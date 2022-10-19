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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

“Çocuk olmak çok zor”

Faruk ÇAKIR
19 Ekim 2022, Çarşamba
Kıyamet alametlerinin pek çoğu zuhur ettiğine göre, dünyanın ömrü bakımından ‘ahir zaman’da yaşıyoruz demektir.

Dolayısı ile bu çağda çocuk olmak da, büyük olmak da zor. Bu zorluklara karşı duaya sarılmaktan başka da pek çaremiz yok gibi görünüyor.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Kitap Fuarı’nda bir programa katılmış ve burada yaptığı konuşmada  “Bugün çocuk olmak çok zor” demiş. Elbette çok haklı bir tespit, fakat bu zamanda sadece ‘çocuk’ olmak değil; anne, baba ve belki de ‘dede’ olmak da zor. Her yaşın ve her dönemim kendisine göre zorlukları olmakla birlikte, ‘ahir zaman’nın ilave zorlukları da vardır. 

Ziya Selçuk, belki uzun dönem bir bakanlık yapmadı. Fakat bu vazifeye tayin edildiği ilk günlerde ‘eğitim sistemi’nde köklü değişiklikler yapılması beklendi. Eğitim konusunda çoğu zaman haklı ve doğru tespitler yapılmış olsa da, bunların ne ölçüde hayata geçtiğine kamuoyu karar verir. Fakat yine kamuoyundaki kanaate göre bu görevden ‘erken’ ayrıldı ya da ayrılmak durumunda kaldı. 

Ülkemizde ‘ekonomi bakanı’nın işinin zor olduğu düşünülse de, esas zorluğun ‘milli eğitim’de olduğunu söylemek her halde daha isabetli olur. Çünkü ekonomide çoğu işi ‘para’ ile halletmek mümkün olduğu halde, eğitimde her şey para ile de halledilemez.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuar kapsamındaki bir programda konuşan Eski Bakanlardan Ziya Selçuk, bir çocuğun iyi olması için öncelikle anne babanın iyi olması gerektiğini söylemiş. Geniş aile olmamasının çocuklar için dezavantaj olduğunu, tek çocuğun bütün sülalenin ilgisini çektiğini, bu durumun o çocuğa zamanla zarar verebildiğini belirten Selçuk şöyle devam etmiş: “Bir çocuğa fazla ilgi göstermek de fazla sevmek de onu zehirler. İşte ‘biz de kendimizi onlara adadık’ cümlesi çok tehlikeli. Çalışan anne babalar için söylüyorum. Çocuklarını az görebiliyorlar. Az gördükleri için de bu az saatte hücum ediyorlar çocuğun üstüne. Bir çiçeği damla damla sulamak yerine aniden bir kova suyu boşaltıyorlar çocuğun üstüne. Bu çocuğun doğasını gerçekten sıkıntıya sokuyor ve dengesi bozuluyor.” 

Eski bakanlardan Ziya Selçuk şunu da söylemiş: “Bugün çocuk olmak çok zor. O kadar çok uyarıcı, uyaran var ki. Sosyal medyası, telefonu, reklamları, platformları, şu var, bu var. Çocuk nereye bakacağını şaşırıyor. Buna psikolojide parlayan nesne sendromu deniyor. Bir şey parlak oraya baksınlar. Burayı parlat oraya baksın. Çocuğun dengesi bozuluyor ve zorlanıyor. Bir de mücadele etmeye alışmamışlar. Her şey hazır sunulmuş.” (AA, 16 Ekim 2022)

Evet, nasıl ki eğitim sisteminin iyileşmesi için ‘iyi öğretmen’lere ihtiyaç var; aynı şekilde çocuklarımızın ‘iyi’ olması için de ‘iyi anne babalar’a ihtiyaç duyulur. O halde mesele ‘iyi insanlar’ yetiştirmekte düğümleniyor. 

Kolay değil ama ne edip etmeli ve ‘çok iyi bir eğitim sistemi’ inşa etmeliyiz. Birlikte, beraber ve el ele vererek... Başka çaremiz var mı?

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