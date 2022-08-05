"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Cevapların çalınmasına itiraz yok mu?

Faruk ÇAKIR
05 Ağustos 2022, Cuma
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), hem gençler hem de onların aileleri için önemli bir imtihan. Çünkü devlet kurumlarında çalışmak için büyük ölçüde bu imtihanda başarılı olmak gerekiyor. Bu bakımdan, KPSS’nin sağlıklı olarak yapılması çok çok önemli bir ‘devlet işi’dir.

Geçmişte de bu imtihanın sorularının önceden çalındığı ya da belli kişilere verildiği hep söylendi, tartışıldı. Geçen hafta (31 Temmuz 2022, Pazar) yapılan KPSS imtihanında sorulan bazı soruların daha önce bir yayınevinin ‘deneme imtihanında’ sorulduğu ortaya çıktı. Bu bilgilerin duyulması üzerine ÖSYM iddiaları yalanladı. Aradan bir kaç saat geçince cumhurbaşkanının konunun araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye soktuğu duyuldu. Daha sonra da ÖSYM başkanının görevden alındığı ilan edildi. 

Tabii ki bu hadiseler yaşanırken iktidar zarar görmesin diye düşünen büyük bir taraftar kitlesi iddiaları yalanlama ciheti gitti. Fakat bazı soruların tamamen aynı olarak önceden bir deneme imtihanında sorulduğunu inkâr etmek mümkün değildi. Neticede iktidar daha fazla zarar görmemek için ÖSYM başkanını azletmiş oldu.

Haliyle KPSS imtihanı da tartışmalı hale geldi. Bu imtihan iptal edilse de edilmese de işin içinde ehliyetsizlik ve liyakatsizlik olduğu inkâr edilemez. Aynı zamanda yapılan diğer imtihanlar da töhmet altında kalmış oluyor. 

KPSS sorularıyla ilgili yaşanan bu gelişmeler üzerine haklı olarak muhalefet partileri ve STK’lar ile imtihana giren gençler tepki gösterdi. Böyle bir ihmalin devlete ve millete büyük bir yük getirdiğini işin ehli olan bilir. 

Soruların ‘çalınması’na itiraz çok haklı ve çok yerinde bir tavır. Fakat belki ondan daha önemli olan ‘cevapların çalınmasına’ itiraz etmek olmalı. Soruların çalınması ile belli kişiler imtihanı kazanırken, ‘cevapların çalınması’ sonrasında yazılı imtihanı kazananlar da kaybetmiş oluyor. Keyfi şekilde uygulanan ‘mülakat’ın fiilen ‘cevapların çalınması’na benzetmekle haksızlık edilmiş mi olur? Düşünün ki yazılı imtihanda yüz üzerinden 99 puan alan bir genç, mülakatta düşük puan verilerek eleniyor. Bu durumda yazılı imtihanın ve bilgiyi ölçmenin bir anlamı kalıyor mu? Bu durum soruların çalınmış olmasından daha beter bir hal değil mi? 

Peki, haklı olarak ‘soruların çalınması’na itiraz eden kamuoyu; fiilen cevapların çalınması anlamına gelen haksız, hukuksuz ve keyfi mülakatlara niçin aynı ölçüde itiraz etmiyor?

Yazılı imtihanı kazandığı halde keyfi olarak mülakatla elenen bir kişi dahi olmuş olsa böyle bir sisteme itiraz etmek gerekir. Sahasında birinci olanların dahi elendiğine kamuoyu şahittir. O halde hadiseye bu pencereden bakmak ve soruların çalınması karşısında gösterilen haklı tavrın ve itirazın; cevapların çalınması anlamına gelen mülakat sistemine karşı da sergilenmesi gerekir.

Geldik yine aynı noktaya: Türkiye’nin huzura kavuşması hak, hukuk ve adaletle mümkündür vesselam.

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci el oto satışları yarıya düştü

    Feryatlar Arş-ı Âlâya ulaştı

    KYK borçlarına hâlâ faiz ekleniyor

    Fransa'da 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü

    Tur için avantaj 3 golle Fenerbahçe'de

    'KPSS geçerlilik süresi' ile ilgili Altun'dan açıklama

    Cezaevlerinde ihlaller sürüyor

    NASA: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik

    Avrupa'da yeni sıcak hava dalgası kapıda

    DSÖ: Küresel vaka sayısında düşüş kaydedildi

    KPSS iptal edildi - Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak

    Mersin'deki orman yangınında son durum?

    Irak'ta tansiyon düşmüyor

    Süper Lig, İstanbulspor ile Trabzonspor maçıyla başlıyor

    Çin'den Tayvan'a 'ulusal davaya ihanet' suçlaması

    Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, hak ve özgürlükleri bir kez daha ihlal etti

    DDK: KPSS incelemeleri titizlikle devam ediyor

    KPSS skandalına tepki yağıyor

    Hollanda: Su sıkıntısı yaşıyoruz

    KPSS iddialarına ilişkin Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Feryatlar Arş-ı Âlâya ulaştı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartında hukuka dönüş
    Süleyman KÖSMENE

    Ahir zamanda mü’min olmak
    Şükrü BULUT

    Gençliğimizi çürüten deizm değil, istibdattır…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Gökten gelecek kurtarıcı ses!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İkinci el oto satışları yarıya düştü
    Faruk ÇAKIR

    Cevapların çalınmasına itiraz yok mu?
    Ahmet BATTAL

    Hangi harfi öğretene köle olunur?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayatı söndüren bomba

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.