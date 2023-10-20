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20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Bu savaşı sanatçılar mı durduracak?

Faruk ÇAKIR
20 Ekim 2023, Cuma
Filistin ve Gazze’de yaşananlar karşısında sergilenen sanatçı duyarlılığı, siyasetçi ilgisizliğini mağlup edecek gibi görünüyor.

Nitekim, İngiltere’den gelen habere göre aralarında Charles Dance, Liam Cunningham ve Tilda Swinton gibi isimlerin bulunduğu 2 binden fazla sanatçı, Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan metne imza atmış.

Habere göre; “Artists for Palestine” platformunun internet sitesine Gazze’de ateşkes sağlanması talebiyle konulan metne oyuncu, yazar, ressam, yönetmen, fotoğrafçı ve heykeltraş gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sanatçı destek vermiş. (AA, 19 Ekim 2023) 

“Bir suça ve felakete tanıklık ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı sanal ortamda yayımlanan metinde, İsrail’in saldırıları karşısında Gazze’nin moloz yığınına döndüğü ve 2 milyondan fazla kişinin elektriğinin, suyunun, gıda ve ilaç tedarikinin kesildiği belirtilmiş. Gazze halkının mülteciler ve çocuklarından oluştuğu kaydedilen açıklamada, “Şimdi onlardan yüz binleri denizden, karadan ve havadan bombalanıyor, dedeleri silahın namlusuyla yerinden edilenlere, hayal edilemez boyuttaki kolektif cezalandırmayla ‘kaç’ deniyor” tespiti yapılmış. Ateşkes çağrısında, “Haklarından mahrum bırakılan bu insanlar, neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi” değerlendirmesine de yer verilmiş.

İngiltere hükûmetinin de eleştirildiği metinde şu mesajlara da yer verilmiş: “Hükûmetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor. Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek. Ancak şu an kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin ve uluslararası hukukun ihlalini kınarken Gazze’ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak görevimizdir. Hükûmetimizi İsrail’e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz. Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz.” 

Yine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah’la ilgili bir habere göre Salah, Gazze halkına destek çağrısında bulunmuş. Salah, “Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli” demiş. (AA, 18 Ekimm 2023)

Siyasetçi ve idarecilerden beklenen tavrı; sporcu ve sanatçıların sergilemiş olması dikkat çekici değil mi? Muhtemeldir ki bu hakperest tavır yayılacak ve savaş ateşini söndürecek. Temennimiz ve duamız budur: “Canilik değil, insanlık galip gelmeli.”

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