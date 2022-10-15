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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Cehaleti yenemeyen eğitim

Faruk ÇAKIR
15 Ekim 2022, Cumartesi
Bazılarının gündeminde olmasa da, en büyük düşmanın ‘cehalet’ olduğunu unutamayız. İdarecilerimiz de bunun farkına varıp, eğitimi ‘cehaleti mağlup edecek şeklide’ planlamış olsa çok daha iyi olmaz mıydı?

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı’nın çizdiği eğiti tablosu ne yazık ki sevinilecek bir tablo değil. Eğitim meselesi kolay çözülebilecek bir mesele değil. Fakat bizdeki gibi ‘yap ve boz’ şeklinde uygulanan bir eğitimden iyi neticeler beklemek akıl kârı değil. 

Gürkan Avcı’nın tespiti şöyle: “Orta halli bir demokrasiye, orta halli bir ekonomiye mecburluğumuz tamamen ama tamamen eğitim sistemimizin kalitesinin düşüklüğünden ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamamamızdan kaynaklanmaktadır. Bilgi ve kültür toplumunu hedefleyen bir Türkiye’nin en başta eğitim sistemini tüm basamaklarıyla tamamen parasız, adil ve eşitlikçi fırsatlar sunan aydınlanmacı, halkçı, bilimsel, nitelikli ve kati surette özgün/milli bir forma kavuşturması gerekmektedir. Kaliteli, başarılı ve verimli bir eğitim sistemi oluşturamamamızın en önemli ayaklarından birisi de yönetimde uzmanlık ve liyakatin değil sadakate ve yandaşlığa dayalı patronaj sistemidir. Mevcut eğitim sistemi yöneticilerini sadakat gösterisine, göze girme ve başkalarını gözden düşürme yarışına sürüklemektedir. Her konunun yukarıdan belirlenmesi ve merkezi denetimin oluşturduğu korku atmosferi inisiyatifi boğarak öldürmektedir. Mevcut hükümet döneminde 7 kez milli eğitim bakanı değişti ve her gelen bakan, bir öncekinin yaptığını bozdu. İş başına getirilen eğitim bakanları ve üst yöneticilerin büyük bölümü eğitimin içinden gelmeyen, partili referanslardan ve fanatik taraftarlardan seçildi. Eğitimdeki tüm bu yanlış, hatalı, şaibeli ve hastalıklı uygulamaların faturasını milyonlarca öğrenci ve bütün bir halk ödedi.” 

Eğitimde liyakat ve ‘uzmanlık’ değil de başka ölçülerin dikkate alınması büyük bir hata değil mi? Kim bu konuda ‘liyakat’ esas alınıyor diyebilir? Öğretmen tayinlerinde dahi ölçü ‘mülakat’ olduktan sonra liyakate yer kalır mı?

Hem, “Her konunun yukarıdan belirlenmesi” eğitimi arzu edilen seviyeye getirir mi? Öğretmene, öğrenciye, ‘uzman’lara ve veliye danışılmadan alınan kararların isabetli olması mümkün mü?

Ayrıca, aynı hükümet döneminde 7 kez milli eğitim bakanının değişmiş olması isabetli midir? Gerçi her yeni gelen bakan ‘eski’ bakanın yaptığı ‘doğru’lara yeni doğrular ilave etmiş olsa mesele ‘kan değişimi’ olarak yorumlanabilirdi. Fakat her gelen bakanın, bir öncekinin yaptığını bozduğu da bir gerçek. 

Netice olarak cehaleti mağlup edemeyen bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız ki bu Türkiye için iyi bir tablo değil vesselam.

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