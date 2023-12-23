Bu ne haldir?

Bazıları kabul etmese de Türkiye’yi idare edenler ‘en iddialı oldukları yerden’ sınandı, elekten geçti ve maalesef büyük ölçüde imtihanı kaybettiler.

Hatırlanacağı üzere ekonomiyi ‘daha iyi’ hale getirmek iddiasındaydılar. Peki, aradan neredeyse çeyrek asır geçti ve ekonominin daha iyi durumda olduğunu kim söyleyebilir?

Bir iddialı konu da medyadaki ‘kötü’lüklere engel olunacağı yönündeki sözlerdi. Elbette baştan sona kadar medyaya hükmettiler, ancak yayınların ‘iyi’ olduğu söylemek mümkün değil. Hatta ve hatta, çok daha kötü yayınlar, müstehcen diziler, inançları aşağılayan yayınlar yapılıyor. Üstelik bu yayınlar ‘iktidarın kontrolündeki medya’da da oluyor.

Müstehcen yayın denilince akla sadece ‘çirkin film’ler gelmesin. Elbette en çirkini onlardır, fakat TV’lerde devam eden ‘sabah kuşağı’ ya da ‘kadın programları’ çirkinlerin de çirkini değil midir? Batılı, kötüyü, çirkini akla getirmemek icap eder. Ancak sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre ‘sabah kuşağı’ ya da ‘kadın programları’ diye anılan programlarda anlatılanları hatırlatmak bile çirkinliği anlamak için yeter. Her türlü fenalığı ballandırarak anlatan ve adeta ‘normalleştiren’ yayınlara niçin ‘dur’ denilmez. Tekrarlamakta fayda var: Adı geçen programları yayınlayan TV kanalları, iktidarın bir sözünü iki etmeyen kuruluşlardır. Başka konularda gösterilen hassasiyetin bu meselelerde gösterilmemesi acaba nasıl izah edilebilir?

Yeni başlayan biri TV dizisinde bir öğretmen, bir ‘hata’sı sebebiyle ‘Kur’an öğrenen talebe’ye tokat akşediyor. Eskiden ‘imam’lara kötü rol verilirdi. Şimdi ‘tesettürlü öğretmen’e çirkin bir rol biçilmiş. Sosyal medyada yorum yapan ‘mütedeyyin’ler haklı olarak bu diziye tepki gösteriyorlar. Haklıdırlar, fakat bunun on ve belki de yüz katı tepki ‘sabah programları’ndaki çirkinliklere gösterilmesi icap etmez miydi? Hatırlamak lazım ki bir dönem, Türkiye’yi idare edenler de bu programlara tepki göstermiş, ama bunu miting meydanlarında yapmıştı! Oysa yapmaları gereken şey, kendi kontrolleri altındaki ‘medya’ya bunu hatırlatmaktı. Tam bir samimiyet testi anlamına gelen bu durum, iktidarın imtihanı kaybettiğine delildir.

TV izlememekle birlikte, sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla tartışmaları takip ediyoruz. Bir TV kanalında ‘haber’ sunan çalışanın kılık ve kıyafeti, çok afedersiniz ama ‘müstencenlikte zirve’ olarak değerlendirilemez mi? Bu kadar ‘çirkin’liği normal kabul edenlerin başka şeylere itiraz etmesinin bir anlamı olabilir mi?

İşte, ‘mütedeyyin’ bilinen iktidarın böyle bir zararı daha oldu. İktidardakilere güvenerek ya da “Onlar yapıyor ya da müsaade ediyorsa vardır bir hikmeti” şeklindeki anlayış; toplumdaki bozulmayı çok hızlandırdı. 10 ya da 20 yıl önce ‘paket’ yapmak için dahi kullanmadığı bazı müstehcen gazeteleri şimdi “kendi siyasi anlayışını destekliyor” diye dükkanına, evine götüren ‘namazlı’ tanıdıklarınız yok mu?

Esas bu bozulmaya köklü bir şekilde itiraz etmek ve cemiyetin ıslahı için büyük bir seferberlik başlatmak durumundayız vesselam.