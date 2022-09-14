Çin zulmü unutuldu mu?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in Müslüman Uygurlara yaptığı zulüm en başından beri ya inkâr edildi ya da görülmek istenmedi.

Dünya devletleri bu ülke ile olan ekonomik ilişkileri sebebiyle “Bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın” tavrı sergiledi. Nihayet zulüm ve haksızlık öyle bir noktaya geldi ki ‘sağır sultan’lar dahi duydu.

Esasın bütün ülkelerin, Çin’in Uygunlara yaptığı haksızlığa itiraz etmesi icap eder. Nihayetinde zulüm ve haksızlığa uğrayanlar insan. Elbette bu itirazlar Çin’in zulmüyle de sınırlı kalmamalı ve dünyadaki bütün zalimlere itiraz olarak devam etmeli.

Kısa bir hatırlatma gerekecek olursa Çin, kurduğu ‘toplama kampları’nda Uygurlara ‘eğitim’ adı altında ‘işkence’ yapmış oluyordu. Bu yönde duyulan ilk haberler içerde ve dışarda inkâr edildi. “Hayır, buraya gönüllü olarak geliyorlar ve onlara eğitim veriyoruz” diyen Çin idarecileri dünyayı yanıltmaya çalıştı. Nihayetinde orada yaşananların gönüllülük esasına dayalı değil, ‘zorla’ ve dayatarak yapıldığı anlaşıldı. Bunun anlaşılması da büyük ölçüde her defasında tenkit ettiğimiz “Avrupa ve batı medyası” eliyle oldu. Maalesef “Büyük Türkiye”nin resmi ve resmi olmayan medyası Çin’i haklı gösteren yayınlar yapmayı tercih etti. Bu noktada çok büyük bir ‘hata’ yapıldığı aradan zaman geçince anlaşıldı. Neyse ki şimdilerde en azından ‘resmi medya’ Çin’i yermiyorsa da övmeyi bırakmış görünüyor.

Gelen son haberlere bakılırsa Çin zulmü yenden şekil değiştirmiş. Nitekim Türkiye’de yaşayan Uygurlar, Pekin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘açlık soykırımı’ yaptığı iddiasıyla, Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlemiş.

İlgili haberde şu bilgiler var:

“(Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu) Konsolosluk yakınlarında toplanan Uygurlar, artan Corona virüsü vakaları gerekçe gösterilerek Uygur Türkleri’nin evlerine kapatıldığını ve temel gıda malzemelerine erişimlerinin engellenerek ölüme terk edildiklerini iddia etti. Türkçe ve İngilizce pankartlarla Çin hükümetini protesto eden Uygurlar, dünyada ve Türkiye’de kamuoyunun yaşananlara sessiz kalmaması talebinde bulundu. (...) Protestoya katılan göstericilerden (biri), çok sayıda Uygur Türkü’nün temel gıda ve sağlık malzemelerine ulaşamadıkları için günlerdir aç ve hasta şekilde evlerinde beklemek zorunda kaldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçmeye karar verdiklerini söyledi. (Aynı kişi) ‘İnsanlar Corona bahanesiyle evlerine kapatıldı. 35-40 gündür evde aç ve susuzlar. Çocuklar ölüyor. Hamile kadınlar çok zor durumda. (...) Umarım bu duruma dur diyecek birileri çıkar’ dedi.” (VOA Türkçe, 12 Eylül 2022)

Dünya ya da Türkiye ‘Çin zulmü’nü unutmuş olsa da, Çin’un zülmetmeyi unutmadığı ve terk etmediği anlaşılıyor. Tabii ki bu ‘haber’in ‘yerli ve milli ajans’lar eliyle değil, ‘yabancı ajans’lar eliyle duyurulmuş olması da ayrıca dikkat çekici...

Çin’in Şincan’da yaptığı zulmü duymayanlar; İstanbul’da yapılan protestodan da mı habersizler?