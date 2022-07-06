Camiler çocuklarla güzel

Her sene olduğu gibi bu sene de “yaz Kur’an kursları” mevsimi başladı. Köy camileri dahil olmak üzere çoğu cami, çocukların sesleriyle şenlendi ya da şenlenmesi gerekir.

Yaz Kur’an kursları gündeme geldiğinde, “28 Şubat süreci”ni hatırlamamak olmaz. 1997’de başlayan bu süreç, Allah’a şükür ki “bin yıl” sürmedi. 28 Şubat sürecinde çocukların yaz tatili boyunca camilere gidip Kur’an okumayı öğrenmesi yasaktı. Evet, o günler yaşandı. Fakat yönetmeliklerle yasaklanmak istenmesine rağmen çocuklar o günlerde de büyük ölçüde camilere akın etti. Hatta, çoğu yerde bugünkünden daha yoğun bir Kur’an öğrenme talebi olduğuna şahidiz.

28 Şubat 1997’nin tortuları ortadan kalkıp da Kur’an öğrenmenin önündeki yasaklar kalkınca bir rehavet yaşandı ve yaz Kur’an kursu için camilere giren çocukların sayısında kısmen azalma oldu. Bu azalmanın bir sebebi de, ilk okullarda seçmeli Kur’an dersi konulmuş olmasıydı. Elbette okullarda Kur’an öğrenilmesi çok iyi bir adım, fakat yansıması farklı oldu. Veliler, okullarda bu imkân olmadığı için çocuklarını daha bir istekle camilere gönderiyorlardı. Şimdi ise “Ne de olsa okullarda Kur’an okumayı öğreniyorlar” diyerek camiye gönderme noktasında isteksiz davranıyorlar. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması isabetli olur.

Diyarbakır’dan gelen bir haber yaz Kur’an kurslarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde büyük ilgi gördüğünü haber veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl “Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel” ve “Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur’an Öğrenme Vakti” temasıyla düzenlenen bu kursların ilgi görmesi başka bölgelere de örnek olmalı.

26 Ağustos’a kadar sürecek kurslarda yüzlerce camide binlerce çocuğa Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek. Diyarbakır İl Müftüsü “Geçen sene Diyarbakır’da yaz Kur’an kursuna katılan öğrenci sayımız 46 bindi. Bu sene 50 bine ulaşmayı arzu ediyoruz. Başta Ulu Cami’miz olmak üzere tarihi camilerimizin hepsinde yaz Kur’an kurslarımız devam ediyor. Velilerimizin o camilere çocuklarını götürmesi manevi haz açısından daha da önem arz ediyor. Tüm tarihi camilerimizde çocukların güzel bir şekilde katılımlarını gördük. Rabb’im sayılarını artırsın” diye konuşmuş.

Kur’an öğrenen öğrencilerden biri de şöyle demiş: “Namaz kılmayı, Kur’an okumayı öğreniyoruz. Çok mutluyum. Çok sayıda arkadaşım oldu, onlarla iyi anlaşıyorum. Camiye ilk geldiğimde çok heyecanlanmıştım ve hâlâ heyecanım sürüyor.” (AA, 3 Temmuz 2022)

Camilerde Kur’an öğrenen çocukların seslerinin yankılanması inşallah hep artarak devam eder. Camiler çocuklarla ve okunan Kur’an sesleriyle güzel...