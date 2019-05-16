Bu futbolcu alkışlanır

Futbolun, umumiyetle insanların gerçek dertlerle meşgul olmaması için devletlerce teşvik edildiği kabul edilir.

Bu hususta her zaman anlatılan bir bilgi vardır. Buna göre 40 yıl iktidarda kalan Portekizli idareci António de Oliveira Salazar; “Bana on binlerce insanı uyutabileceğim bir beşik yapın” demiş. Bu talimat üzerine, Lizbon’da büyük bir stadyum yapılmış. Salazar, kendisine ülkeyi nasıl yönettiğini soranlara; “Futbol olmasaydı ben Portekiz’i yönetemezdim” demiştir.

Bununla birlikte herkese örnek olan futbolcular da vardır. Malili eski futbolcu Frederic Kanoute’u, her halde bunlar arasında saymak icap eder. Habere göre futbolcu Frederic Kanoute, Sevilla şehrinde cami yapımına destek için bir kampanya başlatmış.

Kanoute yayınladığı videoda, Sevilla Kulübü’nde oynadığı dönemde (2005-2012) bu şehirde yaşayan Müslümanlara yardımcı olmaya çalıştığını aktararak, şimdi bu desteği herkesten beklediğini ifade etmiş.

Endülüs şehri olan Sevilla’da yaklaşık 700 yıldır bir cami olmadığını kaydeden Kanoute, “Günümüzde İslâm’ın ışığına örnek olacak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ama siz de biliyorsunuz, bir futbolcu tek başına maç kazanamaz. Takımımıza katılın. Desteğinize ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmış.

Sevilla yerel yönetiminin geçmiş dönemlerde şehirde cami yapılmasına izin vermemesini de tenkit eden Kanoute, “Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir yönetimin din hürriyetini kısıtlamasının aşırılığı teşvik edeceğini düşünüyorum. Sevilla’daki Müslümanlar bodrum katlarında duâ ediyorlar.

Bu onurlu bir şey değil. Ben, Müslüman toplumunun lâyık olduğu bir yerde onuruyla duâ etmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer bir topluluk onurlu bir yerde dinî vecibelerini yerine getirirse, kendini daha iyi hisseder ve topluma daha fazla entegre olur” ifadelerini kullanmış. Aynı haberden öğrendiğimize göre Kanoute, 2007 yılında da mescit olarak kullanılması için Sevilla’daki bir binayı satın almış. (AA, 10 Mayıs 2019)

Müslüman futbolcu Kanoute, daha önceki röportajlarında da Ramazan ayında maçlara rağmen oruç tuttuğunu açıklayıp şöyle demiş: “Öncelikle şunu söyleyeyim İspanya iklimi çok sıcak olan bir ülke bu sebeple yaz aylarında oruç tutmak gerçekten çok zor, fakat Allah’a şükürler olsun ben orucumu tutabiliyorum. İman sahibi olmam iyi bir futbolcu olmamı sağlıyor, futbol da beni daha sağlıklı ve daha güçlü yapıyor. İslâmı bilen insanlar şunu da çok iyi bilirler ki, Ramazan ayında oruç tutmakla, insan güçsüzleşmez, zayıflamaz.“ (www.sabah.com.tr, 16 Ağustos 2010)

“Şu ana kadar çalıştığım her teknik direktör benim oruç tutmama saygı gösterdi, problem çıkaran olmadı” diyen Kanoute, şunları da anlatmış: “Ben Fransa’nın Lyon şehrinde doğup büyüdüm, çocukluğumda Müslümanlık ile ilgili hiçbir bilgim yoktu, ancak 20 yaşımdan sonra İslâmı öğrenmeye başladım. İslâm’ın hayatı ne kadar kolaylaştırdığını, günlük hayatımda bana getirdiği artıları keşfettim ve Müslüman olmaya karar verdim. (...) İbadetlerimi aksatmadan yerine getirmeye çalışıyorum. Ben bir futbolcuyum, ama bu meslek benim ibadetlerimi aksatmıyor. Örnek olarak namazlarımı kılıyorum, antrenman sonraları tesislerde, maç sıralarında ya da maç öncesi veya sonrasında ise stadyumlarda soyunma odalarında namazımı kılıyorum.”

Malili eski futbolcu Frederic Kanoute’e maşallah diyor ve her Müslüman futbolcunun bu şekilde şuurlu olmasını diliyoruz.