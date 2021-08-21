Bu mu demokrasi adası?

Çok tekrarlanıyor, ama ihtiyaç hasıl olduğu için yeniden tekrarlamakta fayda var: İsimlerin değişmesiyle hakikat değişmez!

Bilindiği üzere Yassıada, Marmara Denizi’nde İstanbul’a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanının Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir yeri var. Ama bu yer daha çok ‘kara bir leke’ olarak bilinir. Bunun sebebi de Türkiye’yi 10 yıl boyunca idare eden Demokrat Parti idarecileri ve en başta merhum Başbakan Adnan Menderes burada yargılanmış ve idama mahkûm edilmiştir.

Tabiî ki ‘yargılanmış’ deyince âdil bir mahkemede yargılandığı akla gelmesin. Tarihe kaydedildiği üzere o gününün Demokrat Parti idarecilerini yargılayan mahkemenin başkanı hak, hukuk ve adalet hatırlatması yapan mazlumlara karşı; “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” demek suretiyle yargılamanın âdil olmayacağını ifade ve itiraf etmiştir.

Tabiî ki aradan yıllar geçti ve merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılan zulümler büyük oranda unutuldu. Güya demokrat olduğunu iddia eden günümüz idarecileri de Menderes ve arkadaşlarına sahip çıkacağız iddiasıyla çıktıkları yolda bu adadaki hukuksuzluk ve zulmün bir bakıma ‘belge’lerini turizme feda ettiler. Elbette sabah akşam Menderes ve arkadaşlarına yapılan zulmü anlatmak bir fayda vermeyebilir. Ama ‘tarihî belge’ hüviyetine sahip bir ‘ada’yı baştan sonra yıkıp ‘turizm merkezi’ haline getirmek de alkışlanacak bir karar değildir.

Adada yapılan lüks otelin reklâmlarının yapılmasına ilk itiraz DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan geldi. Uysal şöyle demiş: “Bugün dahi yaşadığımız acılara müsebbip adayı yağlı ballı anlatan şirketin yetkililerini uyarıyoruz; derhal aymazlıktan ve ahlâksızlıktan vazgeçip ilgili reklâmları kaldırın. İlgili tesisi, demokrasinin değerinin nesillere aktarılmasını sağlayacak bir enstitüye çeviriniz. Başta Şehit Başbakanımız ve şehit bakanlarımız olmak üzere, kendi kadrolarınız içinde (nasıl karşı koymadıklarını anlamadığımız) ailesinde bu kurmaca mahkemelerde yargılanan isimlerden, milletimizden özür dileyiniz.”

Adanın bu hale gelmesine daha proje safhasındayken itiraz eden Kültür ve Turizm eski Bakanlarından Ertuğrul Günay’ın itirazı da şöyle: “Menderes ve arkadaşları orada 5 yıldızlı otelde mi konakladılar da siz oraya 5 yıldızlı otel yapıyorsunuz? Bir de Menderes’in adını kullanıyorlar. DP’lilerin acı çektiği yere bir eğlence merkezi yapıyorlar. Bu nasıl bir rant hırsıdır, nasıl bir aç gözlülüktür. Çok ayıp bir şey. Edep yahu! Allah’tan korkun.” (Yeni Asya, 19 Ağustos 2021)

Yassıada’nın bu hale gelmesine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da itiraz edip şöyle demiş: “Bir başbakan ve iki bakanın idamıyla sonuçlanan dâvâların utanç merkezini ‘tatil cenneti’ diye pazarlamak tarihe ve demokrasiye ihanettir. Yassıada, nam-ı diğer yaslı ada; tatil ve rant adresi olamaz.”

Elbette itirazlar bunlarla sınırlı değil. Türkiye’yi idare edenler belli ki bu itirafları dikkate almayacaklar. Ancak bu adımın kendilerine bir fayda vermeyeceği de unutulmamalı.

Adanın adını “Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak değiştirmekle mesele çözülmüş olmadı. Turistik tesislerin demokrasi ve özgürlük olarak adlandırılması baştan sona çelişki değil mi?

Yassıada’nın demokrasi ve adalet anlayışını takviye edecek şekilde bir müze ve merkez haline gelmesi icap etmez miydi?