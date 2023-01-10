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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Çileden çıkaran sistem

Faruk ÇAKIR
10 Ocak 2023, Salı
Hak, hukuk ve adalet sistemindeki sıkıntıları en iyi hukukçuların bilmesi tabiidir. Yolu adliyeye düşen, hemen her gün mahkemelerle muhatap olanları bu sahadaki problemleri görmesi ve dertlere çareler üretmesi işlerinin gereğidir.

Aynı şekilde hukuk eğitimi veren ‘hoca’lar da yaşananların en büyük şahidi kabul edilir.

Ülkemizde eskiye nispetle çok daha fazla ‘hukuk fakültesi’ var. Fakat bu fakültelerden ve hukuk ‘hoca’larından; yaşanan hukuksuzluklar karşısında beklenen itirazları duymam mümkün olmadı. Elbette toptancı bir değerlendirme ile bütün ‘hoca’ları itham etmek mümkün değil. Yerinde ve zamanında hukuksuzluklara itiraz edenler elbette olmuştur. Ancak bunların yeterli sayıda olduğunu ifade etmek hakikaten zordur. Düşünün ki en yüksek mahkemelerin kararları dikkate alınmıyor. Hatta ve hatta Anayasaya göre ‘ölçü’ alınması icap eden AİHM kararları dahi dikkate alınmayan bir süreç var. Dolayısı ile bu yanlışlara karşı bir değil, 999 itiraz yükselmesi icap ederdi ama öyle olmadı.

“Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Mevzuatı” adlı eser kaleme almış olan; aynı zamanda Avukat, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, sosyal medyada paylaştığı mesajlarda hukuk sistemindeki sıkıntılara dikkat çekip özetle şöyle demiş:

“Çok sevdiğim hukuk, özellikle de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanında hiç bir şey söyleyesim yok. (...) Ceza muhakemesi derslerinde yalan söylediğim için öğrencilerden utanıyorum. Avukatlık yapmasam CMK kuralları ile kendimi avutacağım. Ancak mahkemelerin ‘bizim uygulamamız böyle’ söyleminden usandım. Yahu sen kimsin de kendini Anayasa ve kanunlardan üstün görüyorsun? Sen kimsen de AİHS ve AİHM’den kendini üstün görüyorsun? Duvara konuşsam, sesimin buharının çıkardığı nemden çürür. Yaptığım işten utanır hale geldim. 22 yıllık mesleki tecrübesi olan bir ceza hukuku profesörü olarak bunları söylüyorsam sevgili genç meslektaşlarımı hayal bile edemiyorum.” (@volkandulger, 6 Ocak 2023)

Hukuk fakültelerinde öğrencilere ‘ders’ veren bir öğretim üyesini bu derece ‘bezdiren’ sistem, gençlerin umudunu tamamen kırmaz mı? Hele hele, bir öğretim üyesinin; “Ceza muhakemesi derslerinde yalan söylediğim için öğrencilerden utanıyorum” der hale gelmiş olması büyük bir kriz, büyük bir uyarı ve büyük bir dert değil mi? Türkiye’yi idare edenler bu serzenişe, bu itiraza, bu tespite acaba ne diyecekler? “Yok öyle bir şey. Hukuk ve adalet sistemi çok iyi şekilde yoluna devam ediyor” diyebilirler mi? Böyle deseler, binlerce öğretim üyesini ve ‘hukuk hoca’sını ikna edebilirler mi?

Peki, aya böyle bir sistemde yetişen ‘genç hukukçular’ı hiç düşünen yok mu? ‘Hoca’ları dahi çileden çıkaran bir hukuk sistemiyle “Büyük Türkiye” olmak çok zor. Lütfen hak, hukuk ve adalet yolundaki engelleri kaldıralım...

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