Bu da güzel haber

Bu defaki güzel haber Avusturya’dan geldi. ‘Güzel haber’e göre Avusturya’da anaokulu öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağı kaldırılacakmış.

Haberde şu bilgiler var: “Avusturya’da anaokullarındaki öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı. Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Başbakanlığa dayandırdığı haberinde, eyaletler ve federal yönetim arasında ülkedeki bütün anaokullarında 5 yıl süresince uygulanacak düzenlemelere ilişkin uzlaşı sağlandığını kaydetti. Haberde, eyaletler ve federal yönetim arasında tartışmaya neden olan, anaokulu öğrencilerine yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının sonlandırılması hususunda tarafların anlaştığı aktarıldı.” (AA)

Avusturya’daki yasağın tarihi de şöyle: “Kasım 2018’de dönemin aşırı sağcı iktidarı tarafından yürürlüğe sokulan anaokulu öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının ağustosta (2022) sona ereceği belirtilirken, eyaletler ve federal yönetim arasında belirlenen yeni anaokulu düzenlemesinin kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi. Eyalet yöneticilerinin anaokullarında başörtüsü takan öğrencilerin bulunmaması ve söz konusu düzenlemenin anayasayla bağdaşmaması nedeniyle uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, federal yönetimin de bu isteği kabul ettiği bildirildi. Avusturya’da başında dönemin Başbakanı Sebastian Kurz’un bulunduğu merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) iktidarı tarafından anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasaklanmıştı. Avusturya Anayasa Mahkemesi, Aralık 2020’de ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.”

Nasıl ki başörtüsü yasağını başlattıkları için o tarihlerde Avusturya’yı idare edenlere itiraz edilmişti, şimdi de yasağı sona erdirdikleri için tebrik ve teşekkürü hak ediyorlar. Demek ki “Birinci Avrupa/Avusturya” olduğu gibi “İkinci Avrupa/Avusturya” da var. Bu iki ekip ve bu iki grup birbiriyle mücadele halinde. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri Avrupa’ya ve dünyaya bu gözle bakmalı ve her defasında “İyi ve iyilerin temsilcisi olan Avrupa ve dünya”yı desteklemeli ve onlarla temaslarını sürdürmeli. Bunu yapmayıp, bütün Avrupa’yı ve dünyadaki ‘yabancı’ ülkeleri görmezden gelmek ya da tamamını ‘kötü’ kabul etmek kesinlikle isabetli bir tavır olmaz.

Türkiye’yi idare edenlere her fırsatta bunu hatırlatmak icap eder. Dünyadaki hadiselere “iyiler” ve “fenalar” olarak bakılıp “iyi”lerle el ele vermek sıkıntıları sona erdirebilir. Görebildiğimiz kadarıyla Avusturya’daki ‘ilkokul öğrencilerine uygulanan yasak’ konusu Türkiye’nin gündemini pek de meşgul etmiyordu. Yani, ülkemizde ya da İslam aleminde bu yasağa tepki gösterildiği için değil, Avusturya’daki ‘hakperest insanlar’ın tepkisi ve tavrı sonucu yasak sona ermiş gibi görünüyor.

Hep güzel haberler duyalım inşallah...