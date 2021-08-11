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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bu tablonun sorumlusu kim?

Faruk ÇAKIR
11 Ağustos 2021, Çarşamba
Merkezi Fransa’da bulunan çok uluslu bir pazar araştırma ve danışmanlık firması olan Ipsos’ın tesbitlerine göre Türkiye’de yaşayanların yüzde 82’si “ülkede işlerin kötüye gittiğini” düşünüyormuş.

Halkın yüzde 82’sinin ‘işler iyi değil’ dediği bir yerde huzur ve mutluluktan eser kalır mı? Tabiî ki ‘yüzde 82’ rakamına itiraz edenler olabilir. Bu itirazlarında haklı da olabilirler. Fakat ortada bir gerçek var: Nispeti daha düşük olmuş olsa bile ekseriyet ‘işlerin iyiye gitmediği’ düşüncesindedir. Bu nereden belli? Köy odalarından şehir meydanlarına kadar fikri sorulanlar çoğunlukla bu kanaati izhar ediyorlar. Mesele iktidara ya da idarecilere taraftar olup olmamak meselesi de değildir. İktidarı destekledikleri halde ‘iyiye gidiş yok’ diyenler de var. Zaten idareciler de mevcut sıkıntıları kısmen de olsa kabul edip, önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıların aşılacağı vaadinde bulunuyorlar. Yoksa hali hazırda ‘işlerin iyi olduğunu’ söyleyen azınlıkta.

Burada mesele insanları ümitsizliği sevk etmek değil. En başta bir durum tesbiti yapılması söz konusudur. İşler iyiye gitmediği bir dönemde “Her şey yolunda” diyerek insanların kendilerini yanıltması ve kandırması her halde kimseye fayda vermez. Eli kolu kırık olan bir insan, sanki eli kırık değilmiş gibi ne kadar uzun süre davranabilir ki? Sıkıntılar ve problemler varken ‘yok’muş gibi davranmak mevcut sıkıntıları daha fazla arttırmaz mı?

“Vatandaş gidişattan memnun değil”se bunun kabahatini kimde aramak icap eder? “İşlerin kötü gittiği ülke”ler listesinde her geçen gün daha olumsuz sırada yer almak acaba idarecileri düşündürmüyor mu?

Aynı araştırmaya göre Türkiye’de yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı da yine dünya ortalamasının çok üzerinde, 9 puanlık artışla yüzde 40 seviyesinde olarak tesbit edilmiş. Ülkemiz bu ortalamayla Rusya (yüzde 58), Macaristan (yüzde 45), Kolombiya’nın (yüzde 44) ardından dördüncü sırada yer almış.

Dünyada koronavirusten sonra insanları en çok endişelendiren dertler arasında işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk başı çekmiş. Bu dertler aynı zamanda Türkiye’nin kronikleşmiş dertleri arasında yer almıyor mu? Bilhassa gençler arasındaki işsizlik nispetinin düşmek bir yana hemen her ay artması endişeleri daha da arttırmaz mı? Hele hele yolsuzluk meselesine çare bulunamaması, her gün yolsuzluk iddialarının gündemi meşgul etmesi ‘yara’nın derinlerde olduğunu akla getirmiyor mu?

Araştırmanın ortaya koyduğu neticeye itiraz edenler olsa bile ortada övünülecek bir durum olmadığını her halde insaf ehli herkes kabul eder. Aynı zamanda bu tablonun sorumlularının da idareciler ve siyasetçiler olduğu görmezden gelinemez. O halde problemlerin çözümü için daha ciddî, daha kararlı ve daha çok çalışmak icap eder. Dertleri görmeyen, görse dahi göz kapayan bir anlayışla bu ‘yara’ları tedavi etmek mümkün olmaz. 

Ümitsiz olmayalım, ama dertleri de görüp kabul edelim ve birlikte çare arayalım vesselâm.

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