"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bu tablo ile övünenlere ne demeli?

Faruk ÇAKIR
01 Haziran 2022, Çarşamba
Ekonominin içinde bulunduğu durumu belki de ‘kriz’ tabiri bile tarif etmeye yetmez.

İğneden ipliği, ulaşımdan haberleşmeye katar tahminleri alt üst eden seviyede zamlar yapıldı ve bu gidişle zamların devam etmesi de bekleniyor. Buna rağmen idareciler ‘her şey yolunda’ tavrından hiç de geri adım atma niyetlerinde değiller.

Ekonominin konuşulduğu her yerde esas meselenin ekonomi değil hürriyetler olduğunu ifade etmek gerekir. Keşke “Ekmeksiz yaşarım, ama hürriyetsiz asla” diyenlerin ekseriyette olsa ve ‘ekonomi, ekonomi’ diyenlerin bin katı “hürriyet, hürriyet, adalet, adalet” demiş olsa. İdeal olan, önce hürriyet için gayret sarf etmek olsa da, verilen yanlış eğitim sonunda ekonomi diyenlerin daha fazla olduğu bir gerçek. 

Çarşı pazara çıkan, marketlere giden herkes fiyatlardaki dengesizliği bizzat görüyor. Geçen gün yurt dışından gelen bir ahbabımız, “Gerçi bizim kazancımız TL ile değil. Ama atılan her adımda harcanan paralar bizi de şaşırtıyor. Geçen yıllara nispetle durum fena” demekten kendini alamıyordu. Bir süreden beri İstanbul’dan uzakta olduğumuz ‘vadi’mizde konuşmalar mecburen ekonomi ve pahalılık noktasında düğümleniyor. Bir komşumuz, “Manavda taze patates 18 TL idi, kızdım almadım. Armudun iyisini de 28 TL’den satıyorlar. Demek ki alan var” şeklinde yorum yapıyordu. “Peki, siz alabildiniz mi?” diye sorulunca da “Bende o kadar para yok, almadım. Ama o fiyata satıldığına göre demek ki alan var” demek suretiyle pahalılığın asıl sorumlusunu görmezden gelmeyi tercih ediyordu.

Artık sanayiciler de karşı karşıya olduğumuz tablodan dolayı tepkilerini dile getirmeye başlamış görünüyorlar. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yüksek enflasyon, dolarizasyon, döviz kurlarındaki oynaklık ve yüksek cari açığın ekonomide yapısal bir soruna dönüştüğü uyarısında bulunmuş. 

“Ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmış, yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması zaruri hale gelmiştir” tespitinde bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şunları da söylemiş: “Ekonominin kalıcı olarak dengelenmesi için enflasyon sorununun önceliklendirilmesi gerekir. Enflasyonun sebep olduğu belirsizlik yatırımcıyı yatırım konusunda çekingen davranmaya itiyor.”

Türkiye’yi idare edenler enflasyon rakamlarını gizlemeye çalışsa da hakikat ortada. Resmi rakamlar bile gidişin ‘üç haneli enflasyon’a doğru olduğunu göstermiyor mu? Rakamları gizleyerek, milleti yanıltarak nereye kadar gidilebilir ki?

“Yakında enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz” diyen idarecilere, “Madem öyle bir maharetiniz vardı. Niçin tek haneli enflasyonu çift haneli enflasyon rakamlarına çıkardınız?” diye sormak icap etmez mi?

Enflasyon rakamlarından daha fenası, mevcut tablo ile övünen idarecileri olmasıdır vesselam.

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu teklifi geri çekin

    İngiltere, tepki çeken planını uygulamaya başlıyor

    Enerjide ithalât faturası ağırlaşıyor

    Meteoroloji'den aşırı sıcaklık uyarısı

    Biz sussak tarih ve hakikat susmaz

    Can Kardeş'te karne sevinci: Can Kardeş Dergisi Haziran sayısı çıktı!

    Demokrasinin dili bu dil olamaz

    Son 24 saatte 975 vaka gözlemlendi, 4 kişi vefat etti

    Traktör gitti, inekler satıldı

    Myanmar’da cunta 10 köyü ateşe verdi

    Enflasyona karşı gerekli adımlar atılmıyor

    ‘Büyüdükçe’ fakirleşiyoruz

    Sonraki buluşma 3 Temmuz’da İYİ Parti’de

    Siirt - Pervari'den acı haber

    ABD'de hafta sonundaki saldırılarda 8 kişi öldü 55 kişi yaralandı

    Kütahya - Gediz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Brezilya'daki sellerde ölü sayısı 100'e yükseldi

    Bu ülkeye huzur getireceğiz

    İngiltere'de 179 maymun çiçeği vaka sayısı gözlemlendi

    İran - Abadan'da tansiyon yükselmeye devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masanın 29 Mayıs mesajları
    Genel

    Biz sussak tarih ve hakikat susmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siyasal dindarlar dinî değerleri aşındırmıyor mu?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablo ile övünenlere ne demeli?
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur ve sigara dumanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu teklifi geri çekin
    Genel

    Meteoroloji'den aşırı sıcaklık uyarısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan lekesi çıkmıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.