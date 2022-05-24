"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Bu da güzel haber

Faruk ÇAKIR
24 Mayıs 2022, Salı
Bu defaki güzel haber Avusturya’dan geldi. ‘Güzel haber’e göre Avusturya’da anaokulu öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağı kaldırılacakmış.

Haberde şu bilgiler var: “Avusturya’da anaokullarındaki öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı. Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Başbakanlığa dayandırdığı haberinde, eyaletler ve federal yönetim arasında ülkedeki bütün anaokullarında 5 yıl süresince uygulanacak düzenlemelere ilişkin uzlaşı sağlandığını kaydetti. Haberde, eyaletler ve federal yönetim arasında tartışmaya neden olan, anaokulu öğrencilerine yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının sonlandırılması hususunda tarafların anlaştığı aktarıldı.” (AA)

Avusturya’daki yasağın tarihi de şöyle: “Kasım 2018’de dönemin aşırı sağcı iktidarı tarafından yürürlüğe sokulan anaokulu öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının ağustosta (2022) sona ereceği belirtilirken, eyaletler ve federal yönetim arasında belirlenen yeni anaokulu düzenlemesinin kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi. Eyalet yöneticilerinin anaokullarında başörtüsü takan öğrencilerin bulunmaması ve söz konusu düzenlemenin anayasayla bağdaşmaması nedeniyle uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, federal yönetimin de bu isteği kabul ettiği bildirildi. Avusturya’da başında dönemin Başbakanı Sebastian Kurz’un bulunduğu merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) iktidarı tarafından anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasaklanmıştı. Avusturya Anayasa Mahkemesi, Aralık 2020’de ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.”

Nasıl ki başörtüsü yasağını başlattıkları için o tarihlerde Avusturya’yı idare edenlere itiraz edilmişti, şimdi de yasağı sona erdirdikleri için tebrik ve teşekkürü hak ediyorlar. Demek ki “Birinci Avrupa/Avusturya” olduğu gibi “İkinci Avrupa/Avusturya” da var. Bu iki ekip ve bu iki grup birbiriyle mücadele halinde. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri Avrupa’ya ve dünyaya bu gözle bakmalı ve her defasında “İyi ve iyilerin temsilcisi olan Avrupa ve dünya”yı desteklemeli ve onlarla temaslarını sürdürmeli. Bunu yapmayıp, bütün Avrupa’yı ve dünyadaki ‘yabancı’ ülkeleri görmezden gelmek ya da tamamını ‘kötü’ kabul etmek kesinlikle isabetli bir tavır olmaz. 

Türkiye’yi idare edenlere her fırsatta bunu hatırlatmak icap eder. Dünyadaki hadiselere “iyiler” ve “fenalar” olarak bakılıp “iyi”lerle el ele vermek sıkıntıları sona erdirebilir. Görebildiğimiz kadarıyla Avusturya’daki ‘ilkokul öğrencilerine uygulanan yasak’ konusu Türkiye’nin gündemini pek de meşgul etmiyordu. Yani, ülkemizde ya da İslam aleminde bu yasağa tepki gösterildiği için değil, Avusturya’daki ‘hakperest insanlar’ın tepkisi ve tavrı sonucu yasak sona ermiş gibi görünüyor. 

Hep güzel haberler duyalım inşallah...

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplum demokrasi istiyor - Adalet, eşitlik, hürriyet

    Gıdada fiyat artışı yüzde 160’a dayandı

    Her gün 100 Ukraynalı ölüyor

    Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

    Buğdayda tehlike çanları

    Dondurmadaki kristalleşme zehirlenmeye yol açabilir

    Yeni riskler çağına giriyoruz

    İsrail ateşle oynuyor

    Gençler gündemi sosyal medyadan takip ediyor

    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netleşti

    6’lı masa seçimde 6’lı ittifak kurabilir

    İşçinin payı düştü, şirketlerin yükseldi

    Kısa vadeli dış borç 132 milyar doları geçti

    Akşener: Bu umudu sağlayan sizlersiniz

    Faiz yükü 5 ayda 1.3 trilyon TL arttı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

    Çankırı'da işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı

    İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakere süre alacak

    Bozdağ’a tweet cevabı

    Konut Fiyat Endeksinde artış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhabbet ve şûrâ
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın icraatlarının dindarlıkla ilgisi yok
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masanın değiştirdikleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatih Yokuş

    Herkese lâzım olan adalet
    Faruk ÇAKIR

    Bu da güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur, hürriyetim
    Genel

    Gıdada fiyat artışı yüzde 160’a dayandı
    Muzaffer KARAHİSAR

    Buğday ya da himmet
    Orhan GÜLER

    Bu yıl da “Ramazan” sayfamız çok güzeldi!-5

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.