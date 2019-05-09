Çay iç, kitap oku

Yine bir vesile ortaya çıktı ve Mayıs ayının ilk haftasını (2 Mayıs- 6 Mayıs 2019) Rize’de geçirmek nasip oldu. Karadeniz ve Rize kış aylarında dahi ekseriyetle yeşildir, ama Mayıs ayındaki yeşil çok daha farklı, çok daha canlı ve çok daha ‘maşallah’ dedirten cinstendir.

Yeşilin her tonunun birbirini kucakladığı bu güzel şehrimizin Çayeli ilçesinde başka bir güzelliğine daha şahitlik ettik. Çayeli ilçe merkezindeki en hareketli meydanın ortasında ‘Gençlik Kitap Kafe’ açılmış olduğunu görmek hakikaten memnun edici bir gelişme olarak görülmeli.

‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu kampanyanın mümkün olduğunca her yere ulaşması arzu edilir. Çayeli’nin en kalabalık meydanında açılan bu ‘kitap okuma yeri’ni görünce sevinerek içeri girdim ve umumî olarak burada bulunan kitapları incelemeye çalıştım. İsteyene ücretsiz çay ikramı da yapılan bu mekânların çok faydalı ve bir o kadar da geç kalmış bir hizmet olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz.

Bir değil, bin defa tebrik ettiğimiz bu faaliyetlerin hem yayınevlerince hem de sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenmesi gerektiği de açıktır. Bu vesileyle bir iki noktaya dikkat çekmek isteriz:

Kitap okuma ve okutma gayretleri ne kadar desteklenirse yine de az sayılır. Çok sayıda kitabın bulunduğu bu mekânda kanaatimizce kitap çeşitleri daha da arttırılabilir ve arttırılmalıdır. Oradaki görevli ile sohbet ederek kimlerin kitap okumaya geldiğini sorduk. Tabiî ki öncelik okul öğrencilerinde.

Hepimizin kitap okumayı teşvik etmek için farklı teklifleri olabilir. Bu meseleye kafa yormak isabetli olur.

Acaba bu kitap okuma yerleri belli kurallara bağlı olarak isteyene emanet kitap verebilir mi? Hele hele küçük ilçelerde bu meselenin çok daha kolay işleyeceği bellidir. Giden kitapların geri gelmeme ihtimaline karşı, kitap emanet olarak verildiğinde depozito alınabilir. Bir ay içinde kitap geri gelmezse bu kitap satılmış sayılabilir ve emanet (depozito) alınan para ile yeni kitap alınabilir. Çayeli örneğinde hadiseye bakılacak olursa böyle bir uygulama ile köylerdeki insanlar da kitap okuma imkânına kavuşabilir.

Başka kitap kahvelerdeki durum farklı olabilir, ama burada gördüğümüz kadarıyla Risale-i Nur eserlerine yer verilmemiş. Hatırlatmak isteriz ki Risale-i Nur Külliyatı’ndan bazı eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı da yayınladı. Bir asırdır yayınlanan ve bilhassa gençlerin imanlarının kurtulmasına vesile olan bu eserler kitap okuma salonu ya da ‘kahve’lerinden niçin bulunmasın? Unutmamak lâzım ki Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Gençlik Rehberi”ni yayınlamış ve gençlere mühim tavsiye ve dersler vermiştir. Bu kitapların olmadığı kitap kahveler eksik kalmış olur.

Yine dikkatimizi çektiği kadarıyla yayınevlerinin daha da çeşitlenmesinde fayda vardır. Sadece belli başlı yayınevlerinin kitaplarını alıp, diğerlerine fiilî ambargo uygulamak ne derece doğru olur? Bu güzel faaliyetlerin daha da güzel olması çeşitliliği arttırmayla da ilgilidir.

Bediüzzaman’ı tanıtan çalışmaların kitap kafelerde bulunması noktasında ısrarcıyız ve öyle de olmalıyız. İsim zikretmek belki uygun olmaz, ama hem Türkiye’den hem de başka ülkelerden siyasî ya da sosyal hayatta iz bırakmış kişileri gençlerimize tanıtıp, Said Nursî gibi bir âlimi görmemek, gençlere de göstermemek isabetli bir tavır olamaz.

Bu teklif ve endişelerimizi paylaştığımız Çayelili bazı kitap dostları meseleyi yetkililer nezdinde gündeme taşıyacaklarını ve Risale-i Nur eserlerinin de bu kitap okuma yerlerinde bulunmasına çalışacaklarını ifade ettiler. Niçin olmasın?

Çayeli, çay ve kitap güzel bir üçlü olur inşallah.