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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Çocuk olmak niye zor?

Faruk ÇAKIR
23 Kasım 2021, Salı
20 Kasım tarihi, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararı doğrultusunda 1989 yılından beri “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Bu vesile ile çocuk ve hak kavramları bir süreliğine de olsa gündeme gelmiş ve ‘resmî ve resmî olmayan’ açıklamalara konu hakkında fikirler beyan edilmiş oluyor.

Çocuk ve bir adım sonrası olan gençlik meselesi Türkiye’nin görmezden gelemeyeceği önemli konular arasındadır. Elbette her ülke için bu mesele mühimdir, ama milyonlarca çocuk ve gencin bulunduğu ülkemiz açısından bu konu daha da önemli gündem maddelerinden biridir. 

Çocuk denildiğinde akla ilk gelen mesele eğitim olmalı. Uzmanlar, çocuk eğitimini anne karnından başlattığına göre bu mesele üzerinde ne kadar durulsa yeridir. İyi bir eğitim imkânı sunulan çocukların, huzurlu ve başarılı gençler olması daha mümkündür. Dolayısıyla slogan ve vaadlerden ziyade eğitim meselesine öncelik vermesi icap eder. Belki bazı ülkelere göre bu noktada daha iyi durumdayız, ama olmamız gereken yer çok daha farklı olmalı. Yani çocuk eğitimi konusunda ‘bizden daha kötü durumda olan’lara bakarak kendimizi avutmamız uygun değil. Daha iyi durumda olanların seviyesine çıkmak için el ele, gönül gönüle vermeli ve bunu başarmalıyız. 

Çocuk Vakfı’nın her yıl 20 Kasım’da yayınladığı “Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi”ni bu yıl şair ve çocuk edebiyatı yazarı H. Salih Zengin kaleme almış. Zengin, “Kısık sesli birkaç cümle” başlıklı açıklamasının başlangıcında şöyle demiş: “Ah ne kadar da büyüksünüz ve ne kadar meşgul. Bilmem kaç bin kilometre menzilli hayalet roketler planlayan değerli vaktinizi çalmak istemem. Sadece şey diyecektim: Şey…”

Devamında ‘Çocuk hakları günü’ne dikkat çeken çocuk edebiyatı yazarı Zengin, açıklamasını “Sorular ve cevaplar” başlıklı şu şiirle bitirmiş: 

“Evimizden neden görünmez gökyüzü?

- Şikâyeti bırak, git ve yıka yüzünü

Oynamak istiyorum, parklar niye kayıp?

- Nasıl konuşuyorsun sen, ne ayıp!

Biraz uzanıp gökyüzüne baksam?

- Oyunu bırakıp adamakıllı dersine çalışsan

Kendim seçemez miyim öğretmenimi?

- Yok daha neler, kabul et sana verileni

Peki istemezsem müzik ve matematik dersini?

- İnan vaktim yok, başkasına anlat derdini

Ne yani, çocuğum diye hiç mi yok benim hakkım?

- Amma uzattın be çocuk, diline biber sürmek lâzım

Çocuk olmak niye zor?

- Bunu bana değil, dünyaya sor.” (@cocukvakfi, 18 Kasım 2021)

Evet, dünya bu soruya cevap vermeli: Çocuk olmak niye zor?

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