Bu zamlara can dayanmaz

Hal ve gidişi gösteren en önemli tablolardan biri de akaryakıta yapılan zamlardır. Çünkü akaryakıta yapılan zamlar doğrudan her sektöre yansıyor ve adeta bir dalga etkisi meydana geliyor.

Şunu en başta ifade etmekte fayda var ki, idareciler; “Petrolümüz yok. O halde bu zamlardan biz sorumlu değiliz” şeklinde düşünmeye hakları yoktur. Tabiî ki petrol zengini ülke değiliz, ama bizim de kendimize göre ‘zengin’ olduğumuz sahalar vardır. Buna rağmen bu zenginliklerimizin kıymetini bilmediğimiz ve onları değerlendiremediğimiz de bir gerçektir.

Petrolümüz yok, ama ondan çok daha önce ‘bir düşünüp, bin adım atan’ idarecilerimiz yok desek acaba Türkiye’yi idare edenler üzülür mü? Petrolümüz yoksa, rüzgârımız, güneşimiz ve suyumuz da mı yok? Bizden çok daha az güneşli ülkeler bizim belki de on katımız güneş enerjisi üretmiyor mu? Türkiye, sahip olduğu güneş imkânını hak ettiği gibi kullanabilse enerji açığını büyük ölçüde kapatamaz mı? Böyle bir imkânımız olduğu halde bu imkânı değerlendirmeyip “Petrolümüz yok” bahanesine sığınanlar haklı olabilir mi? Petrolden önce bizim çok daha önemli eksikliklerimiz var ve bunları saymaya her halde ihtiyaç yoktur.

Her gün değişmekle birlikte, 7 Mart 2022 tarihli petrol tablosuna bir bakalım:

“Son bir yılda benzine yüzde 166, motorine yüzde 235 oranında zam yapıldı. Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının temelde üç belirleyicisi var. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar, benzin, motorin ve LPG’nin Türkiye’deki fiyatını belirliyor. İkinci unsur döviz kuru. Türkiye petrol ithalatçısı bir ülke olduğu ve petrolü dolarla aldığı için döviz kuru akaryakıt fiyatlarında belirleyici oluyor. Üçüncü belirleyici de vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var.” (ankahaber.net, 8 Mart 2022)

Peki, motorine bir yılda yüzde 235 zam yapılan bir yerde enflasyonun yüzde 50 civarında olduğuna kim inanır? Bir yıl önce 100 TL akaryakıtla yapılan bir nakliye işi bu sene meselâ 250 TL’ye yapılıyorsa orada istikrar ve ucuzluktan bahsedilebilir mi? Hani ‘yeni idare sistemi’nde istikrar olacaktı? Akaryakıttaki bu tablo bazılarının sıkça hatırlatması ‘eski gün’lere benzemiyor mu?

Bu tablo önümüzde dururken idarecilerin ‘hiçbir şey olmamış’ gibi davranması ve israf denizinde yüzmesi ayrıca dikkat çekici. Mevlâ’m, idarecilere insaf ve iz’an versin inşallah. Amin.