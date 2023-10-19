Bu zalimlik tarif edilemez!

Böyle olacağı ‘savaş’ın ilk gününden belliydi ve tahmin de ediliyordu.

Maalesef zalim İsrail ordusu ve dolaylı olarak onu destekleyenler Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı ve yüzlerce kişi öldü. Böyle zulmü, böyle bir katliamı, böyle bir vahşeti anlatmaya, ifade etmeye imkan var mı?

Dünyada eğer insanlık ölmemişse bu vahşetin hesabı sorulmalı ve zalimlere ağır bir bedel ödetilmelidir. Ve bu bedel ancak ‘kalıcı bir barış’ sağlanması şeklinde olabilir.

Savaşın devam ettiği her gün, daha fazla insanın ölmesi demek ve bu yaranın derinleşmesi anlamına geliyor. Dolayısı ile yapılması gereken ilk iş, akan kanı durdurabilmektir. Bu anlamda dikkat çekici soruyu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola’nın kızı Maria sormuştu. Maria Guardiola, Eva adlı bir kullanıcının “whatevawears” isimli Instagram hesabından alıntıladığı Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaşmıştı. Mektupta, “Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan on yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine sorarlar ‘Tüm bunlar nasıl oldu?’ diye. Hayatımda ilk kez tarihteki zulümlerin nasıl gerçekleştiğini anladım. Asla geçmişimizden ders çıkarmıyoruz. Bir kişinin bunlara ‘dur’ demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?” ifadeleri yer almıştı. (trtspor.com.tr, 14 Ekim 2023)

Evet meselenin özü burada düğümleniyor: “Büyük devletler”in bu savaşa ‘dur’ demesi için daha kaç masum Filistinlinin kanı akacak?

Sona ermeyen savaş olmadığına göre bu savaş da bir gün mutlaka sona erecek. O halde savaşın hemen sona ermesi için kim ne yapabiliyorsa onu yapmalı. 2023 yılında böyle bir savaş, sadece Gazze’nin ve Filistinlilerin ölüme değil, insanlığın ve ‘medeniyet’in ölümü anlamına da gelir.

İsrail o kadar pervasız ki, dünyanın gözü önünde ve bir kakıma ‘canlı yayın’da hastane bombalıyor. Acaba bu ‘güven’in sebebi; bu zulme seyirci kalan ‘büyük devletler’in tavrı değil mi? Yaptığının yanına kar kalacağını düşünmese böyle büyük bir cinayete, böyle dehşetli bir katliama cüret edebilir miydi?

“Ne söylersek boş” diyemeyiz. Zalimlere karşı itiraz seslerimizi yükseltmeli ve hem zulüm yapanlara hem de sessiz kalanlara buğz etmeliyiz. İsrail’in bir daha böyle cinayetlere cesaret edemeyecek duruma getirilmesi de şarttır vesselam.