Çocuğa kulak ver!

Seçim günü yaklaştıkça siyasetçilerin ‘dil’inin sertleştiği görülüyor ki bu durum herkese; bilhassa çocuklara zarar veriyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaştığına göre, siyasetteki dilin ‘kavga’ya benzemesi acaba nasıl izah edilebilir?

Yapılan bunca seçim esnasında ‘kavgacı ve sert dil’in kazandığı olmuş mudur? Kavgacı ve yaralayıcı dil kullanan siyasetçiler kısa dönemde kazanmış olsa bile uzun dönemde mutlaka kaybedenler kervanına katılmıştır. Çünkü kavgacı dil dönüp dolaşır ve neticede o dili kullananı yaralar.

Eskiden seçim meydanlarındaki kavgacı dil bir anlamda o meydanlarla sınırlı kalırdı. Fakat şimdi yapılan ‘canlı yayın’larla bu yaralayıcı dil herkesin evine ve ‘cebine’ girme imkanı buluyor. Dolayısı ile meydanlardaki fena dil, en başta çocukları yaralamış oluyor. Büyüklerinin, ‘amca’larının birbiriyle ‘kavga’ ettiğine şahit olan çocuklar; benzer ‘kavga’ları okulda, sokakta ve parkta yapmaya başlamaz mı?

İşte bu duruma itiraz eden Çocuk Vakfı, yaptığı bir açıklama ile siyasetçileri ‘dil’lerine sahip çıkmaya ve şiddet söyleminden uzak durmaya çağırmış. “Doğmuş ve Doğacak Çocuklarımızın Esenliği Toplumun ve Dünyanın Esenliğidir” başlıklı çağrı şöyle:

“Şiddet ve tehdit söylemi ile ayrıştırıcı dil toplumsal psikolojinin erginleşmesinin başat nedenidir. Tehditin şiddeti doğurduğu bir ortamdan sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Türkiye’de her seçim döneminde kürsüler, duvarlar, meydanlar ve ekranlar şiddet üreten politik ve medyatik dile teslim olmakta, nüfusun üçte birinin çocuk olduğu unutulmaktadır.

“Hiçbir ayrım gözetmeksizin; politikacıların yazılı, görsel ve sosyal medyada söz alış tutumlarına dikkat çekmek istiyoruz: Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde barışçı, umudu çoğaltan ve her zaman ‘çocuğa saygılı’ bir dil kullanılmasına özen gösterilmesini istiyoruz. Çocuğa gösterilen özen, topluma gösterilmiş olacaktır. Toplumun önünde konuşan herkesi çocuğun yararına ve esenliğine uygun bir dil kullanmaya çağırıyoruz. ‘Konuş ki seni görebileyim derler. Çocukların hepimizden iyi gördüğünü unutmayalım.” (Vakfın 18 Nisan tarihli basın açıklaması.)

Evet, bu çağrıya bütün siyasetçiler kulak vermeli ve mutlak surette ‘dil’lerine salip çıkmalıdırlar. Siyasetteki dil düzeldikçe ortaya çıkan olumlu hava cemiyetin her kademesine sirayet eder. Elbette dolaylı olarak bu çağrı TV ekranlarına çıkan diğer ‘aydın’lar için de geçerlidir. Onlar da tartışmayı unutup kavga diline sarılmamalı.

Konuşa konuşa yol alınan bir seçim döneminin olması en büyük temennimiz...