Çılgınlığa gerek var mı?

Başlangıçta “Çılgın proje” olarak adlandırılan bir kanal açılması hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin gündemini meşgul ediyor.

Proje ile İstanbul’un Avrupa yakasında Küçükçekmece’den başlayarak Hadımköy ve civarından geçerek Karadeniz’e ulaşacak bir ‘kanal’ açılacak ve Marmara ile Karadeniz yeni bir kanalla birleştirilecek.

Projenin resmî olarak duyurulması 27 Nisan 2011’de yapılmıştı. Neredeyse 10 yıldır bilhassa seçim zamanlarında konu gündeme taşınıyor ve propaganda yapılıyor. Öyle ki, şu an bir anket yapılsa ve insanlara “Kanal İstanbul’un açılışına katılabildiniz mi?” diye sorulsa muhtemelen pek çok kişi “Katılmak isterdim, ama işim vardı gidemedim” diyebilir. Yani “Kanal yapılmadı ki” diyenler azınlıkta, “kanalın yapılıp açıldığını düşünenler” çoğunlukta olabilir. O derece ağır bir propaganda var. Televizyonlarda yayınlanan haberlerde kullanılan ‘film’lerde kanal açılmış, etrafından yüzlerce lüks bina, yeşillikler içinde villalara, kanaldan geçen gemiler gösteriliyor. Sanki her şey olup bitmiş gibi...

Bu proje ilk defa bir gazete yazısında şöylece duyurulmuştu: “‘İstanbul için AKM’den de öte müthiş projelerimiz var, sizinle özel bir konuşmamızda anlatmak isterim’ dedi ve iki cümle ile projenin adını söyledi. Telefon elimde dondum kaldım. Bu İstanbul konusunda bugüne dek duyduğum en çılgın proje. Biri bana ‘Bin proje say’ dese, bin gün izin verse aklıma gelmez. Öyle çılgın.” (Hıncal Uluç, Sabah g., 23 Eylül 2010) O günkü Başbakan Erdoğan, telefonla konuştuğu gazeteci Hıncal Uluç’a konuyu böyle anlatmıştı.

Kamuoyuna resmî açıklamanın yapıldığı haberi ise şöyle verilmiş: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘çılgın projem’ olarak adlandırdığı projesini slaytlar ve animasyonlar eşliğinde açıkladı. Erdoğan, çılgın projesinin adının ‘Kanal İstanbul’ olduğunu belirterek, ‘İstanbul içinden deniz geçen iki şehre dönüşecek. Avrupa Yakası’nda Karadeniz ile Marmara arasında bir kanal açacağız’ dedi. Kanalın Marmara girişi Silivri’den başlayacak.” (Hürriyet, 27 Nisan 2011)

Aradan aylar ve yıllar geçti. Projenin başlama yeri sonradan Küçükçekmece olarak açıklandı. Son günlerde tartışmalar iyice alevlendi. Haklı olarak değişik yorumlar ve değerlendirmeler yapılıyor. Elbette bu hususta söz hakkı ‘ehil olan’lardadır. Uzmanları konuyu enine boyuna tartışmalı ve milleti bilgilendirmelidir.

İktidar ise bu meselenin konuşulması ve tartışılmasını dahi istemiyor. Bir kişi çıkıp projeye itiraz ettiğinde ağır eleştiriler yapılıyor. Hatta dün projeye karşı çıkan bazı siyasî parti liderleri bugün itiraz edenleri neredeyse ‘hain’likle suçluyor. Böyle bir atmosferde projenin faydalı ya da zararlı olduğu tartışılarak ortaya çıkabilir mi?

Bu projeye gerçekten ihtiyaç var mı? Mesele enine boyuna tartışıldı mı? İstanbul’da yaşayanlara ve hatta bütün Türkiye’ye fikrini, kanaatini soran oldu mu? Sorulması icap etmez mi? Millet nezdinde böyle bir talep olmadığı halde bu büyüklükte bir projeyi ‘çılgınca’ savunmak ve desteklemek nasıl izah edilir?

Proje pek çok yönüyle tartışılabilir, ama esasta milletten böyle bir talep gelmediği halde bu yola girmektir. Milletin istediği ve talep ettiği projeleri yapmak yerine niçin ‘çılgın’lıklar yapılsın?

Herkes konuşsun, tartışsın ki hakikat ortaya çıksın. Yoksa ‘çılgın’lık yaparak isabetli karar verildiği nerede görülmüştür?