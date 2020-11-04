Bu konuda da lideriz!

Hamasetin, yani abartılı söz, iddia ve konuşmaların fayda değil zarar verdiğini görmek gerekir.

Köy odalarından başlayarak Meclis kürsülerine kadar hamasete müracaat etmeyen yok gibi. Ekonomik, sosyal ve siyasî tablo orta yerdeyken, “Dünyada bizden başka kimse yok” anlamına gelen söz ve tavırlar kime fayda verir ya da veriyor? Kürsülerde dünyaya nizamat vermek belki kolay, ama gerçeklerden ne kadar kaçılabilir ki?

Dünyanın ve tabiî ki ülkemizin bir deprem gerçeği var. Deprem ve benzeri afetleri engelleme imkânı yok. Depremin ne zaman olacağını bilmek de yine bugünkü imkânlarla mümkün değil. Ancak başta deprem olmak üzere çoğu afete karşı çok önceden tedbir almak mümkün. Türkiye’nin yapması gereken ve yapmadığı da zaten bu. Tedbir almayı erteliyor ve hamaseti öne alıyoruz! Peki böyle yapınca gerçekler değişiyor mu?

İşte gerçek, işte tablo: 2020’de dünyada 6.5’tan büyük 12 deprem olmuş. Bazı ülkelerde hiçbir kayıp yaşanmazken, en çok can kaybı Türkiye’de meydana gelmiş.

Başka hiçbir söze gerek kalmadan bu gerçek, bütün hamaseti, bütün övünmeleri, bütün iddiaları boşa çıkarmaz mı? Niçin başka ülkelerde meydana gelen aynı büyüklükteki depremde binalar yıkılmaz ve can kayıpları yaşanmaz da, ülkemizde yaşanır? Bunu hangi hamasetle, hangi övünmeyle, hangi bahaneyle kapatabiliriz, örtebiliriz ve unutturabiliriz? “Her konuda bir numarayız” diyenlerin bu sorulara vereceği ikna edici bir cevap var mı?

Habere göre 24 Ocak’ta (2020) meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde 41 kişi vefat ederken, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremindeki (AFAD’a göre büyüklük: 6,6) can kayıpları 90’ın üzerine çıkmış durumda. Sene başından bu yana dünyada meydana gelen diğer depremlerdeki toplam can kaybı ise 13.

Dünyadan bir iki örnek: Meksika’da (7.4) 10, Papua Yeni Gine’de (7) 1, Filipinler’de (6.6) iki kişi can verirken, Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD’de gerçekleşen 6.5-6.9 büyüklüğündeki depremlerde ölen olmadı. (Habertürk.com.tr, 31 Ekim 2020)

İyi işlerde lider olmak güzel de, böyle üzücü konulardaki liderlikler Türkiye’ye fayda verir mi? İzmir depremi sonrası Japonya’dan not yazan bir twitter kullanıcısı, girdiği bir Japon dükkânında kendisine geçmiş olsun denildiği ve ardından da “Ne yapsınlar. Deprem ülkesi değil ki bizim gibi tedbirlerini almış olsunlar” demiş. Notu yazan kişi bilmana “Utandım, ‘deprem ülkesiyiz’ demeye. Türkiye’de depremlerin ara sıra olduğunu zannettiği için böyle dedi. ‘Sürekli deprem oluyor, deprem ülkesiyiz’ desem bu ihmalimizi nasıl anlatırdım?” demiş.

Nihayetinde deprem hususunda gerekli tedbirleri almadığımız ve ‘ihmal lideri’ olduğumuz her halde tartışılmaz. Aklımızı başımıza alalım ve mümkün olan her türlü tedbiri alalım vesselâm.