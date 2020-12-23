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23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cezaevi sayısı ile övünülür mü?

Faruk ÇAKIR
23 Aralık 2020, Çarşamba
TBMM’de gerçekleştirilen 2021 bütçe görüşmeleri, unutulan bazı konuların yeniden Türkiye gündemine gelmesine vesile oldu.

Bunlardan biri de ülkemizdeki cezaevi, tutuklu ve hükümlü sayılarının fazlalığı oldu. 

Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidar cenahına seslenerek, “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar cezaevi yaptınız. 2014’ten bu yana 141 cezaevi yaptınız” demiş. İktidar milletvekilleri de “Para var, bütçe var, yapıyoruz” şeklinde cevap vermişler. Yapılan konuşmalarda gelecek yıl 39 yeni cezaevi daha açılacağı hatırlatılmış. Neticede son 8 yılda 180 yeni cezaevi yapılmış olacak. Yine açıklamalara göre ülkemizde şu anda 355 cezaevi bulunuyormuş. 

Elbette suç işleyenlerin arttığı ülkelerde cezaevlerinin sayısının artması tabiî bir neticedir. Ne var ki hiç kimse ülkedeki cezaevi sayısının artmasından dolayı sevinemez, övünemez ve “İyi iş yaptık” diyemez. Derse yanlış yapmış, yanlışı savunmuş olur.

Tabiî ki mesele Mecliste yapılan bir konuşma ya da ona karşı verilen cevapla sınırlı değil. Cezaevleri meselesi, Türkiye’nin önünde halledilmesi gereken önemli bir konu olarak duruyor. 

Yine açıklamalardan anlaşıldığına göre 2002’de 58 bin mahpus varken, 2019’da bu sayı 291 bin 500 olmuş. Ülkemiz, cezaevinde kalanların sayısı bakımından dünyanın ‘sekizinci’ ülkesi imiş. 

Bu rakamlarla övünülebilinir mi? Türkiye’den daha fazla nüfusa sahip ülkeler var ve oralarda daha az mahkûm bulunuyor. Bütün kötüler Türkiye’de mi? Yoksa hukuk sisteminde bir arıza mı var? Türkiye’yi idare edenlerin bunu bir defa değil, bin defa düşünmesi ve bu sayının azaltılması için çalışmaları gerekmez mi?

Cezaevi sayısı ya da mahkûm sayısının çok olması ile övünmek “Büyük Türkiye”ye yakışır mı? Esasında bu meselenin aksini iddia edenlerin olacağını düşünemiyoruz. Yani, cezaevindeki mahkûm ya da tutuklu sayılarının çok olmasını “Türkiye çok âdil bir ülke. Kanunlar herkese eşit şekilde uygulanıyor. Kimse kanundan kaçamıyor, o sebeple cezaevleri dolu” denilebilir mi? Yoksa tam aksine bu tablo, hukuk sisteminde ciddî sıkıntıların olduğunu mu gösterir. Sıkıntıları gösterir, çünkü aksi durum olsaydı “Hukuk reformu yapacağız” diye millete vaadlerde bulunulmazdı.

Türkiye’ye yakışan; cezaevi ve mahkûm sayısının çokluğuyla övünmek değildir. Tam aksine, kütüphane sayısının çokluğu, kitap okuyanların sayısının artması, eğitimde kalite sıralamasında üst basamaklara çıkmak ve tabiî ki hak, hukuk ve adaleti tam tesis etmekle olmalı. 

Ne zaman ki bunlarla övünür hale geliriz, o zaman bütün dünya için örnek ülke olma imkânı kazanırız. Bu konu sadece TBMM’de yapılan bir iki konuşma ve sataşma ile unutulmaya mahkûm edilmemeli. Çözüm üretecek şekilde paneller, toplantılar ve programlar yapılmalı. Kanayan bu yara âcil olarak tedavi edilmeli vesselâm.

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