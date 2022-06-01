Bu tablo ile övünenlere ne demeli?

Ekonominin içinde bulunduğu durumu belki de ‘kriz’ tabiri bile tarif etmeye yetmez.

İğneden ipliği, ulaşımdan haberleşmeye katar tahminleri alt üst eden seviyede zamlar yapıldı ve bu gidişle zamların devam etmesi de bekleniyor. Buna rağmen idareciler ‘her şey yolunda’ tavrından hiç de geri adım atma niyetlerinde değiller.

Ekonominin konuşulduğu her yerde esas meselenin ekonomi değil hürriyetler olduğunu ifade etmek gerekir. Keşke “Ekmeksiz yaşarım, ama hürriyetsiz asla” diyenlerin ekseriyette olsa ve ‘ekonomi, ekonomi’ diyenlerin bin katı “hürriyet, hürriyet, adalet, adalet” demiş olsa. İdeal olan, önce hürriyet için gayret sarf etmek olsa da, verilen yanlış eğitim sonunda ekonomi diyenlerin daha fazla olduğu bir gerçek.

Çarşı pazara çıkan, marketlere giden herkes fiyatlardaki dengesizliği bizzat görüyor. Geçen gün yurt dışından gelen bir ahbabımız, “Gerçi bizim kazancımız TL ile değil. Ama atılan her adımda harcanan paralar bizi de şaşırtıyor. Geçen yıllara nispetle durum fena” demekten kendini alamıyordu. Bir süreden beri İstanbul’dan uzakta olduğumuz ‘vadi’mizde konuşmalar mecburen ekonomi ve pahalılık noktasında düğümleniyor. Bir komşumuz, “Manavda taze patates 18 TL idi, kızdım almadım. Armudun iyisini de 28 TL’den satıyorlar. Demek ki alan var” şeklinde yorum yapıyordu. “Peki, siz alabildiniz mi?” diye sorulunca da “Bende o kadar para yok, almadım. Ama o fiyata satıldığına göre demek ki alan var” demek suretiyle pahalılığın asıl sorumlusunu görmezden gelmeyi tercih ediyordu.

Artık sanayiciler de karşı karşıya olduğumuz tablodan dolayı tepkilerini dile getirmeye başlamış görünüyorlar. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yüksek enflasyon, dolarizasyon, döviz kurlarındaki oynaklık ve yüksek cari açığın ekonomide yapısal bir soruna dönüştüğü uyarısında bulunmuş.

“Ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmış, yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması zaruri hale gelmiştir” tespitinde bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şunları da söylemiş: “Ekonominin kalıcı olarak dengelenmesi için enflasyon sorununun önceliklendirilmesi gerekir. Enflasyonun sebep olduğu belirsizlik yatırımcıyı yatırım konusunda çekingen davranmaya itiyor.”

Türkiye’yi idare edenler enflasyon rakamlarını gizlemeye çalışsa da hakikat ortada. Resmi rakamlar bile gidişin ‘üç haneli enflasyon’a doğru olduğunu göstermiyor mu? Rakamları gizleyerek, milleti yanıltarak nereye kadar gidilebilir ki?

“Yakında enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz” diyen idarecilere, “Madem öyle bir maharetiniz vardı. Niçin tek haneli enflasyonu çift haneli enflasyon rakamlarına çıkardınız?” diye sormak icap etmez mi?

Enflasyon rakamlarından daha fenası, mevcut tablo ile övünen idarecileri olmasıdır vesselam.