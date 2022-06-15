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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Çarklar nasıl dönecek?

Faruk ÇAKIR
15 Haziran 2022, Çarşamba
Ekonomide çarkların dönmediğini en iyi vatandaş hissediyor. İdareciler ‘her şey yolunda’ demiş olsa da; çarşı pazara çıkan, alış veriş yapan, bir yerden bir yere seyahat eden herkes aşırı bir pahalılık olduğunun farkında.

Akaryakıta gelen zamlar, doğrudan ve dolaylı olarak her şeyin fiyatının artmasına sebep oluyor. Bir dönem, dövizdeki artış karşısında; “Maaşını dolarla mı alıyorsunuz ki! Dolardan bize ne!” diyenler şimdi de artan hayat pahalılığını dövizdeki artışa ve dolayısı ile ‘dış güçler’e bağlama eğiliminde. 

Benzin ve mazotdaki yüksek fiyat artışı en başta otobüs firmalarını sıkıntıya sokmuş durumda. Firma temsilcileri, “Şoför esnafı olarak biz bu tekerleği çeviremez konuma geldik. Kazandığımız paranın tamamı yakıta gitmektedir. Bir çözüm bulunmazsa, bizim esnafımızın bu işin altından kalkması, bu işi yürütebilmesi mümkün görünmüyor. Piyasada tabi sadece akaryakıta bağlı gider olarak o gözükmüyor, bunun yanında sanayide yedek parça fiyatları, lastik fiyatları, akü fiyatları, çok çok yükselmiş durumda. Bu maliyetin altından bir çözüm bulunmazsa, bizim esnafımızın kalkması, bu işi yürütebilmesi mümkün görünmüyor” demişler.

Türkiye’deki hayat pahalılığının sebebini ‘dış güçler’e izah etmek pek de inandırıcı değil. Elbette dünyanın her ülkesinde fiyatlar arttı. Ancak ülkemizdeki gibi çarkların yavaşlamasında idareci ve siyasetçilerin ihmalleri olduğu gözden uzak tutulmamalı. Çok tartışılan ve ‘bir kısım medya’ tarafından bugün yarın batacağı ilan edilen Amerika’daki durum şöyle özetlenmiş: “ABD’de enflasyon son 41 yılın en yüksek oranı olan 8.6’ya ulaştı. Son bir yılda tüketiciler açısından yaşanan bazı fiyat artışları şöyle; Benzin: % 48.7; Gıda: %10.1; Kira: %5.5; Kıyafet: %5.0; Yeni araç:%12.6; İkinci el araç:%16.1; Uçak bileti: %37.8; Otel konaklama:%19.3” ([NTV temsilcisi] Hüseyin Günay, @huseyingunayDC, 10 Haziran 2022)

Görüldüğü üzere Amerika’da da son 41 yılın en yüksek enflasyonu yaşamış; ama yıllık yüzde 9 diyelim. Yani onların yıllık enflasyon nispetini biz bir ayda yaşıyoruz. Ve bu kadar fiyat artışlarına rağmen ABD’deki son bir yıllık benzin artışı yüzde 50 bile değil! Türkiye için düşünecek olursak, son bir yılda benzin ve mazot fiyatı yüzde 50 artmış olsa bugün benzin 10 ya da 12 liraya satılır olurdu. Benzin bugün 12 lira olmuş olsa her halde bayram ederiz. Peki, bu tablo önümüzde dururken nasıl oluyor da dünya bizi kıskanıyor? 

Türkiye’yi idare edenlerin ilk işi; gerçeklerle yüzleşmek ve milleti yanıltmaktan vazgeçmek olmalı. Dünyanın bizi kıskanmasını isteriz, ama bu yanıltıcı beyanlarla sağlanmaz.

Çarkların hızlı bir şekilde dönmesini istiyorsak bir gün dahi gecikmeden hak, hukuk ve adalet yolunu tercih etmek durumundayız. Aksi her adım milletin ve memleketin zararınadır vesselam.

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