Cehalet, depremden beter

Esasında Türkiye’nin, hatta insanlığın en büyük düşmanlarından biri cehalet olduğu halde; bu büyük düşmanın tam olarak farkına varabilmiş değiliz.

Cehaleti mağlup edebilmiş olsaydık, muhtemelen depreme karşı da daha hazırlıklı ve dayanıklı olurduk. Cehaletle hareket edenler afetlere karşı gerekli tedbirleri almazlar ve almamışlar.

Türkiye’yi idare edenlerin 17 Ağustos 1999’daki “Büyük Marmara Depremi”nden gerekli dersleri almamış olması acaba ne ile izah edilebilir? Tabii afetler her ülkede meydana gelebilir. Önemli olan bunlara karşı erkenden tedbir almak değil mi? İşte, 1999’daki deprem Türkiye’nin depremi ciddiye alması ve gerekli adımları atması için iyi bir vesile idi. Depremlere karşı en büyük tedbir, binaların sağlam yapılması değil mi? Peki, hiç değilse bu tarihten sonra yapılan binalarda tam olarak bu kurala uyuldu mu? İstanbul ve çevresinde yeni yapılan binalarda kısmen bu tedbirler alınmış olsa da, ülkemizdeki başka deprem bölgelerinde buna uyulmadığı anlaşılıyor. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkılan ‘yeni bina’ların durumu başka nasıl izah edilebilir?

10 ilde büyük yıkıma sebep olan K. Maraş depremi sonrası paylaşılan bilgilere göre ülkemiz “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı”nın gereğini yapamamış. O plana göre Türkiye 2023 yılına kadar depreme her açıdan hazırlıklı hale getirilmesi hedeflenmiş.

11 yıl önce Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı kabul edildi. Buna göre yapılacaklar tek tek sıralandı. Bunların 2023’e kadar tamamlanması hedeflenmişti. İlgili haberde şu bilgiler var:

“Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de yapılan binaların sarsıntıya dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Özellikle 17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminden sonra çıkarılan yönetmeliklerle yapılan binaların zelzeleye dayanıklı yapılmasına dair pek çok düzenleme getirildi. (...) Ancak bir taraftan da yıkılan binalar arasında çok sayıda 2000’den sonra yapılan ve kimisi ‘Deprem yönetmeliğine uygun’ diyerek satılan yeni binaların da olması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Henüz enkazlarda arama çalışmaları devam ettiğinden binaların yıkım nedenlerine dair raporlar hazırlanmış değil. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bu konuda harekete geçmiş durumda. Odaya bağlı mühendisler deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunuyor. (...) Bölgede çalışan İMO üyelerinden biri de İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç. Antakya merkez için ‘Umduğumdan veya daha doğrusu korktuğumdan daha fazlasıyla karşılaştığımı söyleyebilirim’ diyen Yüzgeç, birçok kişi tarafından da iddia edilen sahadaki koordinasyonsuzluğa dikkati çekti. Yaşanılan son olayın 1999 depreminden sonra geçen 24 yılda depreme yeterince hazırlanılmadığını bir kez daha ortaya çıkardığını söyleyen Yüzgeç, “Yani bizde yapılaşma süreci biraz çarpık gelişiyor işin gerçeği. Daha böyle yapı güvenliğinin göz ardı edildiği ikinci plana itildiği bir yapılaşma düzeni var bizde. Daha mühendislik hizmetlerinin kâğıt üzerinde kaldığı bir yapılaşma düzeni var bizde. Bunun sonuçları tabii ki her yapıya yansıyor” demiş. (indyturk.com, 9 Şubat 2023)

Bile bile depreme dayanıksız bina yapmak cehalet değil mi? 1999’dan yeteri kadar ders almadık, 2023 depreminden ders alalım inşallah.