Bu soruya kim cevap verecek?

Gazze’de yaşananlar karşısında ‘konuşan’ çok olsa da, ‘iş yapan’ların sayısı yeterli değil. Depremin yıktığı şehirlerden daha beter bir yıkıma maruz bırakılan Gazze, acaba nasıl bir çalışma ile imar edilebilecek?

Diyelim ki binalar inşa edildi. Peki, giden canlar geri gelir mi? Binlerce insanı ‘dünyanın inadına’ katleden İsrail’e, yaptığı bu kıyımın hesabı sorulabilecek mi? Daha da önemli bir daha böyle bir zulme kalkışması kesin olarak engellenebilecek mi?

“Yabancı haber kanalları”ndan gelen bir habere göre, Gazze’de tüp kuyruğunda bekleyen orta yaşlı bir kadın şöyle demiş: “Tüm Araplar, Müslümanlar nerede? İnsan hakları savunucuları nerede? Filistinlileri çile çekmeye, açlığa, yıkıma terk ettiniz.”

“Yabancı haber ajansı”nın çizdiği Gazze tablosu şöyle: “Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyr El Bala’da yüzlerce kişi tüp sırasında bekliyor. İsrail sınırının iki kilometre uzağındaki Beyt Hanun’daki evini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor. Yıkımı size anlatamam. Aileler kayıtlardan silindi. Evlerinin altında can verdiler. Gazze tamamen yıkıldı. Bize merhamet gösterin.” (Yaşlı kadın) Şimdi Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyl el Balah’taki bir Birleşmiş Milletler okulunda ailesiyle birlikte yaşıyor. Gazze’de insanlar temel tüketim maddelerini bulmakta zorlanıyor.

“Hamas’ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre de şu ana dek en az 14 bin 800 Filistinli öldürüldü. Gazze Şeridi’nde 2,4 milyon kişi yaşıyor ve BM, İsrail’in güneye gitmelerini söylemesinden sonra 1,8 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor. Tüp sırasında yüzlerce kişi var. Gençler beklerken tüplerin üzerinde oturuyor. Hava gergin. İnsanlar tükenmiş halde. BM kurumları, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin kuzeyine biraz yardım götürebildiklerini, ancak geri kalan her yerde sorun yaşandığını söylüyor. Tüp sırasındaki bir başka adam da yaşadıklarını anlatıyor: “Bir bardak çay, bir paket bisküvi bile bulamıyoruz. Dün sokakta uyuyan insanlar ekmeklerini bölüşüyordu. Allah yardımcımız olsun.”

“İsrail çatışmalar başladığında Gazze’ye tüm yakıt teslimatını kesti ve daha sonra kısıtlı miktarda yakıtın girmesine izin verdi. Mohammed el-Kidrah, sabırla yemeklik yağ sırasında bekliyor. “İki gece önce buraya geldik ve sabah 3’ten bu yana yağ alamadık. Yakıt, un, başka hiçbir şey bulamıyoruz. Her şey için sıraya girmeniz gerekiyor ve bulmakta da güçlük çekiyorsunuz.”

Dünya Sağlık Örgütü, bölgenin sağlık alt yapısı tamir edilmezse, hastalıklar nedeniyle, İsrail saldırılarından daha fala sayıda insanın öleceği uyarısında bulundu. Bu arada, BM öncülüğündeki yardım koalisyonu Gazze’deki binaların % 60’ının ya hasar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını söylüyor. (bbc.com/turkce, 29 Kasım 2023)

Evet, Gazzeli yaşlı kadının seslendirdiği “Müslümanlar nerede?” sorusunun cevabını kim ve nasıl verecek, nasıl vereceğiz?