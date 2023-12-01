"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Bu soruya kim cevap verecek?

Faruk ÇAKIR
01 Aralık 2023, Cuma
Gazze’de yaşananlar karşısında ‘konuşan’ çok olsa da, ‘iş yapan’ların sayısı yeterli değil. Depremin yıktığı şehirlerden daha beter bir yıkıma maruz bırakılan Gazze, acaba nasıl bir çalışma ile imar edilebilecek?

Diyelim ki binalar inşa edildi. Peki, giden canlar geri gelir mi? Binlerce insanı ‘dünyanın inadına’ katleden İsrail’e, yaptığı bu kıyımın hesabı sorulabilecek mi? Daha da önemli bir daha böyle bir zulme kalkışması kesin olarak engellenebilecek mi?

“Yabancı haber kanalları”ndan gelen bir habere göre, Gazze’de tüp kuyruğunda bekleyen orta yaşlı bir kadın şöyle demiş: “Tüm Araplar, Müslümanlar nerede? İnsan hakları savunucuları nerede? Filistinlileri çile çekmeye, açlığa, yıkıma terk ettiniz.”

“Yabancı haber ajansı”nın çizdiği Gazze tablosu şöyle: “Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyr El Bala’da yüzlerce kişi tüp sırasında bekliyor. İsrail sınırının iki kilometre uzağındaki Beyt Hanun’daki evini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor. Yıkımı size anlatamam. Aileler kayıtlardan silindi. Evlerinin altında can verdiler. Gazze tamamen yıkıldı. Bize merhamet gösterin.” (Yaşlı kadın) Şimdi Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyl el Balah’taki bir Birleşmiş Milletler okulunda ailesiyle birlikte yaşıyor. Gazze’de insanlar temel tüketim maddelerini bulmakta zorlanıyor.

“Hamas’ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre de şu ana dek en az 14 bin 800 Filistinli öldürüldü. Gazze Şeridi’nde 2,4 milyon kişi yaşıyor ve BM, İsrail’in güneye gitmelerini söylemesinden sonra 1,8 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor. Tüp sırasında yüzlerce kişi var. Gençler beklerken tüplerin üzerinde oturuyor. Hava gergin. İnsanlar tükenmiş halde. BM kurumları, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin kuzeyine biraz yardım götürebildiklerini, ancak geri kalan her yerde sorun yaşandığını söylüyor. Tüp sırasındaki bir başka adam da yaşadıklarını anlatıyor: “Bir bardak çay, bir paket bisküvi bile bulamıyoruz. Dün sokakta uyuyan insanlar ekmeklerini bölüşüyordu. Allah yardımcımız olsun.”

“İsrail çatışmalar başladığında Gazze’ye tüm yakıt teslimatını kesti ve daha sonra kısıtlı miktarda yakıtın girmesine izin verdi. Mohammed el-Kidrah, sabırla yemeklik yağ sırasında bekliyor. “İki gece önce buraya geldik ve sabah 3’ten bu yana yağ alamadık. Yakıt, un, başka hiçbir şey bulamıyoruz. Her şey için sıraya girmeniz gerekiyor ve bulmakta da güçlük çekiyorsunuz.”

Dünya Sağlık Örgütü, bölgenin sağlık alt yapısı tamir edilmezse, hastalıklar nedeniyle, İsrail saldırılarından daha fala sayıda insanın öleceği uyarısında bulundu. Bu arada, BM öncülüğündeki yardım koalisyonu Gazze’deki binaların % 60’ının ya hasar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını söylüyor. (bbc.com/turkce, 29 Kasım 2023)

Evet, Gazzeli yaşlı kadının seslendirdiği “Müslümanlar nerede?” sorusunun cevabını kim ve nasıl verecek, nasıl vereceğiz?

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin için yardım programı düzenlendi

    Dünya kalıcı ateşekeste ısrarlı

    İsrail’e yaptırım teklifine de red

    Vergi sistemi adaletsiz

    İsrail’le silah ticareti kesilsin

    Blinken, Netanyahu ile görüştü

    "İnsani aranın" 2 gün daha uzatılması için Kahire ve Doha görüşüyor

    İsrail, Sanchez'in açıklamaları üzerine Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor

    Çözüm iki devlet

    Çalışan emekliye de 5 bin TL

    "Hamas liderlerine Rus vatandaşlarını bıraktıkları için minnettarız"

    "Gönderiniz yola çıktı" mesajı tehlikesi

    İsrail Filistin topraklarını sistematik şekilde işgal ediyor

    "İsraillileri silahlandırmaya devam edeceğiz"

    Batılı devletler insan hakları konusunda ders verme gücünü kaybetti

    İstanbul barajlarında rahmet sevinci

    İstanbul'da 469 su baskını, 40 çatı uçması da dahil toplam 669 olay meydana geldi

    Kuzey Kore'den "uzaya daha fazla uydu gönderme" tehdidi

    Meteoroloji Kırklareli'yi ve İstanbul'u uyardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evlatlarımız uyuşturucu kıskacında
    Şükrü BULUT

    Neoliberallerin Türkiye’deki ikinci hukuk darbesi Teşebbüsü…
    Ali FERŞADOĞLU

    Çağdaş firavunlar halkı nasıl uyutuyor!?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Yargıdaki inatçı lekeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Abdülhamid, İttihatçılar ve Said Nursî
    Cevher İLHAN

    Dini istismar, dinden soğutuyor…
    Genel

    Filistin için yardım programı düzenlendi
    Faruk ÇAKIR

    Bu soruya kim cevap verecek?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Görülmemiş zulüm!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.