Bu tablo ile kim övünür?

Ekonomik meselelerin birinci gündem maddesi olmasını prensip olarak istemeyiz.

Onun yerine arzu ederiz ki herkes hak, hukuk ve adalet meselelerini konuşsun ki Türkiye’nin önü de, ufku da açılsın. Yani, milyonlarca insan ‘önce ekmek’ yerine ‘önce hürriyet’ desin ve gereğini de yapsın.

Bununla birlikte hayat şartları insanları mecburen ekonomik meseleleri gündem yapmaya zorluyor. Mutfakta tencerenin kaynayabilmesi ve geçim derdi, piyasa şartları insanları mecburen zam haberlerini takip etmeye yönlendiriyor.

Gerek enflasyon ve gerekse mal ve hizmetlere gelen zamanlar eskiden beri milleti yakından ilgilendirmiştir. Enflasyonda gelinen durum, idarecilerin her defasında kınamak için kullandığı ‘Eski Türkiye’ şartlarını hatırlatmıyor mu? Üretici enflasyonu hem de resmî rakamlara göre yüzde 100’ü aşmış değil mi?

Peki ya zamlar? Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamları kim ne ile izah edecek? Tamam, kısmî de olsa savaş şartları yaşanıyor, ama hemen her gün arka arkaya zam yapılır mı? Üstelik bütün bunlar olurken Türkiye’yi idare edenler Avrupa ülkelerini misal vererek, “Halinize şükredin. Avrupa ülkelerinde akaryakıt daha palalı” demeye getiriyorlar. Doğru, Avrupa ülkelerinden akaryakıt daha pahalı, ama o ülkelerde yaşayanların maaşları da aynı nispette Türkiye’den çok daha iyi durumda değil mi? Acaba, Avrupa’da yaşayan birisi mi yoksa Türkiye’de yaşayan birisi mi arabasının deposunu doldururken kırk defa düşünüyor? Kendilerinin inanmadıkları misaller vererek, Avrupa’nın ekonomik anlamda daha kötü durumda olduklarını söyleyen siyasetçi ve ticaretçilere ne demek lâzım?

En az akaryakıttaki kadar dikkat çekici başka bir konu da yağ fiyatlarındaki dengesizlik... Yağ fiyatları da günde değilse de haftada bir değişir duruma geldi. Yıllardan beri “Petrolümüz yok. Olsaydı Türkiye’yi ne güzel idare ederdik” diyenlerin gerçekten doğru demedikleri herkes bilmiyor mu? Hak, hukuk ve adalet olmadığı; işlerin liyakate göre değil de ‘mülâkata’ göre verildiği bir yerde işler nasıl düzelsin ki? Türkiye’nin gazı ve petrolü yoksa yağı da mı yok? Daha doğrusu istese ve çalışsa yağ ihtiyacı karşılayıp icabında ihracat yapma imkânı da olmaz mı? Allah’a şükür verimli topraklarımız var. Biraz çalışılsa bu toprakları sulama imkânı da var. O halde bunlar yapılmayıp da ‘petrolümüz yok’ bahanesine sığınanlarda iyi niyet aranır mı?

Niçin maddî imkânları çar-çur ederek asıl yapılması gereken işler yapılmıyor? Niçin Güneydoğu Anadolu Projesi’ne gerektiği kadar ehemmiyet verip eksikleri tamamlanmıyor? Yıllar önce yapılan açıklamalara göre GAP Projesi tamamlandığında değil Türkiye’ye yetmesi, dünyaya tonlarca gıda ihraç etmeyecek miydik?

Kusura bakılmasın, ama idarecilerin bahaneleri inandırıcı gelmiyor. Ekonomideki mevcut tabloyu beğenmek mümkün değil vesselâm.