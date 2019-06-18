Bunları yapabiliriz

Okullar tatil oldu, ama kitap okuma, yeni bilgiler öğrenme ve araştırmalar yapma hayat boyu devam etmeli. Yaz tatilini okuyarak, öğrenerek ve araştırarak değerlendirenler mutlaka kârlı çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, velilere çocuklarıyla beraber yaz tatilini değerlendirmeleri konusunda yardımcı olmak için sosyal, kültürel, sportif ve çevreci faaliyetleri içeren bir tavsiye listesi hazırlamış. Yaz tatili boyunca yapılabilecek 73 farklı etkinliğe yer verilen liste, okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine karneyle birlikte dağıtıldı. “Çocuklarınızla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri” başlıklı tavsiye listesinde, “Güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor, sizin tatil planlarınıza ek olarak bizim de bazı önerilerimiz var. İşaretlediğiniz her etkinliğin, yavrularımızın çocukluk anılarına unutulmaz güzellikler katması dileğiyle... İyi tatiller” notuna yer verildi.

Açıklamada, tavsiyelerin çocukların hayatı ekrandan izlemeyi bırakıp hayatın içine girmelerini sağlayacağı bildirilerek, şunlar kaydedilmiş: “Bu etkinliklerle çocuklarımız ürettikleriyle kapasitelerinin farkına varsınlar, başarının kendi çabalarıyla mümkün olabileceğini öğrensinler diye bir çiçek dikip büyütmesini, bir yemek yapmasını istedik. Yaptıklarının bir sonucu olduğunun ve ortaya çıkanda pay sahibi olduklarının farkına varsınlar diye reçel yapmalarını, takı tasarlamalarını istedik. (...) Farklılıklar karşısında hoşgörülü olmaları için başka dillerde selamlaşmayı ve teşekkür etmeyi öğrenmelerini istedik” denilmiş.

MEB’in veliler için hazırladığı tavsiye listesinde yer alan tekliflerin bir kısmı şöyle:

*Bir çiçek dikin ve büyütün, yürüyüş yapın, üç ağaç türü öğrenin, beş taş oynayın, müze ziyareti yapın, birlikte bir ağaca çıkın ve seyredin, mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin, sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın.

*Bir bilim insanının hayatını araştırın, sokak hayvanlarına su verin, salıncak kurun, birlikte yemek yapın, yeni bir masal öğrenin, uçurtma yapıp uçurun, kâğıttan gemi yapmayı öğretin, kendi çocukluk anılarınızı anlatın, ip baskısı yapın, sokaktan topladığınız taşları boyayın, otlardan düdük yapmayı öğretin, birlikte evinizi temizleyin, birlikte bisiklete binin, birlikte satranç oynayın.

*Bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın, çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun, kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak komşularınıza götürün, su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin, birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın, düğme ve sökük dikmeyi öğretin, kuşlara yem verin, birlikte bir hikâye yazın, çivi çakmayı öğretin, aile büyüklerini ziyaret edin, saklambaç oynayın, birlikte ip atlayın, birlikte bir tekerleme öğrenin, birlikte bir şiir ezberleyin, birlikte bir mektup yazın ve postalayın.

*Bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın, çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin, pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun, birlikte reçel yapın, farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın, birlikte limonata veya meyve suyu yapın, birlikte kuşları gözlemleyin, birlikte ilk yardım detayı öğrenin, üç farklı kuş ve balık türü öğrenin, bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin, bir tanıdığınızla röportaj yapın, birlikte top oynayın, bir yemek öğretin, kütüphaneye gidin ve üye olun, birlikte ekmek yapın, ailece yere uzanıp yıldızları izleyin, büyük bir tepeye tırmanın, size özel bir selamlaşma bulun.

*Bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın, birlikte sofra kurun, yoğurt yapmayı öğretin, evin ihtiyaç listesini hazırlatın, güneşin doğuşunu ve batışını izleyin, bir kitapçıya gidin, birlikte basit bir deney yapın, birlikte bir fidan dikin, bir akvaryumu gözlemleyin ve ilginizi çeken detayları not alın. (AA, 13 Haziran 2019)

Bakanlığın vekiler eliyle öğrencilere de yaptığı bu tavsiyeler ‘hayatın gerçekleri’ni hatırlatıyor. Doğru ve büyük ekseriyetle uygulanabilen tavsiyeler. Bu tavsiyeler aynı zamanda eğitimin ‘gerçek hayat’tan ne kadar uzaklaştığını da hatırlatmıyor mu? Klasik bir ifade olacak, ama eğitim sistemi ‘test ile tost arasına kıstırılmış’ halde. Aksi halde ‘Bir ağaca çıkın, yıldızları seyredin’ diye tavsiyeler sıralanır mıydı?