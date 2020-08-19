Çağrılar karşılık bulsun

Virüs salgını çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Bazılarınca abartılı bulunsa da umumî kanaat dünyanın eskisi gibi olmayacağı noktasında düğümleniyor. “Yeni dünya”nın daha âdil, daha hür, daha huzurlu olması arzu ediliyor, ama bunun için kalıcı adımlar atılmış değil.

Çeşitli ülkelerde geçmişte Dışişleri Bakanlığı yapan 27 kişinin, BM ve hükümetlere yönelik yayınladıkları açık mektup biraz da bu anlama geliyor. Haziran ayı (2020) ortalarında yayınlanan açık mektupla, virüs salgınına karşı ‘birlikte mücadele’ çağrısı yapılmıştı.

BM’nin âcil toplanmasını talep eden eski bakanlar mektupta, “Karşılaştığımız diğer birçok tehditte olduğu gibi, koronavirüsünün de ülke sınırlarını tanımıyor oluşu, herhangi bir ülkenin onu tek başına yenmesini imkânsız kılıyor. Bu pandemiye karşılık vermek ve gelecekte yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ülkeler güçlerini birleştirmelidir” demiş.

“Tüm ülke liderlerini ve hükümetleri; virüsler, aşılar ve tıbbî tedaviler üzerine araştırma yapan uluslar arası kuruluşlara maddî destek sağlanmasına öncelik vermeye çağırıyoruz” denilen açıklamada liderlerden virüse karşı aşı çalışmaları yürüten uluslar arası kuruluşlara maddî destek sağlaması istenmiş. Eski bakanlar dünya liderlerinden ayrıca, ‘muhtemel bir aşının âdil dağıtımının garanti altına alınması, bilimi önceleyen çevre politikalarının desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliği faaliyetlerinin teşvik edilmesi’ gibi taleplerini de iletmişler. (13 Haziran 2020 tarihli mektup)

Elbette bu mektup ve açıklama bu hususta atılan ilk adım değil. Benzer mesajlar değişik siyasî görüşlere mensup uzman ve sivil toplum temsilcileri eliyle de açıklandı. Açıklamalar ve hatırlatmalar elbette çok önemli, ama çok daha önemli olan bu çağrıların karşılık bulmasıdır. Ülke liderleri ‘sen-ben’ kavgasını bir kenara bırakıp dünyadaki bütün insanların menfaati için çalışmalı.

Esasında bu, kendi insanının huzurunu isteyen liderlerin atması icap eden ilk adımdır. Madem dünya bir ‘köy’ haline geldi, ‘komşu’muzda yangın varken biz huzurlu olabilir miyiz? Bu bakımdan bütün dünyada barış ve huzur istemek, dolaylı olarak kendi ‘ev’imizde de huzur istemek anlamına gelir.

Türkiye kamuoyunda Birleşmiş Milletler’in üzerine düşen vazifeyi yapmadığı noktasında haklı bir kanaat vardır. Elbette BM yapması gerekenin çok azını yapıyor. Fakat dünyadaki bütün olumsuzlukları BM’nin sırtına yükleyip kenara çekilemeyiz. BM’yi hedef alan eleştirilerin tamamı haklıdır. Ancak bunun yanında en az BM kadar aktif olması icap eden başka kuruluşlar da yok mudur? İslâm ülkelerinin temsilcisi durumunda olan İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) en az BM kadar iş göremez mi? Hani “Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez”di? 50’den fazla İslâm ülkesinin ortak hedeflerde bir araya gelmesi ve aldığı kararları dünyaya ilân etmesi en az BM kadar tesir icra etmez mi?

Bugünkü tablo İslâm ülkelerinin ‘darmadağın’ olduğunu akla getirse de, bu dağınıklığın geçici olduğuna inanıyoruz. Bazıları için ‘ütopya’ gibi görünse de “İttihad-ı İslâm”ın tahakkuk edeceğine de inanıyoruz.

Bugün değilse yarın, ama inşallah...