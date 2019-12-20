Ülkelerin daha zengin ve daha müreffeh olması sadece maddî çalışmalarla temin edilmez. Hukuk ve adaletin iyi işlemediği bir ülkenin ‘çok zengin ve çok huzurlu’ olması eşyanın tabiatına aykırı olur.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da bir açıklamasında buna işaret etmiş ve “Büyümenin temel taşı hukuk olacak” demiş. Uygulanabilirse temel taşı hukuk olan bir büyüme millete de memlekete de fayda verir.

TC Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı yatırım programı ve 2023’e kadar ekonomide izlenecek yolu anlatırken, “Planın birinci özelliği büyümenin temel taşları olarak hukukun üstünlüğü, güçlü bir demokrasi ile temel hak ve hürriyetleri belirlemiş olması” demiş. (Konuşanlar: Hakan Güldağ, Ferit Parlak, Dünya g., 20 Kasım 2019)

“İmalat sanayiinin toplam katma değerdeki payının arttırılması” gerektiğine işaret eden Ağbal şöyle devam etmiş: “Ama dünyanın en iyi planını da yapsanız, işin esas zor tarafı bunun uygulamaya konmasıdır. Bizim ülke olarak bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor.”

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi vaadinde bulunan Ağbal, “Ar-Ge’nin GSYİH’deki payını iki katına çıkaracağız ve şu anda 150 bin olan tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını 300 bine çıkaracağız. Ar-Ge’de özel sektörün payını da arttıracağız” şeklinde konuşmuş.

Naci Ağbal, sanayide değişim ve dönüşüm ihtiyacını anlatırken de şöyle demiş: “Bunun için yatırım ortamının iyileşmesinin yanında hukukun üstünlüğü, güçlü bir demokrasi, temel hak ve hürriyetlerde güçlenmemiz gerek. Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile çalışmalarımızı birleştirdik. Katma değer, istihdam, teknoloji, ihracat ve rekabetçilikte potansiyeli en yüksek olan sektörlere odaklandık. Kimya, ilâç, makine, otomotiv, elektronik ve raylı sistemleri hedef sektörler olarak belirledik. Bunlara daha fazla kaynak ayıracağız.”

Türkiye’nin ekonomi olarak büyümesi için ‘yabancı yatırımcı’ya ihtiyaç duyulduğunu herkes ifade ediyor. Yatırımcıları ikna etmenin de eskisi kadar kolay olmadığı her halde Ağbal’ın verdiği şu misalden anlaşılır: “Yatırım yapıldıktan sonra verilen destekler eski cazibesini kaybediyor. Bizim yatırımdan önce ya da yatırımla eş anlı olarak destek vermemiz gerekiyor. Meselâ Sırbistan: ‘Yatırım yapın arsayı ben vereceğim, yatırım maliyetinin yarısını ben vereceğim’ diyor. Türkiye’de 2016’da yürürlüğe giren Süper Teşvik Sistemi de buna benzer bir örnek oldu.”

İlk 500 (büyük) firmanın 200’den fazlasının hiç Ar-Ge yapmıyor olması da garip bir durum olsa gerek. Ağbal şöyle anlatmış: “İSO 500 listesine bakınca, Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 200’den fazlasının hiç Ar-Ge yapmadığını görüyoruz. Hiç Ar-Ge yapmadan en büyük listesine girebiliyor. Bu işte bir yanlışlık var. Sorumluluk hem firmalarda hem devlette. Firmalar açısından yeni yatırım için kredi kullanmak ilk akla gelen seçenek oluyor. Oysa firmalar daha kârlı çalışmalı ve artan kârı yatırıma ve Ar-Ge’ye dönüştürmeyi devlet teşvik etmeli.”

Meselenin özü ve özeti şu ifadede gizli: “Hukukun üstünlüğü, güçlü bir demokrasi, temel hak ve hürriyetlerde güçlenmemiz gerek.”

Bu tesbiti muhalefet partilerine mensup bir isim yapmış olsa kızanlar olabilirdi. Bakalım ‘iktidar’a mensup bir ismin yaptığı bu doğru tesbite ne diyecekler?