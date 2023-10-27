Cesur idareciler yol bulur

Her fırsatta haklı olara kınadığımız Birleşmiş Milletler’in (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail konusunda şimdiye kadar iyi bir imtihan verdi.

Keşke kriz anlarında iyi imtihan veren siyasetçi ve idareci sayısı çok daha fazla olsa,

Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda yaptığı konuşmada Hamas’ı tenkit etmekle birlikte, İsrail’in zulmünün bahanesi olamayacağını söylemişti. Bu çıkış üzerine İsrail tepki göstermiş ve Gutteres’in istifasını istemişti. Neyse ki Guterres geri adım atmamış ve doğruları dile getirmeye devam etmiş.

İsrail idarecilerinin itiraz ettiği konuşmasında Guterres şöyle demişti: “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı.” (AA, 24 Ekim 2023)

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, sarf ettiği “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor” sözlerinin arkasında olduğunu bildirmiş.

İsrail Guterres’e itiraz ederken, BM Genel Sekreterine destek verenler de olmuş elbette. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki saldırılarından dolayı İsrail’i eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e destek verenler arasında. Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guterres’in İsrail’i eleştiren sözlerinin, “dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak” olduğunu ifade etmiş. Sanchez, “BM Genel Sekreteri’ne, İspanya hükümeti ve İspanyol toplumunun çoğunluğu adına destek ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yaptığı şey, dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak, yardımın Gazze Şeridi’ne girebilmesi için insani bir ateşkes istemek, bu insani felaketi, insanların gelişigüzel öldürülmesini ve insanların çektiği acıları durdurmaktır” şeklinde konuşmuş. İspanya Başbakanı bir adım daha ileri gidip, dünya liderlerinin Guterres’e destek olması gerektiğini ifade etmiş ve “Bir şekilde hepimiz, bu ciddi krizi çözüme kavuşturacak diplomatik bir yol bulabiliriz. Gazze’ye insani yardımın acil, sistematik, kalıcı ve olağanüstü ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde girişine izin veren insani bir ateşkes olmalı” çağrısında bulunmuş.

Bu gelişmeler, akıllı, cesur ve sonraki adımların hesaplayan idarecilere şiddetle ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Doğrularından geri adım atmayan idareciler netice olarak İsrail’e geri adım attırır ve zulme son verdirir inşallah.