçekleştirildiğinde Türkiye’nin kişi başı milli geliri kısa zamanda dört-beş katına çıkarılabilir. Türkiye, dünyanın ileri hukuk devleti ve demokrasileri arasına kolayca girebilir. İş dünyası ve hukukçuları, asrın fırsatını yakalayarak Türkiye’yi kısa sürede dünyanın en ileri devletleri arasına girmesi için bu çözümlerin hayata geçirmeyi talep etmeye ve destek vermeye davet ediyorum.” (Dernek basın bülteni, 26 Haziran 2024)

Türkiye’yi idare edenler ya çıkıp, “Hayır, sizin gündeme getirdiğiniz teklifler doğru değil” demeli; ya da “akıl için yol bir” olan bu doğru ve haklı çağrıya kulak verilmeli. Türkiye “Hak, hukuk ve adalet” yoluna girdiğinde krizleri aşacağı noktasında şüphesi olan var mı? “Hak, hukuk ve adalet yolu”na girildiğinde maddi anlamda da zengin olunacağına göre idareciler bu yolu niçin istemez? 

Türkiye’yi idare edenleri “akıl için bir olan yol”a davet ediyoruz vesselam. 

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya iç savaşı seyrediyor: Sudan’da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir!

    Çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

    Hesap sorulabilseydi bu hale gelinmezdi

    İşkenceden ölümler rekor seviyede

    Netanyahu: ABD ile ihtilaf çözülmedi

    İnsanlar nasıl geçinecek?

    Kontrollü muhalefet tuzağına düşmeyeceğiz

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    Milyonlarca insanın dinine saygı gösterilmiyor

    Yangın alanı afet bölgesi ilan edilsin

    İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları belli oldu

    Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Bolivya'da son durum?

    Bahçelievler’de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: Enkaz altında kalan yok

    8 ayda 40 bin kişiyi katletti! İsrail, uluslararası yasalara meydan okuyor!

    Barış için dua çağrısı

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti

    Sıcaklıklar düşüyor, rahmet geliyor

    Millet 'birlik' olun diyor

    Kontağı çevirmeye korkuyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali (ra): Kim ülkeyi imar etmeden vergi toplarsa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vaatten çok icraate bakmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Haşir hakikati, kâinatın en ehemmiyetli bir hakikati
    İbrahim ERSOYLU

    Sol ve dini istismar alanları açmak
    Faruk ÇAKIR

    Bu çağrılar niçin duyulmaz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Teknoloji için de önce ilim ve ahlâk lâzım değil mi?
    Cevher İLHAN

    “Saray ekonomisi”nin sonu
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da ehven-i şer
    Genel

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.