"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çay iç, kitap oku

Faruk ÇAKIR
09 Mayıs 2019, Perşembe 00:19
Yine bir vesile ortaya çıktı ve Mayıs ayının ilk haftasını (2 Mayıs- 6 Mayıs 2019) Rize’de geçirmek nasip oldu. Karadeniz ve Rize kış aylarında dahi ekseriyetle yeşildir, ama Mayıs ayındaki yeşil çok daha farklı, çok daha canlı ve çok daha ‘maşallah’ dedirten cinstendir.

Yeşilin her tonunun birbirini kucakladığı bu güzel şehrimizin Çayeli ilçesinde başka bir güzelliğine daha şahitlik ettik. Çayeli ilçe merkezindeki en hareketli meydanın ortasında ‘Gençlik Kitap Kafe’ açılmış olduğunu görmek hakikaten memnun edici bir gelişme olarak görülmeli.

‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu kampanyanın mümkün olduğunca her yere ulaşması arzu edilir. Çayeli’nin en kalabalık meydanında açılan bu ‘kitap okuma yeri’ni görünce sevinerek içeri girdim ve umumî olarak burada bulunan kitapları incelemeye çalıştım. İsteyene ücretsiz çay ikramı da yapılan bu mekânların çok faydalı ve bir o kadar da geç kalmış bir hizmet olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz. 

Bir değil, bin defa tebrik ettiğimiz bu faaliyetlerin hem yayınevlerince hem de sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenmesi gerektiği de açıktır. Bu vesileyle bir iki noktaya dikkat çekmek isteriz:

Kitap okuma ve okutma gayretleri ne kadar desteklenirse yine de az sayılır. Çok sayıda kitabın bulunduğu bu mekânda kanaatimizce kitap çeşitleri daha da arttırılabilir ve arttırılmalıdır. Oradaki görevli ile sohbet ederek kimlerin kitap okumaya geldiğini sorduk. Tabiî ki öncelik okul öğrencilerinde. 

Hepimizin kitap okumayı teşvik etmek için farklı teklifleri olabilir. Bu meseleye kafa yormak isabetli olur. 

Acaba bu kitap okuma yerleri belli kurallara bağlı olarak isteyene emanet kitap verebilir mi? Hele hele küçük ilçelerde bu meselenin çok daha kolay işleyeceği bellidir. Giden kitapların geri gelmeme ihtimaline karşı, kitap emanet olarak verildiğinde depozito alınabilir. Bir ay içinde kitap geri gelmezse bu kitap satılmış sayılabilir ve emanet (depozito) alınan para ile yeni kitap alınabilir. Çayeli örneğinde hadiseye bakılacak olursa böyle bir uygulama ile köylerdeki insanlar da kitap okuma imkânına kavuşabilir.

Başka kitap kahvelerdeki durum farklı olabilir, ama burada gördüğümüz kadarıyla Risale-i Nur eserlerine yer verilmemiş. Hatırlatmak isteriz ki Risale-i Nur Külliyatı’ndan bazı eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı da yayınladı. Bir asırdır yayınlanan ve bilhassa gençlerin imanlarının kurtulmasına vesile olan bu eserler kitap okuma salonu ya da ‘kahve’lerinden niçin bulunmasın? Unutmamak lâzım ki Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Gençlik Rehberi”ni yayınlamış ve gençlere mühim tavsiye ve dersler vermiştir. Bu kitapların olmadığı kitap kahveler eksik kalmış olur. 

Yine dikkatimizi çektiği kadarıyla yayınevlerinin daha da çeşitlenmesinde fayda vardır. Sadece belli başlı yayınevlerinin kitaplarını alıp, diğerlerine fiilî ambargo uygulamak ne derece doğru olur? Bu güzel faaliyetlerin daha da güzel olması çeşitliliği arttırmayla da ilgilidir. 

Bediüzzaman’ı tanıtan çalışmaların kitap kafelerde bulunması noktasında ısrarcıyız ve öyle de olmalıyız. İsim zikretmek belki uygun olmaz, ama hem Türkiye’den hem de başka ülkelerden siyasî ya da sosyal hayatta iz bırakmış kişileri gençlerimize tanıtıp, Said Nursî gibi bir âlimi görmemek, gençlere de göstermemek isabetli bir tavır olamaz.

Bu teklif ve endişelerimizi paylaştığımız Çayelili bazı kitap dostları meseleyi yetkililer nezdinde gündeme taşıyacaklarını ve Risale-i Nur eserlerinin de bu kitap okuma yerlerinde bulunmasına çalışacaklarını ifade ettiler. Niçin olmasın?

Çayeli, çay ve kitap güzel bir üçlü olur inşallah.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

    Millî iradeye darbe vuruldu
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Myanmar'da uçak kazası

    '92 bin 165 öğretmen açığı var'

    'Libya'daki saldırılar siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

    BM'den nükleer anlaşma çağrısı

    Kirchner: Türkiye’de sistem 1950 öncesini andırıyor

    Yatırımcının güvenini azaltır

    Milletin tercihi inkâr edildi

    İmamoğlu, Millet İttifakı’nın adayı

    Kemal Öztürk: Yazılarıma ara verdim

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama yapıldı

    Şehit Polis Muammer Ateş dualarla uğurlandı...

    SNHR: İdlib'de son 12 günde 108 sivil öldürüldü

    "Bugün savaş değil, diplomasi yolunu seçtik"

    ‘Bu karar AK Parti’ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaraladı’

    Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

    TCDD'den Piribeyler-Sindirler istasyonları için yüksek gerilim uyarısı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karar siyasîdir; NOKTA
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bumeranga dönerse
    Ahmet BATTAL

    Kurucu üye dediğin…
    Genel

    Millî iradeye darbe vuruldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Büyük bir skandal...
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler oruç tutmayabilirler?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahlâkı kaynağından almalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.